Борьба с инфекцией продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Распространение covid-19 по региону не такое массовое, как несколько месяцев назад, но люди продолжают заражаться. И самое ужасное, что высокой остается смертность от инфекции. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 6 июня 2021 года.

В субботу 5 июня в губернии подтвердилось 73 новых случая заболевания. Большинство из них в Самаре - 30. 10 - в Тольятти. В остальных муниципалитетах зафиксировано менее 10 заболевших. Общее количество тех, у кого нашли коронавирусной инфекции в Самарской области с начала пандемии - 65135 человек.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. За сутки коронавирус убил еще 12 жителей региона. Не смогли пережить недуг 6 мужчин, старшему из которых было 84 года, а младшему - 62, и столько же женщин в возрасте от 63 до 74 лет. У всех у них были сопутствующие проблемы со здоровьем. Всего с весны прошлого года от коронавирусной инфекции в регионе скончались 2012 граждан.

63 местных жителя за день излечились от инфекции. 62170 - именно столько людей победили коронавирус в Самарской области с начала пандемии.

Власти напоминают, что любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний, может вакцинироваться от covid-19. Так, мобильный пункт в субботу 5 июня был развернуть на 2-й очереди набережной Волги у бассейна ЦСК ВВС. Прививку можно было сделать и в других местах.

Медики советуют не забывать и о мерах предосторожности. Носите маски, мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию.