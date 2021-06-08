В Самаре с размахом отметили День молока и День защиты детей

Гости праздника ушли домой с подарками и приятными воспоминаниями. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Праздник удался! «Комсомольская правда» вновь собрала партнеров и устроила в городском парке им. Ю.Гагарина яркий, семейный праздник 1 июня. Поводов для торжества в этот день сразу два: День защиты детей и День молока. Для многих самарцев участие в празднике «Комсомолки» уже традиция.

— Мы стараемся каждый год в День защиты детей приехать на праздник, а узнала я о нем из «Комсомольской правды», которую читаю уже больше 30 лет, — поделилась Елена Маркова, в этот день она привела в парк своего внука Марка. — Праздник получился очень веселым. Приятно удивило разнообразие площадок.

Яркий старт

Настроение всему дню задали зажигательные «Искорки». Этот детский музыкально-хореографический театр открыл праздник ярким танцевальным номером. Кстати, «Искорки» — лауреаты и обладатели гран-при различных международных и всероссийских конкурсов. Им присвоено звание «Лучший танцевальный коллектив России».

Зарядом энергии наполнил фитнес-центр «Грация». Веселой зарядкой для детей и взрослых стала зажигательная зумба. За активность и любовь к спорту ребята получили в подарок сладкие наборы от торговой марки «Русская Нива». Торты, пирожные и бисквиты «Русская Нива» приготовлены в лучших семейных традициях, потому они всегда вкусные и так любимы россиянами.

У кого молочные усы?

День молока не мог состояться без молочной продукции. Поэтому у входа на площадку праздника расположился дегустационный шатер, где можно было отведать новинку торговой марки «Пестравка» — ряженку с освежающими и сочными ягодами и фруктами — и, конечно же, молоко. В ряженке производителю удалось добиться идеального баланса фруктов и самого кисломолочного напитка. Лакомство оценили как дети, так и взрослые. Из шатра «Пестравки» с «молочными усами» часто выходили не только юные гости праздника. Самые голодные смогли попробовать все вкусы: с клубникой, черносливом, абрикосом и даже с персиком, грушей и злаками.

Из шатра «Пестравки» с «молочными усами» часто выходили не только юные гости праздника. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

— Мы стараемся ежегодно участвовать в различных городских мероприятиях. Нам важно не только производить качественные и вкусные молочные продукты, но и дарить людям радость. Очень приятно видеть на празднике столько счастливых и довольных людей, попробовавших нашу продукцию, — отметила Светлана Иванова, бренд-менеджер торговой марки «Пестравка». — Дегустационный шатер — не единственная наша локация на площадке. Мы предложили юным самарцам стать участниками мастер-класса по росписи гипсовых фигурок — божьих коровок — одного из символов нашей торговой марки, а также угощаем гостей нашим освежающим мороженым.

Кроме того, «Пестравка» организовала яркую фото-зону. Всех желающих сфотографироваться там встречала веселая корова в красной шляпе — Пестравка. Она же каждый день смотрит на нас с этикеток молочной продукции «Пестравки» в каждом магазине области. Среди тех, кто выложил в Инстаграм фото с коровой, прошел конкурс. Во-первых, снимок нужно было сделать максимально креативным, а во-вторых, поставить хештег #Пестравка_дети_молоко.

Фото с Пестравкой пользовалось популярностью. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мороженое на празднике раздавали самым активным: тем, кто заработал жетоны в конкурсах, викторинах и мастер-классах. Кстати, жетоны можно было обменять не только на лакомства, но и на сувенирную продукцию «Пестравки». Юные самарцы с азартом «копили» на раскраски, шейкер, сумку и другие призы, но мороженое бренда, конечно же, разлеталось быстрее. Чтобы заработать жетоны ребятам пришлось вспомнить, какие продукты готовят на основе молока, каким оно бывает, и спеть песни о молоке.

На площадке Пестравки ребята раскрашивали бабочек и божьих коровок. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А самые ловкие и внимательные заработали жетоны в игре «Молочные реки, кисельные берега». Ребята весело прыгали с нарисованного берега в нарисованную реку и обратно, а задорный ведущий Сергей Никаноров пытался их запутать.

Торговая марка «Пестравка» — традиционный генеральный партнер семейного праздника «Комсомолки».

Вот так номер!

Сюрприз для всех гостей преподнесло агентство «Бумфетти». На сцене появилась хрупкая девушка, легко взмахнула рукой, и к зрителям полетели мыльные пузыри. Большие и маленькие, прозрачные и с дымкой внутри. Чуть позже на сцену поднялась дама с собачкой. Пес посмотрел умными глазами на зрителей и показал, насколько он ловкий и послушный.

