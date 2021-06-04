«За заботу об экологии нас наказывают рублем»: власти в Самаре не поддержали раздельный сбор мусора в ТСЖ

В Самарском ТСЖ своими силами внедрили раздельных сбор отходов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре региональный оператор по вывозу ТКО – ООО «ЭкоСтройРесурс» подал в суд на товарищество собственников жилья. Яблоком раздора стало желание жителей сортировать мусор, сдавать его в переработку, отправляя на полигон только неперерабатываемые остатки. И, соответственно, платить за вывоз отходов не по нормативу, а исходя из фактического объема. Теоретически закон такую возможность предусматривает. Однако на практике все оказалось не так просто. Несколько месяцев жители не могли заключить договор на вывоз мусора с контейнерной площадки. А сейчас регоператор через требует взыскать с непокорного ТСЖ более 240 тысяч рублей – накопившуюся за 4 месяца разницу между вывозом «по факту» и оплатой «по нормативу». Накануне всемирного дня охраны окружающей среды журналист «КП-Самара» разбиралась в истории борьбы маленького ТСЖ и регоператора за право раздельно собирать отходы и платить за вывоз фактически накопленного мусора.

«Люди с удовольствием включились в раздельный сбор»

ТСЖ на Московском шоссе, 298А известно уже далеко за пределами Самары. Здесь находится единственный в Самарской области пункт по раздельному сбору девяти фракций отходов, расположенный в жилом доме и один из лучших подобных пунктов в стране. Жильцы построили его сами – устроили закрытую площадку с отдельными контейнерами, куда собирают бумагу, пластик, металл, стекло, батарейки, люминисцентные лампы, старые вещи в хорошем состоянии, пищевые отходы и «прочие ТБО». Все цивилизованно и красиво: у каждого жильца есть свой собственный ключ, с помощью которого он попадает на площадку, здесь есть освещение и видеонаблюдение. За несколько месяцев прошлого года жильцам удалось таким образом собрать и сдать на переработку более пяти тонн мусора.

Председатель ТСЖ Олег Сергеев признался журналисту «КП-Самара», что первоначально задуматься о раздельном сборе его побудила мусорная реформа и резко возросшая плата за вывоз мусора.

- До мусорной реформы ТСЖ ежедневно вывозило один контейнер отходов и платило за это 81,6 тысяч рублей в год. А с началом реформы сумма за тот же объем составила уже более 560 тысяч рублей в год, - рассказал Олег Сергеев журналисту «КП-Самара». - В то же время в законе предусмотрена возможность оплачивать вывоз мусора по коммерческому учету исходя из фактически накопленного объема в случае, если на площадке действует раздельный сбор.

Как рассказал Олег Сергеев, строительство контейнерной площадки с раздельным сбором окупилось ТСЖ уже за четыре месяца – после того, как был заключен договор с регоператором об оплате по фактическому объему, стоимость вывоза мусора упала до 142 тысяч рублей в год. Кроме того, ТСЖ за деньги сдает на переработку накопленные пластик, стекло, бумагу и алюминий – за прошлый год на этом жители заработали уже более 35 тысяч рублей.

- Мы напечатали специальные плакаты, которые помогают научиться сортировать отходы, и более 90% жителей с удовольствием это делают. Все понимают, что иначе мусор поедет на свалку, что об экологии надо заботиться, - говорит Олег Сергеев.

Инициатива жителей не вызвала восторга у властей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Постановление есть – договора нет

Однако почти сразу у экоориентированного ТСЖ возникли серьезные сложности. Регоператор категорически отказался заключать с ТСЖ договор о вывозе мусора с оплатой «по факту».

- Мы стали писать многочисленные жалобы в прокуратуру, в министерство ЖКХ, в Роспотребнадзор, в УФАС, - перечисляет Олег Сергеев. – В результате прокуратура вынесла регоператору предписание заключить с нами договор, однако в этом документе мы не увидели формулировку про оплату «по факту». Мы с этим не согласились, началась долгая претензионная работа. Все это время мусор у нс не вывозили, даже не устанавливали контейнер. Я купил контейнер сам, его заполнили за два дня – и так он простоял три с половиной месяца. К нам ездили многочисленные комиссии, смотрели на это и только пожимали плечами. Вывозить мусор начали только после того, как я добился личного приема у министра ЖКХ и он при мне позвонил директору «ЭкоСтройРесурса» - с 10 мая 2020 года.

Казалось бы, ситуация стабилизировалась. Но в начале 2021 года регоператор подал на ТСЖ в суд. С жителей требуют доплатить за вывоз мусора по нормативу – только за период с мая по сентябрь регоператор насчитал задолженность в 240 тысяч рублей. При этом, по уверению председателя ТСЖ, подписанный обеими сторонами договор до сих пор отсутствует.

Олег Сергеев ссылается на федеральное постановление, в котором прописана возможность оплаты вывоза мусора по фактически накопленному объему. Но, как оказалось, это для властей не аргумент.

- Мы выслали в адрес регоператора типовой договор, принятый постановлением федерального правительства, и в соответствии с нормами закона считаем его заключенным через 10 дней после этого. В этом типовом договоре предусмотрена возможность оплаты по факту при внедрении РСО (раздельного сбора отходов), - говорит председатель ТСЖ. – Однако нам ответили, что в Самарской области РСО не действует, а мусор разделяют всего на две категории – ТКО и прочие отходы, например, строительный мусор. И все едет на свалку. А мы отправляем на переработку. Получается, за нашу заботу об экологии нас же хотят наказать рублем.

