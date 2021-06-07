Миллионный пассажир авиакомпании из Самары рассказала, как справиться со стрессом перед полетом

Самарчанка Ирина Ермакова стала миллионным пассажиром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 июня в самарском аэропорту «Курумоч» торжественно приветствовали миллионного пассажира. Праздник устроила авиакомпания Smartavia в честь того, что с начала года перевезла уже миллион пассажиров. «Юбилейной» пассажиркой оказалась самарчанка Ирина Ермакова.

Дыхание помогает расслабиться

Для Ирины такая торжественная встреча оказалась приятной неожиданностью.

- Мне позвонили в пятницу, огорошили, что я стала миллионным пассажиром и нас ждет торжественная встреча. Это стало огромной неожиданностью! Мы все выходные готовились к ней! – поделилась Ирина с журналистом «КП-Самара».

В полет самарчанка отправилась не одна, а с сыном Ильей – паренек вместе с командой отправился в Санкт-Петербург на соревнования по хоккею с мячом в зале. Неожиданно для себя молодой человек открыл счет второму миллиону пассажиров авиакомпании.

Ирина Ермакова призналась – она летает не очень часто, но несколько раз в год обязательно поднимается в небо на борту самолета. Самарчанка поделилась с журналистом «КП-Самара» предполетными лайфхаками- секретами снятия стресса перед полетом.

- Прежде всего нужно сделать небольшую дыхательную гимнастику, - рассказала она. – Сначала делаем долгий протяжный вдох, до 7-8 секунд. А потом чуть более долгий выдох – на 10-12 секунд. И повторяем в течение нескольких минут. Это помогает расслабиться и переключиться с неприятных мыслей.

Также Ирина рассказала, что для снятия предполетного стресса использует методику сжатия всех мышц тела.

- Нужно сильно-сильно напрячь тело – буквально все-все мышцы, от кулачков до мышц глаз. Задержаться в таком состоянии секунд на 30. А потом резко «разжать» мышцы. Такая методика очень здорово снимает стресс и напряжение, появляется бодрость, - пояснила Ирина Ермакова.

«Самолетные» традиции

Как оказалось, в семье Ермаковых есть свои обязательные «летные» традиции.

- Перед тем, как ехать в аэропорт, всегда стараемся «присесть на дорожку». А еще всегда берем в самолет мятные конфетки, - рассказал сын Ирины Илья.

Для авиакомпании же приветствовать миллионного пассажира также уже стало хорошей традицией.

- Сейчас пандемия, и пассажиропоток у всех сниженный, поэтому перевезти миллион пассажиров уже к концу мая для нас – серьезное достижение, - пояснил заместитель гендиректора авиакомпании Денис Померанцев.- В прошлом пандемийном году такого показателя мы достигли только в октябре. Но интересно, что на общем фоне падения пассажиропотока в 2020 году трафик из Курумоча у нашей авиакомпании даже вырос. Пока мы летаем из Самары только в Москву и Санкт-Петербург, но планируем расширять список направлений.