Шоу с собачкой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для выносливых и сообразительных

День защиты детей в парке им. Юрия Гагарина прошел при поддержке одного из ведущих банков страны — Промсвязьбанка. ПСБ входит в десятку крупнейших финансовых организаций России. Именно он является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса России.

В конкурсе на призы банка ПСБ ребятам пришлось показать смекалку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для всех участников семейного праздника ПСБ приготовил много сюрпризов, в том числе — яркую летнюю фотозону. Здесь каждый мог сфотографироваться и получить магнит с фото на память. Кажется, что воздушные шарики с логотипом банка были почти у каждого маленького гостя.

Яркая летняя фотоза от ПСБ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Детство - волшебное время в жизни каждого человека, наполненное яркими эмоциями и впечатлениями, которые он проносит через всю жизнь. Наша главная задача как взрослых — защищать и оберегать наших детей, формировать комфортную среду для их всестороннего развития, создавать мир, в котором любой ребенок чувствовал бы себя счастливым и любимым. День защиты детей — это не просто праздник, это напоминание о нашей ответственности перед будущим поколением, — отмечает старший вице-президент — региональный директор операционного офиса «Самарский» ПСБ Татьяна Перемышлина. — В ПСБ мы всегда уделяем особое внимание детям и молодежи: проводим конкурсы для детей сотрудников, организуем детские спектакли, поддерживаем благотворительные проекты, сотрудничаем со школами и институтами.

Сегодня ПСБ работает в четырех городах Самарской области. В конкурсах, где разыгрывались подарки от ПСБ, ребятам пришлось показать не только свою силу и выносливость, но и сообразительность. Один из конкурсов прошел на скакалках. Даже те, кто не смог установить рекорд, все равно ушли с сувенирами. А для тех, кто не любит бегать и прыгать, банк провел викторину. Мальчишкам и девчонкам нужно было без подсказок родителей назвать слова на банковскую тематику, причем так, чтобы они не повторялись. Самым популярным словом оказалась «банковская карта».

С ветерком на паровозе

Кот-проводник приглашал прокатиться на паровозике. Фото: Петр Гридин.

Немало сюрпризов для маленьких героев подготовила и Куйбышевская железная дорога. На площадке компании прошли тематические мастер-классы, викторины и конкурсы. Здесь ребята могли проявить свои художественные способности. Раскраски пользовались популярностью, а выставка готовых рисунков быстро пополнялась. При этом все работы посвящены безопасному поведению детей на железнодорожной инфраструктуре. На главной сцене праздника железнодорожники организовали танцевальный флешмоб — стартины. Его провели молодые специалисты предприятия. Самые активные танцоры-участники получили в подарок фирменные бейсболки ОАО «РЖД» и билет на аттракцион «Паровозик».

Творческая зона. Фото: Петр Гридин.

Разноцветный локомотив, украшенный тематическими картинами о правилах безопасности на железнодорожной инфраструктуре, курсировал по дорожкам парка. Вел его машинист в фирменной фуражке. Ребят и их родителей у паровозика встречал кот-проводник. Он проверял билетики и помогал подняться в вагончики.

Попробуй собери

О безопасности мальчишкам и девчонкам напомнили и теплоэнергетики. На площадке компании «Т Плюс» юные жители города вместе с Теплославом — главным городским теплоэнергетиком — отправились в настоящее приключение.

Ребята собирали огромные пазлы, каждый рисунок которых о важном. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В празднике, посвященном Дню защиты детей, мы участвуем ежегодно. Но каждый год придумываем новый формат. На этот раз это интерактивная игра «Приключение в Энергограде». Ее цель — напомнить детям и подросткам, как следует себя вести вблизи ремонта тепловых сетей и энергообъектов, — рассказывает директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов. — Ребята собирали огромные пазлы, каждый рисунок которых о важном. В частности, большой блок посвящен энергосбережению. Эти простые правила учат экономить ресурсы, а значит, средства можно будет направить на покупку чего-то приятного для родных и близких.

Теплослав приветствовал гостей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для тех, кто справился с задачей и успешно собрал полезные пазлы, Теплослав и его помощники приготовили сувениры — раскраски, магниты и книги.

