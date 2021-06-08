«С иголочки»: в Отрадном обновили детский оздоровительный лагерь

В помолодевшем «Острове детства» ребятам скучать не придется. АО «Самаранефтегаз»

ДЕТСКОМУ ЛАГЕРЮ - НОВУЮ ЖИЗНЬ

Долгожданные каникулы начались. Кто-то из ребят, оставив до осени учебники и портфели, поедет с родителями в отпуск, кто-то - в деревню к бабушке, а кто-то - в летний лагерь, набираться сил и полезных навыков.

Юных жителей Отрадного и близлежащих районов Самарской области вновь, как многие поколения школьников до них, встретит «Остров детства» - лагерь, в котором за три смены успеют отдохнуть и поправить здоровье более 500 детей. Этим ребятам повезло больше, чем их предшественникам - за несколько месяцев до заезда первой смены обветшалые корпуса советских времен, устаревшие и физически, и морально, и с точки зрения надзорных органов, буквально преобразились. «Оздоровить» любимый лагерь отрадненцев позволила финансовая помощь нефтяников. Пластиковые окна, сэндвич-панели, тротуарная плитка - современные решения пришли в лагерь 70-х годов «выпуска» и успешно его омолодили. Все четыре корпуса щеголяют теперь красочными фасадами - желтого, оранжевого, лимонного и фиолетового цветов, отремонтированы столовая и варочный цех.

Выделенных «Самаранефтегазом» средств хватило не только на ремонт: материально-техническая база лагеря пополнится мультимедийным оборудованием и звукоусиливающей аппаратурой для проведения культурно-развлекательных мероприятий.

- Ноутбук, проектор, экран, микрофоны, микшерный пульт, колонки, цветомузыка и другая аппаратура пойдет на оснащение кинозала и крытой сцены, - рассказал директор МАУ ДОЛ «Остров детства» Алексей Эккерт. - Думаем, что к концу первой смены мы это все уже привезем в лагерь. Уверен, дети будут очень рады переменам!

ЗАБОТА О ДЕТЯХ В ПРИОРИТЕТЕ

Помощь развитию подрастающего поколения является для дочернего общества НК «Роснефть» приоритетным вектором социальной политики. Только за 2020 год в Самарской области «Самаранефтегаз» реализовал около 20 проектов, направленных на поддержку общеобразовательных, дошкольных и досуговых учреждений для детей.

Большой объем работ проделан в Кинель-Черкасском районе - отремонтированы здания и благоустроены территории детских садов «Светлячок» (село Тимашево) и «Аленушка» (Кинель-Черкассы). В Челно-Вершинах отремонтирована кровля детского сада «Колобок». В Кинельском районе приведены в порядок здания школ в сельских поселениях Алакаевка, Домашка, Комсомольский, Малая Малышевка, Чубовка. Кроме этого, новые детские игровые площадки появились в селах Большая Черниговка, Новое Якушкино, Большое Микушкино, Тимашево, а также в Самаре и поселках Суходол и Серноводск.

Развитие детского спорта также в центре внимания главного нефтедобывающего предприятия области. Новые спортивно-игровые площадки радуют детвору в Нефтегорском районе, хоккейный корт - в поселке Безенчук, а на спортплощадках Шенталы и Большой Черниговки уже не раз сдавались нормы ГТО.

- Наша цель - создать все условия для гармоничного и всестороннего развития детей, - выражает точку зрения всего коллектива начальник отдела региональной политики АО «Самаранефтегаз» Наталия Емелина. - В наших силах подготовить их к взрослой жизни, чтобы будущие граждане страны вошли в мир сильными, честными и целеустремленными.