Дом разведчиков, барак времён Безымянлага и храм во дворе: показываем топ-10 необычных зданий Самары

Решили помочь вам разнообразить прогулочные маршруты, опираясь на мнения экспертов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году стало популярным приложение, которое выдает пользователям случайные координаты. По ним составляется маршрут для посещения, включающий совершенно неожиданные места в родном городе. Туристические ограничения дают о себе знать: людям хочется приключений и новых впечатлений. Мы тоже решили помочь вам разнообразить прогулочные маршруты, но опираясь не на случай, а на мнения экспертов. Своими рекомендациями с нами поделился писатель Андрей Олех, экскурсовод Яна Травкина и руководитель экскурсионных проектов центра туризма и отдыха «У-РА».

Рекомендации от Андрея Олеха - писателя, автора трилогии о Безымянке

Самые старые дома на Безымянке - улица Победы 94

Это самые первые дома на Безымянке. Квартал домов: 94, 96, 98, был построен в 1934 году по проекту архитекторов Каневского и Волкова, в стиле постконструктивизма. Им предстояло еще почти 10 лет быть самыми высокими в округе. Если бы мы поднялись на крышу этого дома в 1934 году, то единственным зданием на горизонте был бы главный корпус психиатрической больницы в Томашево, нынешней Нагорной. Обязательно зайдите во двор посмотреть на холмик бомбоубежища, в мае он покрыт нежной травой и похож на Шир из Средиземья.

Во дворе этого дома есть холмик — бывшее бомбоубежище. Обязательно зайдите посмотреть! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Барак времен Безымянлага - улица Калинина, 16.

Этот барак остался здесь со времен Безымянлага, раньше их было больше, но их вытеснила многоэтажная застройка. В этом году дом расселен и готовится под снос. Скорее всего скучать по баракам никто не будет, но важен сам факт уходящей истории. Возможно, это последняя фотография дома, как символ навсегда ушедшей эпохи.

Один из последних бараков времён Безымянлага готовится под снос, но пока еще можно сфотографировать этот символ прошлого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интересный пример сталинской архитектуры - проспект Кирова, 46.

Этот дом - прекрасный представитель сталинской архитектуры, и как и вся красота Безымянки – случайному зрителю она не откроется. Дом заставлен двумя рядами ларьков, дворик закрыт забором-новоделом и со стороны ДК Кирова его не увидишь, как, впрочем, и сам ДК, обнесенный забором. Купите на площади шаурму, к слову одну из лучших в городе, и не спеша прогуляйтесь по этим дворам. Вас ждет очень много архитектурных открытий.

На Безымянке стоит прогуляться по дворам — вас ждёт много архитектурных открытий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекомендации от экскурсовода Яны Травкиной

Один из первых многоквартирных жилых домов Самары -Красноармейская, 19/Чапаевская, 179

Прогуливаясь по зелёным скверикам площади Куйбышева, обратите своё внимание на здание в 5 этажей, которое находится на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской. Вы можете присесть на лавочку в сквере, лицом к этому дому и рассмотреть его. Архитектурный облик сдержанный и ясный, формы лаконичные. Кажется, что единственным украшением является барельеф в виде советской символики, размещённый в левой части фасада. Здесь же указаны годы строительства – 1927-1928. Однако, изначально это здание выглядело несколько иначе и было высотой в три этажа. Архитектором, построившим этот жилой дом, был – Пётр Щербачёв. Известный самарский зодчий, который, так же как и его отец - архитектор Александр Щербачёв, спроектировал здания, определяющие облик исторической части города и по сей день. Для Петра Щербачёва характерно ансамблевая застройка города. Вот здесь же рядом по улице Чапаевской, 180 находится Жилой дом Начсостава РККА, а следом Дом офицеров Самарского гарнизона, который является частью комплекса зданий Штаба и Управления Красной Армии (Сегодня - 2-я гвардейская Краснознамённая общевойсковая армия). Но эти архитектурные сооружения были построены Петром Щербачёвым уже в 30-е года 20 века. А интересующий нас дом на Красноармейской, 19 – одно из первых зданий, построенное архитектором в стиле конструктивизм, для которого характерны монолитный образ, практически полное отсутствие декоративных элементов в оформлении и приглушенные цвета. Более того, это один из первых многоквартирных жилых домов нашего города. В здании при строительстве был проведён водопровод и канализация, помещения в доме обогревались с помощью печного отопления. Уже намного позже, в конце 1960-х годов, здание приобрело свой современный облик, когда по проекту архитектора А. Г. Моргуна были надстроены ещё два этажа.

Должна вам признаться, что с верхних этажей дома открывается прекрасный вид на площадь и здание театра оперы и балета, ещё и военный парад можно посмотреть. Квартира, в которой я живу небольшая, но очень уютная и тёплая. Толстые стены не позволяют проникать даже очень громким звукам из соседних квартир, правда, при открытых окнах совершенно отчётливо слышна вся жизнь города.