Даже слоник встал на весы

В этом году сразу две площадки праздника были посвящены теме здоровья. Так, плюшевый слоник в короткой розовой юбке предлагал измерить рост, вес, давление и узнать индекс массы тела, а также получить пару полезных советов по здоровью от медэксперта, врача высшей категории Владимира Васильевича Юшкина. Такую возможность предоставила медицинская страховая компания с 30-летним опытом работы «АСКОМЕД». Компания «АСКОМЕД» не только оформляет полисы обязательного медицинского страхования для детей и взрослых, но и защищает их права на получение качественной и своевременной медицинской помощи. От желающих проконсультироваться на эту тему и узнать больше о своем здоровье не было отбоя. Пока бабушки, мамы и папы расспрашивали Владимира Васильевича о секретах долгой жизни и хорошего самочувствия, юные самарцы с удовольствием фотографировались с жизнерадостным слоником и даже заставили его встать на весы. Дети с удовольствием раскрашивали и участвовали в конкурсе от компании «Аскомед» — танцевали «Воздушную ламбаду». К известному танцу добавили «невесомые элементы» — шарики. Командам предстояло не только показать свое умение танцевать, но и ловкость.

Команда компании «Аскомед» поверила здоровье гостей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

— Дети — самое важное, что есть в жизни, а детство — чудесный и очень важный период времени, когда закладываются интересы, навыки, ценности и, конечно же, основы здоровья, — отметил президент медицинской страховой компании «АСКОМЕД» Олег Козлов. — Поэтому мы как медицинская компания не могли остаться в стороне от этого замечательного праздника. А все мероприятия на нашей площадке были связаны с тематикой здоровья.

— Страховая компания «АСКОМЕД» — ваш друг и помощник в вопросах здоровья. Для нас важно, что в этот прекрасный день юные самарцы и их родители уходили с нашей площадки радостными, — добавил Олег Козлов.

На площадке ЦМИТ «ИТ-медицина» СамГМУ в это время проходили нескучные научные опыты для ребят от 5 до 17 лет. Специалисты центра точно знают, как заинтересовать детей химией, анатомией, биологией и не только. На этот раз они показывали устройство сердца, глаз, а также раскрывали секреты успешно наложенных швов и не только. Кстати, сердце на площадке было настоящее, правда, не человечье, а бычье.

Площадка IT-медицины Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для тех, кто далек от естественных наук и мечтает создавать красоту своими руками, на празднике работала гончарная мастерская Terracoat. Здесь можно было сделать глиняную тарелку или горшок для чего-то ценного. А для тех, кто хотел сам стать еще краше, трудился коллектив гримеров GRIMARTE. «Татуировки» блестками — это их рук дело!

Здесь делали изделия из глины Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Весело и вкусно с Самарским БКК

А Самарский булочно-кондитерский комбинат, который славится на всю область вкусной и ароматной выпечкой, а также разнообразием тортов и пирожных, устроил спортивный конкурс. Ребятам предстояло соревноваться в перетягивании каната.

— Команда победителей получила от нас в подарок набор слоек, а проигравшим достался утешительный приз — пирожки с малиной, чтобы не было обидно, — рассказывает начальник отдела маркетинга Самарского булочно-кондитерского комбината Ольга Медведева. — Для нас участие в семейном празднике «Комсомолки» стало традицией. Это отличная возможность познакомить самарцев с нашими новинками и получить отзыв о продукции. Приятно чувствовать лояльность к нашей торговой марке.

Самарский БКК порадовал не только вкусными угощениями, но и яркой фотозоной. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вот и на этот раз все угощения Самарского БКК разлетелись еще до официального закрытия площадки, хотя подарков было ничуть не меньше обычного.

— В этом году мы организовали «сладкую» фотозону, где каждый желающий мог «заработать» вкусный подарок за фотографию — слойку с клубникой или пирожок с малиной на выбор. Когда мы спрашивали у ребят, какое угощение они выбирают, ответ получали мгновенно, а это значит, что дети знают и любят нашу продукцию, — добавляет Ольга.

Кстати, 1 июня для Самарского БКК получился двойным праздником. В этот день открылся первый фирменный магазин в Тольятти.

— Мы стараемся ежегодно увеличивать число фирменных магазинов, — рассказывает Ольга. — Наш магазин в Тольятти находится в торгово-развлекательном центре «Мадагаскар», там будет представлен полный ассортимент как кондитерских, так и хлебобулочных изделий. Ждем прихода жителей города Тольятти за вкусными покупками!

Победить жажду

Вопреки прогнозам синоптиков погода в праздничный день выдалась действительно летней. Вместо обещанного дождя гостей грело жаркое солнце. Спастись от жары помогла компания «Радуга Боттлерс». Освежающие лимонады торговой марки «Радуга» радовали яркими насыщенными вкусами. Богатый ассортимент напитков постоянно пополняется. Оценить это могли все желающие, ведь на празднике прошла дегустация новых вкусов. Среди новинок — сочетание банана и манго. Гости могли не только насладиться прохладным напитком, но и примерить на себя роль сладкого фрукта в тематической фотозоне компании.

