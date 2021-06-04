В Самаре под проливным дождем присягу приняли новобранцы спортивной роты ЦСКА

С начала церемонии лил дождь и дул сильный ветер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уж точно этот день новобранцы спортивной роты самарского филиала ЦСКА никогда не забудут. Мало того, что событие волнительное – принятие Военной присяги, так еще и природа постаралась сделать этот момент незабываемым.

Дождь стеной, шквалистый ветер со всех сторон – погода решила проверить новичков на прочность по полной. Впрочем, этим-то ребятам к испытаниям не привыкать. Они все – победители и призеры чемпионатов России и Европы в разных видах спорта, к трудностям привыкли. Поэтому выносили все капризы погоды стойко, как и должен защитник Отечества.

- Волнительный день, конечно, - признается новобранец Данил Галиакберов . Он призер чемпионата России по лыжным гонкам и кандидат в мастера спорта.

После принятия присяги спортсмены уедут в расположение своих сборных команд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрашиваю:

- А откосить желания не было? Спортсмен как-никак, можно было как-нибудь обойти…

- Откосить? – переспрашивает меня Данил и тут же отрезает. – Конечно нет. Хотел пойти служить. Считаю, что служить Родине - обязанность каждого мужчины. Отлынивать – это не правильно, не по-мужски.

Служить стране новобранцы будут на спортивных площадках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Присягу 4 июня в Самаре приняли 40 спортсменов. Среди них победитель первенства Европы по фехтованию Игорь Ганин, призеры чемпионата Европы по тхэквондо Иван Морозов и Алексей Каратаев, призер первенства Европы по санному спорту Матвей Пересторонин, призер Кубка и молодежного первенства Европы по боксу Максим Стахеев.

Спортрота – особенная. Новобранцы сразу после присяги вернутся в расположения своих сборных команд, где будут тренироваться и готовиться к соревнованиям. Жить в казармах они не будут, у них своя служба. Но при этом о каждом своем шаге весь год до увольнения в запас эти парни будут докладывать своим командирам. Те будут знать, на какие сборы поехал военнослужащий, на каких соревнованиях выступил и какое место занял. Все строго, это же армия.

Перед присягой спортсмены прошли 10-дневные курсы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В России всего пять спортивных рот, одна из них – в Самаре, - рассказывает начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. - Мы располагаем мощной сетью спортивных сооружений, объектами гостеприимства, а самое главное, высококлассными специалистами. Все это создает комфортные условия для проживания и начальной военной подготовки военнослужащих спортивной роты. В составе самарского филиала ЦСКА работает три спортивных школы олимпийского резерва – в Самаре, столице Хакасии – Абакане и столице Тывы – Кызыле, – в которых занимается 1131 воспитанник по 14 видам спорта. Спортшкола ЦСКА/Самара и расположение спортивной роты находятся на территории спорткомплекса «Стара Загора»: дети видят не просто военнослужащих, а действующих членов сборных команд России по различным видам спорта, чемпионов и призеров всероссийских и международных соревнований. Это отличный пример для начинающих спортсменов, они видят, к чему стремиться в своей спортивной карьере.

Все новобранцы – участники сборных России по олимпийским видам спорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спортсмены прибыли за 10 дней до принятия присяги. Все это время они постигали военные дисциплины.

- Новобранцы прошли начальную военную подготовку и готовились к присяге. Они изучили огневую подготовку, строевую подготовку, общевоинские уставы, обеспечение безопасности военной службы, прошли занятия по военно-политической подготовке, - объяснил команддир спортивной роты самарского филиала ЦСКА Виталий Киктев.

В следующий раз в Самару военнослужащие приедут только в конце службы, чтобы получить документы и дембельские альбомы. Все как полагается.