Самарские врачи рассказали, почему так важно следить за здоровьем щитовидной железы

За состоянием щитовидной железы нужно следить постоянно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Щитовидная железа – орган небольшой, но крайне важный. Как отмечает кандидат медицинских наук, врач эндокринолог терапевтического отделения стационара Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре Анна Пашенцева, гормоны щитовидной железы влияют на все органы и ткани.

Щитовидная железа вырабатывает тироксин, трийодтиронин, а также кальцитонин.

- Тиреоидные гормоны участвуют в регуляции всех систем и процессов организма, - отмечает Анна Пашенцева, а именно:

- повышают поглощение кислорода клетками, что приводит к выработке энергии, необходимой клеткам для процессов жизнедеятельности;

- активизируют синтез белков клетками (процессы роста и развития тканей);

- оказывают липолитический эффект (расщепляют жиры);

- активируют распад гликогена в печени, что приводит к повышению глюкозы в крови;

- стимулируют секрецию инсулина;

- обеспечивают процессы роста, дифференциации и развития органов и тканей, особенно центральной нервной системы;

- способствуют быстрому заживлению ран и травм;

- повышают сократимость сердца;

- влияют на водный обмен;

- тормозят процессы образования и отложения жировых клеток;

- поддерживают репродуктивную функцию;

- стимулируют образование клеток крови в костном мозге.

Объем щитовидной железы у здорового человека небольшой: до 18 мл у женщин и до 24 мл у мужчин.

- Увеличение железы в объеме («зоб») может быть признаком различных заболеваний и сопровождаться как снижением (гипотиреоз), так и повышением функции (тиреотоксикоз). Увеличение щитовидной железы может протекать и без нарушения выработки гормонов, - разъясняет Анна Пашенцева.

Врачи напоминают, что симптомы патологии щитовидной железой могут быть очень разнообразными. Все потому, что гормоны, вырабатываемые этим органом, влияют организм человека в целом.

- Более того, эти симптомы часто неспецифичны, то есть могут возникать не только при нарушениях со стороны щитовидной железы, но и при других болезнях. Поэтому крайне важна индивидуальная диагностика у квалифицированного специалиста, - предупреждает Анна Пашенцева.

Важно отметить, что только специалист может поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.

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