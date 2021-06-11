«А парковки где?»: на публичные слушания в Самаре вынесли сразу несколько проектов высотной застройки

У самарских застройщиков большие планы по строительству многоэтажек Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На этой неделе в актовом зале администрации Октябрьского района прошли публичные слушания. Власти спрашивали у самарцев мнения по поводу сразу нескольких проектов многоэтажной застройки, где застройщикам понадобилось разрешение на отклонение от существующих предельных параметров или вида использования участков. Зал был почти пуст – на слушания зарегистрировалось всего девять человек, однако по некоторым проектам мнения жителей города поступили дистанционно.

«Куда машины ставить?»

Сразу по нескольким проектам застройщики просили разрешить им строить высотки в уже застроенных кварталах практически без парковочных мест для автомобилей. Так, например, вопросы участников слушаний вызвал проект ООО «Рада». Застройщик возводит дом в Советском районе Самары, на ул.Запорожской / ул.Дыбенко на земельном участке площадью 3360 кв.м. При этом он попросил разрешить ему обойтись вовсе без парковочных мест – ноль мест на квартиру. Это предложение вызвало закономерные вопросы у участников слушаний.

- Изначально по проекту планировалось 60 мест, куда они делись? – задал вопрос житель соседнего дома Михаил Арданин. – Я против того, чтобы дом строился без парковок, куда машины ставить-то?

Однако ответить на его вопрос никто не смог – представитель застройщика на публичных слушаниях отсутствовал.

Немногим больше парковочных мест – всего 0,15 на каждую квартиру – предусмотрел проектом застройщик жилого комплекса неподалеку от шоколадной фабрики, на проспекте Кирова, 255. Участники слушаний поинтересовались, какова будет этажность новостроек.

- Мы строим 13-этажные дома, - пояснил застройщик. – Всего будет три секции, две из них уже построены.

Участникам публичных слушаний показали, где могут возникнуть новые высотки Фото: Ольга НОВИКОВА

Специальное разрешение

Также стало известно о планах по застройке большого участка на ул.Ново-Вокзальной / ул. Стара-Загора. Заявку на условно разрешенный вид использования сразу трех смежных участков подали две строительные компании – ООО «Вымпел» и ООО «В-Траст». Сейчас эти земельные участки общей площадью более 20 тысяч квадратных метров находятся в зоне Ц-2, которая предполагает здания общественно-делового назначения. Многоэтажная застройка для этой зоны относится к условно разрешенным видам использования, поэтому чтобы строить здесь высотки, понадобилось специальное разрешение. Впрочем, здесь застройщик тоже хочет обойтись минимумом парковочных мест – у горожан просили согласовать возможность строить с коэффициентом 0,3 машиноместа на квартиру.

- В письменном виде в департамент поступило 84 мнения в поддержку этого предложения, - сообщил председатель слушаний.

Также одобрения условно-разрешенного вида использования участка попросила ООО «Интеграция» - компания строит высотку в Промышленном районе, на пр.Кирова, 72Б.

Мнение участников публичных слушаний доведут до главы города, которая и будет принимать решение, одобрить ли заявки застройщиков.