В линейке лимонадов «Радуга» новинка - сочетание банана и манго. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Унести понравившийся лимонад с собой домой смогли участники веселой эстафеты на призы компании. Ребятам предстояло со стаканчиком в руках добежать до бутылки с освежающим напитком, налить себе лимонад, не пролив ни капли, выпить его и вернуться к своей команде. Мальчишкам и девчонкам пришлось продемонстрировать не только скорость, но и ловкость.

Красота и сила

Нестандартным элементом в праздничной программе стало модное дефиле от модельной студии Histmodels. Одежду для показа предоставили детские магазины DALLINA Kids, «МОКО» и «Охотный ряд». Юные модницы уверенным шагом продефилировали по импровизированному подиуму под аплодисменты зрителей.

Свои навыки показали и ребята из Самарской областной Федерации ДЗЮДО: подножки, броски, кувырки через себя. Кажется, что для них нарушить некоторые законы физики — привычное дело. За показательным выступлением спортсменов зрители следили, затаив дыхание.

Ребята из Самарской област-ной Федерации ДЗЮДО Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Командная игра

Проверить скорость юных участников праздника предложила компания «Ростелеком». Это крупнейший в России провайдер цифровых услуг и сервисов, который проводит интернет даже в отдаленные села Самарской области, открывая для жителей глубинки новые возможности. Слоган компании так и звучит: «Ростелеком — больше возможностей».

Ростелеком предложил ребятам обогнать интернет . Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как рассказала пресс-секретарь Самарского филиала компании, «Ростелеком» на протяжении нескольких лет поддерживает детский спорт. Физическое развитие определяет здоровье подрастающего поколения и формирует стремление к успеху, волю к победе, характер. Сегодня дети зачастую живут в мире компьютерных игр, социальных сетей и чатов, а мы хотим сформировать не только пространство для виртуального общения, но и дать им в реальной жизни полноценные эмоции, радость движения и творчества».

В эстафете на призы «Ростелекома» участникам пришлось бежать очень быстро и передавать друг другу оранжевые шарики. Правда, скорости интернета им достичь все же не удалось. Потому что «Ростелеком» — это стабильное качество и высокая скорость передачи данных. Однако все участники соревнований все же получили ярко-оранжевые сумки с подарками.

Специально для детей компания предлагает целый ряд услуг. Одна из них — интерактивная развивающая платформа «Ростелеком Лицей», где собраны обучающие курсы и развивающие программы для ребят любого возраста.

Особое внимание компания уделяет безопасности детей и подростков в интернете. «Ростелеком» регулярно проводит мероприятия, на которых рассказывает подрастающему поколению о киберугрозах, мошенничестве, вирусах, рекламных программах и правильном поведении в социальных сетях.

И сердце замерло

Не обошелся праздник и без экстрима. Кирилл Синев из спортивной школы экстремального катания удивил фристайл-шоу. Он показал, что значит приручить велосипед. Казалось, что он и железный механизм стали одним целом. Ох и заставил же Кирилл понервничать некоторых родителей. Кирилл предложил детям стать участники настоящего каскадерского трюка. Спортсмен уверенно перепрыгнул на велосипеде через смелую девочку, а затем число смельчаков увеличилось до четырех. Кирилл на своем байке ловко перепрыгнул и их.

Кирилл Синев удивил трюками. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Их не проведешь!

В завершении праздника компания МТС решила проверить внимательность ребят. Ведущий Сергей Никоноров рассказал об одном из проектов компании — «Поколение М». Он нацелен на развитие детского творчества и поддержку одаренных детей. На сайте pokolenie.mts.ru собраны видеоуроки от звезд российской эстрады и мэтров культуры и искусства, благодаря которым дети могут бесплатно развивать свои способности, создавать собственные работы и участвовать в конкурсах «Поколения М». В проекте около 10 творческих направлений — фотография, танцы, вокал, робототехника, рисование, сохранение окружающей среды, актерское мастерство, создание кинофильмов, мода и хендмейд! Каждый год самые талантливые и целеустремленные ребята от 6 до 18 лет получают возможность поехать в Москву или Санкт-Петербург на стажировку к мастерам «Поколения М».

МТС проверил внимательность юных гостей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ребятам нужно было не только услышать, но и запомнить, а также назвать число творческих направлений проекта. Самые активные получили призы от компании МТС. Кстати, сегодня МТС — это целая экосистема цифровых сервисов для всей семьи: связь, быстрый мобильный интернет, спутниковое телевидение, онлайн-кинотеатр, музыка и многое другое.

«Комсомольская правда» благодарит всех партнеров, которые помогли сделать этот праздник ярким и радостным. Отдельное спасибо Муниципальному автономному учреждению «Парки Самары» за предоставленную площадку.