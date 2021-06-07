Самарские врачи рассказали, почему так важно следить за здоровьем щитовидной железы

За состоянием щитовидной железы нужно следить постоянно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Щитовидная железа – орган небольшой, но крайне важный. Как отмечает кандидат медицинских наук, врач эндокринолог терапевтического отделения стационара Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре Анна Пашенцева, гормоны щитовидной железы влияют на все органы и ткани.
Щитовидная железа вырабатывает тироксин, трийодтиронин, а также кальцитонин.
- Тиреоидные гормоны участвуют в регуляции всех систем и процессов организма, - отмечает Анна Пашенцева, а именно:
- повышают поглощение кислорода клетками, что приводит к выработке энергии, необходимой клеткам для процессов жизнедеятельности;
- активизируют синтез белков клетками (процессы роста и развития тканей);
- оказывают липолитический эффект (расщепляют жиры);
- активируют распад гликогена в печени, что приводит к повышению глюкозы в крови;
- стимулируют секрецию инсулина;
- обеспечивают процессы роста, дифференциации и развития органов и тканей, особенно центральной нервной системы;
- способствуют быстрому заживлению ран и травм;
- повышают сократимость сердца;
- влияют на водный обмен;
- тормозят процессы образования и отложения жировых клеток;
- поддерживают репродуктивную функцию;
- стимулируют образование клеток крови в костном мозге.
Объем щитовидной железы у здорового человека небольшой: до 18 мл у женщин и до 24 мл у мужчин.
- Увеличение железы в объеме («зоб») может быть признаком различных заболеваний и сопровождаться как снижением (гипотиреоз), так и повышением функции (тиреотоксикоз). Увеличение щитовидной железы может протекать и без нарушения выработки гормонов, - разъясняет Анна Пашенцева.
Врачи напоминают, что симптомы патологии щитовидной железой могут быть очень разнообразными. Все потому, что гормоны, вырабатываемые этим органом, влияют организм человека в целом.
- Более того, эти симптомы часто неспецифичны, то есть могут возникать не только при нарушениях со стороны щитовидной железы, но и при других болезнях. Поэтому крайне важна индивидуальная диагностика у квалифицированного специалиста, - предупреждает Анна Пашенцева.
Важно отметить, что только специалист может поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.
КОНКРЕТНО
За консультацией можно обратиться в терапевтическое отделение стационара Клинической больницы «РЖД-Медицина»
Адрес: Г.Самара, ул. Г.Аксакова, 13
Телефон: 8(846) 300-4-003
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.