Между ТСЖ и регоператором возник конфликт из-за вывоза мусора с контейнерной площадки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Наши потребители – люди, а не ТСЖ»

У регоператора другое видение сложившейся ситуации. Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ООО «ЭкоСтройРесурс», заключать договора они могут только с жителями, а никак не с ТСЖ. А платить жители должны по нормативу – исходя из площади помещения.

- ТСЖ «Московское шоссе 298 А» является юридическим лицом, осуществляющим управление многоквартирными домами. Действующим законодательством дано четкое определение «Потребитель» — это лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме. Это значит, что региональный оператор оказывает услугу «Обращение с ТКО» потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме (МКД) - гражданам, законно проживающим в МКД. А значит, в системе отношений с участием потребителя, регионального оператора и управляющей компании потребителем является лицо, образующее ТКО – это жители многоквартирного дома, - сообщили в ООО «ЭкоСтройРесурс». -

В организации подчеркивают, что УК является не мусорообразователем, а всего лишь посредником, осуществляющим аккумулирование на своем расчетном счете денежных средств, оплаченных потребителями за оказанную коммунальную услугу. Следовательно, расчет коммунальной услуги для потребителей ведется, исходя из тарифа и норматива, утвержденными органами исполнительной власти. В Самарской области тариф на услугу регионального оператора определен департаментом ценового и тарифного регулирования и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Он составляет 598,16 руб/м3. Согласно действующему законодательству плата для потребителей многоквартирного дома по адресу ул. Московское шоссе, 285а составляет 4,54 рублей за кв.м. Иных способов оплаты для потребителей, проживающих в городских округах, сейчас нет.

«Заключим один договор – поставим остальных в неравные условия»

Региональный оператор отметил также, что не может заключить с ТСЖ отдельный договор на услугу по вывозу ТКО по факту.

- Это поставит потребителей, находящихся на прямых договорах с регоператором, в неравные условия по сравнению с гражданами, объединившимися в товарищество, - сообщили журналисту «Комсомолки» в ООО «ЭкоСтройРесурс». - Услугу по обращению с ТКО мы оказываем собственникам помещений на Московском шоссе, 298а с 1 января 2019 года. С 1 апреля по желанию ТСЖ все расчеты были переведены с жителей на товарищество. Мусор жители выбрасывают регулярно, а долг образовался из-за отсутствия оплаты услуги.

В компании посчитали важным отметить тот факт, что в адрес регоператора стали поступать обращения от жителей соседних домов. По их сведениям, жильцы с Московского шоссе, 298 А с целью уменьшить количество отходов на своей площадке, теперь несут их на общедоступные площадки к ближайшим домам, что приводит к регулярному переполнению контейнеров. Похожая ситуация сложилась в Нижнем Новгороде. Там тоже есть ТСЖ, которое установило на своей территории закрытую под жителей дома контейнерную площадку. В результате соседние контейнерные площадки оказались завалены мусором — оплата по факту вызвала желание экономить и выбрасывать свой мусор к соседям.

В минЖКХ Самарской области в ответе на запрос ТСЖ (имеется в распоряжении редакции) уверяют, что в настоящее время на федеральном уровне отсутствует методика определения тарифов и нормативов при осуществлении раздельного накопления ТКО.

- Также законодательно не утверждены санитарно-эпидемиологические нормы, регламентирующие порядок обращения с ТКО в случае ведения раздельного накопления, - отмечают в минЖКХ. – Также до настоящего времени не закреплена периодичность вывоза раздельно накопленных по фракциям отходов и методика складирования.

Ведомство указывает, что в Самарской области раздельно собирать мусор можно только с применением двухконтейнерной системы. В первый контейнер предполагается складывать полимеры, бумагу, картон, стекло, металл, отходы электронного оборудования. А во второй – все остальное.

- Места раздельного накопления ТКО должны быть включены в территориальную схему. В действующей редакции террсхемы включено место накопления ТКО в количестве 4-х контейнеров по адресу Московское шоссе, 298А, без учета сведений о видах установленных контейнеров для раздельного накопления, - рапортует ведомство.

Все решит суд

Сейчас судьбу взаимоотношений ТСЖ и регоператора должен решить суд. Предварительное заседание состоится в арбитраже уже 8 июня. Эксперты говорят о том, что судебное решение может создать прецедент и послужить толчком к созданию необходимых механизмов реализации существующих законов.

- Я уверен, что за вывоз мусора необходимо платить исходя из фактически накопленного объема, такой же позиции придерживается и Общественная палата Самарской области, - говорит председатель профильной комиссии Общественной палаты, руководитель регионального центра НП «ЖКХ-контроль» Виктор Часовских. – Однако сегодня существуют пробелы в законодательстве, которые препятствуют заключению таких договоров. То есть сама такая возможность в законе предусмотрена, и ТСЖ вроде бы все требования по организации РСО выполнило. Но конкретных механизмов заключения договоров с оплатой по факту пока нет. Было бы хорошо, если бы решение суда стало катализатором для того, чтобы выработать такие механизмы.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.