Творение известного архитектора Петра Щербачёва находится на пересечении Красноармейской и Чапаевской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом, в котором жили разведчики - Фрунзе, 179

Давайте мысленно прогуляемся к скверу им. Пушкина, где находится ещё один жилой дом, построенный Петром Щербачёвым. По адресу - улица Фрунзе, 179 мы можем увидеть одноподъездный 3-хэтажный жилой дом. Но на этот раз это здание будет интересовать нас не как архитектурное строение, а как дом, в котором проживали разведчики. Именно здесь с 1952 по 1955 годы, в условиях строжайшей секретности, разместились Дональд Маклейн и Гай Бёрджесс - участники легендарной «Кембриджской пятёрки». Вместе с Маклейном и Бёрджессом в «пятёрку» входили руководитель группы Ким Филби, а также Энтони Блант и Джон Кернкросс. Стоит уточнить, что все пятеро английских подданных, вписали свои имена в мировую историю, как советские разведчики. Начиная с 1934 года, молодые аристократы тайно работали на спецслужбы СССР, причиной тому послужили их идеологические убеждения - вера в идеи коммунизма и антифашистские политические взгляды. Благодаря им в годы Великой Отечественной войны наша страна получала важную военно-политическую и техническую информацию, а также данные по атомному оружию и послевоенным планам НАТО.

В годы «холодной войны» группа продолжала эффективно работать. Однако в 1951 году возникла реальная угроза раскрытия Дональда Маклейна. Ему вместе с Гаем Бёрджессом удалось нелегально выехать в Советский Союз и осенью 1952 года они приехали в Куйбышев. Здесь разведчики проживали под именами – Марк Петрович Фрезер и Джим Андреевич Элиот. Чтобы у соседей не возникало вопросов о том, что делают в советском городе инстранцы, плохо разговаривавшие по-русски, для них была придумана легенда, в соответствии с которой англичане являлись профсоюзными деятелями и были вынуждены покинуть Англию из-за преследования за свои политические взгляды. Маклейн устроился работать преподавателем английского языка на факультет иностранных языков в педагогическом институте, а вот Бёрджесс нигде не работал. Стоит отметить профессионализм куйбышевских сотрудников органов государственной безопасности, ведь благодаря их работе ни одной из сильнейших разведок других государств так и не удалось установить местонахождение советских разведчиков.

В 1955 году Маклейн и Бёрджесс уехали из нашего города, а в 1956 году Н. С. Хрущёв выступил с официальным заявлением о пребывании разведчиков в СССР и о получении ими советского гражданства.

У дома на Фрунзе 179 удивительная история — в послевоенные годы здесь жили разведчики из Великобритании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Храм Казанской Пресвятой Богородицы — Льва Толстого, 14

Давайте прогуляемся по улице Куйбышева и на перекрёстке с улицей Льва Толстого повернём в сторону Волги. Здесь во дворе по адресу улица Льва Толстого, 14, словно отгороженный от суеты повседневных забот горожан, находится храм Казанского образа Пресвятой Богородицы. На этот раз мы поговорим о судьбе самого храма, история которого берёт своё начало в неспокойное время революционных дней нашей страны.

В начале 20 века в Самаре была достаточно многочисленная община старообрядцев Белокриницкой иерархии, насчитывающей более 1000 человек. Одним из уважаемых членов этой иерархии был купец Иван Львович Санин, который мечтал о возведении нового вместительного храма для членов общины и не однократно обращался к властям города с просьбой разрешить строительство. Но искренним побуждениям этого почётного гражданина города не суждено было осуществиться при его жизни. Вдова Ивана Санина – Мария, сумела осуществить мечту мужа, выделив под строительство храма собственные участки земли. В июне 1913 года община получила разрешение на строительство каменного храма. В течение всего периода строительства члены общины вносили весьма значительные пожертвования, а к концу 1915 года храм был достроен и уже в начале 1916 года стали проводиться службы. Вспоминая историю нашей страны, мы можем догадаться, что мирная жизнь общины продолжилась недолго. С установлением советской власти, страообрядческий храм, так же как и храмы других конфессий города, начал подвергаться тяжелым испытаниям.

Сначала было описаны всё имущество и изъята церковная утварь, а затем в 1929 году церковь Белокриницкой иерархии была закрыта. Здание планировалось использовать для культурно-просветительских целей и его владельцами были общество Техмасс, а затем Средневолжский станкостроительный завод, который должен был открыть в помещениях храма клуб. Конечно, всё это повлияло на внешний вид сооружения, и за ненадобностью купола и часть колокольни были снесены. Однако, не суждено было превратить церковь в светское пространство, по разным причинам ни один из владельцев этого здания не смог довести свои планы до полноценной реализации.

После долгих лет несчастливой жизни церкви, наполненной неясными ожиданиями и уничтожения духовной жизни внутри её стен, здание всё-таки было передано местной общине. Произошло это только в 2006 году, но лишь в 2017 году власти приняли решение начать проводить противоаварийные работы. В настоящее время здание принадлежит Православной старообрядческой общине храма во имя Казанской Пресвятой Богородицы и всё ещё ждёт окончания реставрации.

