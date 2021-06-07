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Происшествия7 июня 2021 17:05

Изнасиловал и хотел сжечь: под Оренбургом 18-летнего парня задержали за зверское убийство молодой мамы

Алину Штанько искали несколько дней, но царапины подозреваемого и его поведение помогли следователям раскрыть дело
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Все жители села до последнего верили, что Алина жива

Все жители села до последнего верили, что Алина жива

Фото: соцсети

22-летнюю маму двух малышей близнецов Алину Штанько из села Бродецкое Оренбургской области до последнего надеялись найти живой. Девушка ушла из дома в ночь на 2 июня и перестала выходить на связь. К сожалению, 4 июня оперативники выяснили, что она мертва, и вскоре обнаружили тело несчастной.

Расправа над Алиной шокировала всех ее земляков. Обстоятельства преступления пугают.

— Она вышла из дома, оставив детей со своими родителями. Вместе с ними Алина воспитывала мальчиков, поскольку отец близняшек бросил семью. Позже мы узнали, что ее позвал прогуляться парень из соседнего дома. Алина с ним нормально общалась и согласилась. Мы все надеялись, что она вернется домой. Но больше ее никто не видел, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» местный житель Валерий Андреев (личные данные изменены).

Расследование зверского убийства продолжается

Расследование зверского убийства продолжается

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Тем самым молодым человеком оказался 18-летний Алексей Б. Он действительно живет рядом и знал потерпевшую. В первые дни после пропажи Штанько сосед выражал озабоченность ее исчезновением и уверял, что не знает, что случилось. Но сотрудники уголовного розыска не выпускали его из внимания, а вскоре у правоохранителей появилась важная улика.

— 3 июня в связи с исчезновением девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе осмотра участка рядом с селом Бродецкое была обнаружена кофта потерпевшей со следами крови, — сообщают в СУ СК по региону.

Проверять стали всех жителей населенного пункта. Очередь дошла и до Алексея, которого 4 июня силовики решили задержать. Причины для имелись — на нем были характерные царапины, юноша подозрительно себя вел, кроме того, сыщики получили сведения о его телефонных соединениях в месте предполагаемого совершения убийства.

— С учетом всех собранных доказательств в ходе допроса он заявил о причастности к ее исчезновению. В рамках проверки показаний на месте подозреваемый показал, где спрятано тело, — делятся следователи.

Алексей показал, где спрятал тело

Алексей показал, где спрятал тело

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Оказалось, что ночью 2 июня случилось страшное. По словам сельчан, Алексей — по описанию знакомых, весьма тихий и скромный парень — предложил Алине «покататься», вывез за пределы села, где изнасиловал и задушил. В СК про сексуальное надругательство пока не говорят, но и не опровергают это. После этого злоумышленник перевез труп в лесополосу, облил бензином и пытался сжечь, но у него не получилось. Через день фигурант вернулся туда и накрыл убитую ветками.

Алексей Б. задержан. Сейчас расследование продолжается. «Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Алины.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