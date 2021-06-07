Самарские нефрологи рассказали, как не проглядеть почечную недостаточность

Почки сильно подвержены негативному воздействию. Фото: Shutterstock

Почки – один из самых сложных и тонко устроенных органов, а потому достаточно сильно подвержены негативному воздействию. Только своевременная и правильная диагностика поможет найти оптимальное лечение различных нефритов, врожденных заболеваний и поражений почек при других хронических заболеваниях.

Запоздалое лечение в будущем может причинить много неприятностей. Это особенно актуально для пациентов с сердечной недостаточностью, ведь у 30-40% «сердечников», по статистике, наблюдаются разные стадии хронических почечных заболеваний.

Чтобы этого избежать, важно без промедления пройти обследование. Современные методы, в том числе компьютерную и магнитно-резонансную томографии, предлагают врачи клинической больницы «РЖД-Медицина».

Заведующая терапевтическим отделением Анна Батова советует при первых подозрениях или симптомах немедленно обратиться в медицинское учреждение.

- Вовремя проведенная диагностика вместе с правильным лечением в большинстве случаев ведут к затиханию болезни. Необходимо помнить, что почти каждое серьезное заболевание почек через время может привести к развитию почечной недостаточности, - предупреждает Анна Батова. - В распоряжении врача-нефролога есть все современные способы лечения хронической почечной недостаточности и ее осложнений. Но лечение будет особенно эффективным при своевременном обращении пациента в клиническую больницу РЖД-Медицина».

Нефрологи стационара лечат без операций не только «самостоятельные» болезни почек. Здесь помогают избавиться от «болячек», возникших в результате других хронических заболеваний и отклонений на генетическом уровне.

Врачи клиники «РЖД-Медицина» напоминают, что со временем, без явных признаков болезни, может развиться хроническая почечная недостаточность – неизлечимый недуг. В этом случае спасти человека может только трансплантация почки. Таким образом, профилактика и регулярные осмотры играют особую роль в нефрологии. И не стоит бояться обследования, оно проходит быстро и совершенно безболезненно.

КОНКРЕТНО

Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Самаре

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