Умер экс-глава АвтоВАЗа Владимир Каданников. Что о нем известно

Владимир Каданников возглавлял АвтоВАЗ с 1993 по 2005

3 июня 2021 года на 80-м году жизни скончался бывший глава АвтоВАЗа Владимир Васильевич Каданников. Он занимал пост топ-менеджера автоконцерна в 90-е годы. Рассказываем, чем известен эпохальный президент, генеральный директор и председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Владимир Каданников.

Владимир Васильевич Каданников родился 3 сентября 1941 года в городе Горький (сейчас Нижний Новгород). Он окончил среднюю школу и получил диплом инженера-механика в Горьковском политехническом институте.

В 1988 году Владимир Каданников был назначен на должность генерального директора Волжского объединения по производству легковых автомобилей. В период августовских событий в 1991 году, когда в стране произошел государственный переворот и антиконституционный захват власти, Каданников будучи генеральным директором производственного объединения ПО ВАЗа, призвал трудовой коллектив завода сохранять спокойствие. После путча, Каданников вместе с председателем Автозаводского районного исполкома Жилкиным и председателем районного Совета народных депутатов Автозаводского района Брусникиным объявили о выходе из членов КПСС.

Владимир Каданников был назначен на пост генерального директора – президента ОАО «АвтоВАЗ» в 1994 году. В 1996 году его назначили первым заместителем председателя правительства РФ, и в том же году он вновь возглавил Совет директоров АвтоВАЗа. В этой должности он пробыл до 2005 года и с формулировкой «в связи с уходом на пенсию» переехал в Москву, где проживал до самой смерти.

Во время своей профессиональной деятельности, Каданников был несколько раз обвинен в коррупции. По данным, приведенным в книге «Крестный отец Кремля», автора Павла Хлебникова, Владимир Васильевич вместе с финдиректором АвтоВАЗа, коммерческим директором и своим помощником по финансовым вопросам, были основными акционерами «Логоваза», которые перепродавали продукцию тольяттинского автозавода.

По данным, приведенным в книге «Олигархи с большой дороги» Александра Хинштейна, Каданников был замечен в финансовых махинациях при строительстве завода «АВВА». Известно, что Каданников, Березовский и губернатор Самарской области Константин Титов принимали участие в строительстве завода по производству народного автомобиля «АВВА», однако предприятие так и не было запущено, а собранные с населения 50 миллионов долларов так и не вернули акционерам.

Несмотря на некоторые предъявленные обвинения, Владимир Каданников имеет целый ряд заслуг. Например, разработки и производство ВАЗ-2110, разработка «Нивы» ВАЗ-2123, а также строительство СП GM-AvtoVAZ. Каданников также принимал участие в разработке и строительстве автосборочного завода, который выпустил первую Ладу Калину. Кроме того, бывший генеральный директор оказывал социальную поддержку работникам АвтоВАЗа в кризисные 90-е годы.

Владимир Каданников является автором большого количества научных трудов, он почетный профессор СамГТУ и Нижегородского политехнического университета, академик Инженерной академии России и Международной инженерной академии. Каданников имеет ордена «За заслуги перед Отечеством», Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, «За заслуги». Является героем Социалистического труда и Почетным гражданином Тольятти.

- Настоящий «Большой Человек»! Эпоха! Человек, обладавший энциклопедическими знаниями, невероятной мудростью и редким генетическим даром - чувством любви и сострадания к людям, - принес свои соболезнования бывший директор банка «Глобэкс» Виталий Вавилин.

Друзья и близкие Владимира Васильевича запомнили его как открытого, умного и доброго человека, который всегда был готов прийти на помощь близкому.

Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Каданникова.