Биткойны, поиск попутчиков и лжеторги: топ-5 новых «разводов», которые используют мошенники

Полицейские просят горожан не доверять мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попутчику не доверяйте

В Самарской области зарегистрировано уже 14 заявлений от жертв мошенников, которые просто искали себе попутчиков для поездок. Действуют аферисты по-разному: если вы перевели предоплату, но никуда в итоге не поехали — считайте, что еще легко отделались. Потому что в регионе уже зафиксированы случаи, когда преступники уговаривали сообщить им коды из SMS, которые приходили жертве, а потом переводили крупные суммы денег с банковских карт.

Сейчас сервис BlaBlaCar уже показывает отдельное предупреждение: не переходите по ссылкам, которые вам присылают, и рассчитывайтесь с водителем, только прибыв в точку назначения, причем наличкой. Но люди продолжают попадаться на уловки мошенников.

— В рамках расследования уголовных дел удалось установить ряд лиц, причастных к правонарушению. На данный момент следственные действия продолжаются, — рассказывают в областной полиции.

Добрались и до криптовалюты

Биткойны и криптовалюта становятся все более модным способом «подзаработать», причем у аферистов тоже. Что касается биткойнов, то тут все просто: жертва «загоняет» рубли на сторонний сайт, который должен конвертировать его в биткойны, а тот — раз -и выдает сообщение о какой-то ошибке или нарушении пункта протокола, и деньги «улетают» мошенникам. С кого теперь спрос? Не понятно. С криптовалютой мошенники работают немного артистичнее:

— В большинстве случаев преступления с криптовалютой происходят под видом торгов ценными бумагами, причем участвовать в торгах самостоятельно нельзя, нужно привлекать брокера, — объясняют схему «развода» региональные полицейские. — Торговая площадка в итоге оказывается ненастоящей, брокер — мошенником, но выясняется это только тогда, когда приходит время не вкладывать деньги, а получать прибыль. В этот момент учетная запись блокируется, а связь с псевдоброкером теряется.

Стражи порядка рекомендуют: перед тем, как принять решение о регистрации и внесении денег на какую-то торговую площадку, проверьте на официальном сайте ЦБ РФ, есть ли у нее лицензия. Кроме того, всегда полезно почитать отзывы в интернете — они сориентируют вас о плюсах, минусах и «подводных камнях» работы на том или ином ресурсе.

Федот, да не тот

Жажда халявы, огромные скидки и розыгрыши дорогих призов продолжают затмевать людям разум. Массовая рассылка SMS и сообщений в мессенджерах по ссылке приводят пользователя на сайт, который очень похож на тот, где обычно бронируют отели и автомобили или торгуют бытовой техникой, ювелирными украшениями или туристическими поездками. Сайты очень похожи визуально, вот только в адресной строке будет стоять либо домен другой страны (не «.ru», «.ua» или любой другой), либо лишняя пара букв — ведь название настоящего ресурса уже занято, а жертву перенаправили на так называемый фишинговый сайт, то есть сайт-копию.

Схема «развода» появилась относительно недавно, и люди пока не научились отличать подлинные ресурсы от сайтов-мошенников, чья цель — получить данные банковской карты жертвы и плату за товар, который он никогда не получит.

— За последние полтора года сообщений о такого рода мошенничествах стало меньше, — констатируют в полиции. — Выявлением фишинговых сайтов при помощи специального программного обеспечения занимаются службы безопасности самих интернет-ресурсов, чьи копии используют мошенники, плюс компании, на чьих серверах эти сайты размещаются.

Совет для интернет-пользователей в данном случае может быть одним: будьте внимательны!

Не разговаривайте с незнакомцами

Пострадавших от «традиционных» телефонных мошенничеств, не смотря на то, что о них много пишут и говорят, меньше не становится. Во многом потому что преступники на выдумки горазды и весьма убедительны.

Они с ходу запугивают жертву, что прямо сейчас, в эти минуты, кто-то пытается увести деньги с ее банковского счета (разумеется, не звонящий, он-то якобы на стороне жертвы), предлагают либо перевести деньги на “безопасный” счет (то есть самим аферистам), либо установить на смартфон или компьютер приложение, которое защитит его от происков врагов (а на самом деле откроет им доступ ко всем операциям).

— Сотрудники банков не звонят клиентам, даже если видят подозрительную операцию — в этом случае они просто заблокируют счет, — напоминают прописную истину полицейские. — Если вам говорят, что с вашего счета пытаются списать деньги, прекратите разговор и позвоните в банк по номеру горячей линии, который указан у них на сайте.

И, разумеется, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые присылают вам на телефон, устанавливать непроверенное программное обеспечение, диктовать или вводить на посторонних сайтах номера счетов, пароли, поступающие через Мобильный банк или SMSки.

Играют на жажде денег

На уловки мошенников частенько попадаются и предприниматели. Схема проста: ИП или ООО предлагают поучаствовать в конкурсе на очень выгодный контракт. При этом в качестве заказчика называют таких гигантов, как Роснефть или Газпром. Предприниматель заходит на торги — и о чудо! — проходит во второй этап или даже становится победителем. Кажется, что денежки уже в кармане. Дело за малым — собрать дополнительный пакет документов для подписания контракта.

И вот тут и начинается самое интересное: в списке необходимых бумаг значится какая-нибудь справка, лицензия или сертификат добросовестного поставщика, выданная определенной организацией. Цена бумаги в 25-50 или даже 80 тысяч рублей не сопоставима с многомиллионным контрактом, поэтому бизнесмен платит деньги и получает «филькину грамоту», после чего выясняет, что никакого конкурса и лакомого контракта на самом деле нет.

В ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что в полицию заявлений о подобных фактах мошенничества не поступали. Впрочем, и не удивительно: для одного бизнесмена сумма ущерба, в общем-то незначительна. Однако, если представить, сколько людей разводят мошенники по этой схеме по всей России, то сумма выйдет весьма приличная.

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