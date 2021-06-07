На набережной в Самаре состоялся Зеленый Марафон

Традиционный Зеленый Марафон состоялся на набережной

Сейчас бег набирает все большую популярность. Независимо от возраста и физической подготовки на старт выходит огромное количество желающих. Увлечение бегом передается и детям бегунов – на Зеленом Марафоне были дистанции даже для самых маленьких участников, кто еще толком не ходит, но быстро ползает.

Разминку для участников провела известная ТикТок блогер Юлька Шпулька. А мастер-класс для любителей спорта показали футболисты молодежной команды самарских «Крыльев Советов».

Дистанция для всех

Любители бега могли выбрать дистанцию на 10 км и 4,2 км. Находились и те, кто бежал сначала «десяточку», а потом, немного отдохнув, выходил на дистанцию поменьше. В детских забегах совсем юные участники соревновались на дистанции в 420 метров – все они получали красивые медали, с которыми еще долго играли после финиша. Нешуточная борьба развернулась на специальном забеге для малышей до года – «ползунковый забег» вызывал большой интерес зрителей.

На забеге царила атмосфера праздника

На отдельной дистанции соревновались любители скандинавской ходьбы, также были организованы инклюзивные старты.

Всего участие в различных забегах и стартах приняли около 16 тысяч человек. Среди них - управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин, который ранним утром пробежал 10 км, а затем и 4,2 км.

– Зеленый Марафон – это одно из ключевых спортивных событий в жизни банка. Привлекать внимание людей к проблемам экологии, менять отношение к природе и формировать экологическое мышление – наша миссия. Мы очень рады, что с каждым годом интерес жителей Самары к Зеленому Марафону только возрастает, а тема экологии становится одной из важнейшей в региональной повестке, – сказал Сергей Тютин.

На старт выходили представители разных стран

Руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Сергей Чеканов отметил, что спорт – это синергия людей, которые собираются вместе и распространяют вокруг свою положительную энергию.

– Хорошо, что в одном месте собралось столько людей, объединенных одной идеей, энергией, любовью к спорту, ведущим здоровый образ жизни. Спасибо за это Сбербанку, который уже стал целой экосистемой. Здорово, что компания поддерживает спорт, - сказал Чеканов.

Сбер за экологию

На каждом Зеленом Марафоне проводятся специальные акции. В этом году внимание привлекали к вопросам экологии. За день до забега в Ботаническом саду открыли эко-дорожку – плитку сделали из пластика, который несколько месяцев собирали сотрудники Сбербанка и студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева.

Также в рамках Зелёного Марафона все желающие смогли внести свой вклад в сохранение природы и принять участие в благотворительной акции Сбера совместно фондом «Вклад в будущее» в рамках программы «Южный лесной пояс России», которая борется с опустыниванием южных территорий страны. Цель программы на 2021 год — высадить 500 000 деревьев на территории 150 гектаров в разных регионах России. Каждый, кто поддержал данную акцию, получил значок, сделанный из переработанных пластиковых крышечек. К 5 июня в преддверии 180-летия Сбера его сотрудники и волонтёры Движения «ЭКА» уже высадили 180 000 саженцев сосны, дубы, клёна и других деревьев в 8 регионах России. В том числе в Самарской области волонтеры высадили 20 тысяч деревьев на границе Большой Глушицы и Большой Черниговки.