Об этом красивом храме мало кто знает, потому что он «прячется» во дворе и с улицы практически не виден Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекомендации от Елены Красновой - руководителя экскурсионных проектов Центра туризма и отдыха "У-РА"

Дом купца Мясникова - Куйбышева, 104

Сейчас здесь находиться "Дирижабль", молодежный концертно-театральный комплекс

Самарского государственного института культуры. Трудно поверить, что здание, являясь памятником федерального значения, в 90-х годах ХХ века сильно пострадало от пожара. Долгое время стояло руинированное, пугая пустыми окнами прохожих.

Но само здание, известное в истории Самары как дом купца С.И. Мясникова, было построено во второй половине XIX века (1871 г., 1878 г. – надстройка четвертого этажа) на центральной улице города – улице Куйбышева (ранее Дворянская).

В свое время здесь размещалась канцелярия губернатора (1874-1878 гг.), а потом Коммерческий клуб (1878-1917 гг.). В советское время это здание обязательно показывали по маршруту "Ленинские места", так как организовывались студенческие вечера, участие в которых принимал и В.И. Ульянов (Ленин).

Помнит это здание и библиотеку на 6000 томов. А еще выставки картин, которые проводились в начале ХХ века. После национализации здания коммерческого клуба в1919 г. здесь проводились спектакли и концерты театра «Пикадили». В 30-е годы здесь на месте бывшей библиотеки коммерческого клуба была создана библиотека Фрунзенского района с абонементом и читальным залом. Затем в 1936 году часть помещений занял Куйбышевский краевой государственный театр рабочей молодежи и краевая контора государственной эстрады.

В годы Великой Отечественной войны разместился Наркомат Обороны. А до этого располагался областной военкомат, который переехал в здание школы 18 на ул. Ульяновской.

У дома купца Мясникова интересная судьба: здесь была и библиотека, и театр, и Наркомат Обороны размещался, а сейчас находится культурно-театральный комплекс «Дирижабль» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Усадьба Субботина-Шихобалова — Алексея Толстого, 3

В 1877 году в Петербургском обществе архитекторов был проведён конкурс на составление проекта каменного 2-этажного жилого дома на усадебном месте, которое принадлежало купцу 1 гильдии П. С. Субботину в начале Казанской (ныне А. Толстого) улице, 3. Здание возводилось по конкурсному проекту архитектора В. А. Шретера.

Он широко использовал характерную для эклектика стилизацию, сохранив коридорно-анфиладную планировку. По оси фасада над карнизом был размещён щит с гербом хозяина, а по бокам от него - две сидящие от него фигурки. В интерьере использовались различные материалы, растительный орнамент на лепных карнизах и потолка, художественная керамика в отделке каминов и печей, узорчатый паркет пола и резьба на дверях из ценных пород дерева. Мраморная парадная лестница была выполнена в стиле "ренессанса", гостиная - в стиле "барокко", женские будуары - в стиле "рококо", а столовая в русском стиле. В 1894-95 гг владельцем становиться А. Н. Шихобалов. Дом сдавался под наем. В 1905 году губернатор Д. И. Засядко распорядился перевести в этот дом губернаторскую квартиру и приёмную.

В этом же доме жил и 13 губернатор Самары - И. Л. Блок. Иван Львович Блок имел большую семью. Он был женат на Марии Митрофановне (в девичестве Орловой), от которой он имел двух сыновей и четырех дочерей. По приезду он разместился в этом доме. На первом этаже дома находилась его приёмная, канцелярия и квартира правителя канцелярии, а на втором поселился сам Иван Львович с семьей.

21 июня 1906 года он был погиб от бомбы, брошенной в его экипаж Григорием Фроловым.

В усадьбе Субботина-Шихобалова жил губернатор, погибший от бомбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом в стиле эклектика — Венцека,48

Ещё в середине 19 века в 38 квартале на Заводской (Венцека, 48) возникли первые усадебные постройки. Принадлежали они Шихобаловым. В нач. 80-х гг XX в. вся усадьба вместе с постройка и переходит в распоряжение Н. Г. Неклютина в качестве приданного его жены А. М. Шихобаловой. Хозяева являлись совладельцами "Товарищества паровой мукомольной и крупчатой мельницы". С 1900 г. А. М. Неклютина становиться единоличной хозяйкой усадьбы и подаёт прошение на перестройку дома. Велась она по проекту А. А. Щербачева в стиле эклектика с элементами русской классики. В самом здании располагались контора, кладовая, кухня, каретник на 1 этаже и комнаты для прислуги на 2. Вдоль восточной границы двора находился одноэтажный хлебный склад. С северной стороны был возведён пристрой ("моторня"-помещение для автономной электростанции - динамо-машины) В 1912 году в глубине усадьбы появилась механическая хлебопекарня Неклютиной - вторая в России.

В этом доме когда-то располагалась вторая в России механическая хлебопекарня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом для артистов Большого театра - Некрасовская, 17

Про этот дом мало информации, но самый известный факт — это то, что в ноябре 1941 года его выделили для артистов Большого театра, которых тогда эвакуировали в Куйбышев.