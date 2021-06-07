С любовью к городу: КуйбышевАзот победил в городском конкурсе «Благотворитель года – 2020»

Благотворительная деятельность химгиганта высоко оценена городским сообществом. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

КуйбышевАзот имеет богатую историю благотворительности. Десятки лет поддержку предприятия получают как проекты, значимые для города и Самарской области, так и люди, нуждающиеся в помощи – дети-сироты, инвалиды и пенсионеры. Особенно ярко благотворительная деятельность химического гиганта проявилась во время пандемии: в список традиционных направлений и адресатов финансовой поддержки вошли и медицинские учреждения Тольятти. Химики оказали медикам ощутимую материальную поддержку: больницам города передано 4 тысячи защитных костюмов, средства индивидуальной защиты, запчасти для ИВЛ, мебель и оборудование для ковидных госпиталей. Благодаря поддержке предприятия, врачи в том числе, получили дополнительные транспортные возможности для выезда к больным пациентам, а город - средства для дезинфекция территорий. Когда ситуация потребовала от учебных заведений перехода на дистанционный режим образования, КуйбышевАзот позаботился о том, чтобы ребята из малообеспеченных семей получили компьютеры, а дети-инвалиды – регулярные горячие обеды.

- Благотворительность помогает взаимодействовать всем представителям городского сообщества, от крупного бизнеса и промышленных предприятий до волонтеров и просто неравнодушных жителей нашего города, - отметил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. - Прошедший год показал, насколько важно всем нам держаться вместе, чувствовать поддержку друг другу и двигаться в одном направлении. Но важно не забывать и том, что у нас есть наш родной город, который нуждается в благоустройстве и формировании комфортной среды, уникальный сосновый лес, который мы продолжаем восстанавливать, и, самое главное, люди, которым жизненно важна наша помощь и поддержка. Тольятти может и должен стать еще лучше. Каждый его житель достоин этого.

Традиционные благотворительные проекты тоже не были забыты. В частности, экологические: предприятие продолжает заботиться о тольяттинском лесе, пострадавшем от пожара. С 2012 года химики высаживают молодые деревья и ухаживают за ними на площади 39 га. В этом году к ним прирастет еще шесть гектаров новых посадок. Социально-значимые направления также остаются в приоритете КуйбышевАзота, который многие годы поддерживает парусный спорт, детские творческие и спортивные коллективы, художественный и краеведческий музеи, театры, образовательные учреждения, занимается благоустройством городских территорий. Сейчас завод продолжает работу по преображению городского парка Центрального района Тольятти.

Рафат Бикбаев награжден Почетным знаком «За заслуги перед городским округом Тольятти». Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

Но не только завод получил от городского сообщества высокую оценку своей созидательной деятельности. Почетный знак «За заслуги перед городским округом Тольятти» глава города Николай Ренц вручил руководителю общехозяйственного цеха ПАО «КуйбышевАзот» Рафату Бикбаеву. Рафат Жиганович возглавляет подразделение, ответственное за благоустройство заводской территории, которая по праву считается предметом гордости заводчан. В том числе, силами его подразделения оказывается помощь городу в ликвидации несанкционированных свалок и оформлении цветочными композициями кольцевых развязок города. Таким отношением к своей работе Рафат Бикбаев заслужил не только уважение трудового коллектива предприятия, но и признание всего городского сообщества.