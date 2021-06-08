Кто звонит на таксофон? Жители Самарской области больше узнали о героях-земляках

Юлия получила звонок из прошлого

8 июня 2021 года – теплый и солнечный день. По набережной гуляют парочки, по тротуарам люди спешат на работу. В спокойном чистом небе лишь изредка на огромной высоте пролетают самолеты, оставляя за собой белый след…

80 лет назад все было так же. Готовились к выпускным вчерашние школьники, куйбышевцы открывали купальный сезон, загорали на пляже, наслаждались теплой погодой. Оставалось всего 15 дней мирной жизни. Уже в 1942 году в этот день на северо-западе страны советские войска вели отчаянную битву за Ленинград, на Юге – обороняли Севастополь. А здесь, в Куйбышевской области, на заводах непрестанно трудились тысячи человек – в основном, женщины и дети. Защитники, смелые и сильные мужчины уходили на фронт… возвращались не все. 11 657 жителей Самарской области получили звание Героя Советского Союза, 4051 из них - посмертно. Орденов и медалей за мужество и отвагу не перечесть.

Кому-то посчастливилось вернуться с войны. Жить дальше, за себя и за боевого товарища, поднимать производство, растить урожай на полях, отстраивать страну, по которой знатно прошелся фашистский вихрь. А кто-то навсегда остался там, на полях сражения, в окопах, в братских могилах… Но сегодня благодарные потомки помнят каждого: землякам-героям посвящают стенды в школьных музеях, о них пишут сочинения, их именами называют улицы. И это - самое малое, что современное поколение может сделать для своего будущего. Еще раз напомнить о страницах истории нашего края «Комсомолка» решила вместе с «Ростелекомом». Для жителей региона в год 76-летия Победы прошел конкурс, в котором нужно было по описанию узнать либо героя из нашей области, либо район, который много дал фронту и Победе.

Жители отдаленных районов смогли стать участниками интерактива – верно разгадав все загадки в социальных сетях и ответив на звонок таксофона. Именно так поступили подруги из Сергиевского района. Наталья Иванова и Юлия Бурдаева прочитали задание в группе «Комсомолки» и сначала задумались.

- Про девять героев Советского Союза часто пишут и на сайте администрации, и в местных газетах. Мы стали искать информацию в интернете – и в самом деле, оказывается наши школьники в военные годы стали настоящими героями, которые выступили с предложением всем ребятам Союза выйти на колхозные поля и убрать все до единого колоска. Я представляю, как это было сложно для детей. Впрочем, им пришлось быстро повзрослеть в те годы. Но благодаря их мужеству мы сегодня можем жить в мире, - рассказывает Наталья.

Нужно было выполнить полученное задание

А Юлия вспоминает, как разгадав загадку они узнали время связи около таксофона.

- Мы не понимали, что должно произойти. Сначала даже не собирались идти, но взыграло любопытство. И вот раздался звонок – для меня стало удивительным фактом, что на таксофон можно звонить – а номер найти в интернете. Ну а затем мы просто выполнили задание «связного», почувствовали себя разведчиками, - смеется она.

А Дмитрий Иванкин живет в Кинель-Черкасском районе. Студент узнал о конкурсе еще когда был в Самаре, на учебе. Все вопросы были про отдаленные районы и тут 9 мая – как раз в выходной – вдруг появляется вопрос про контрразведчика группы СМЕРШ. Конечно же, о подвиге Михаила Крыгина парень знал - рассказывали в школе, в юнармии. В селе Кабановка даже есть музей знаменитого земляка, его содержат потомки Михаила.

- Мне было очень интересно отвечать на вопросы и потом ехать, делать фотографию. Я думаю, что такие квесты нужно устраивать каждый год для школьников. Спасибо «Комсомолке» и «Ростелекому». Кстати, вот такая связь, через таксофоны, в селах – настоящий подарок. Меня как-то очень выручил такой телефон, когда мой мобильный сел, когда я был далеко от дома. Так что зря говорят, что сотовые вытеснят такие автоматы – со стороны компании это большой подарок сельским жителям, - говорит Дмитрий.

Памятник МИхаилу Крыгину установлен в Кабановке

Самым активным участником нашего конкурса в социальных сетях стал Алексей Стрежнев из Новокуйбышевска. Он рассказал, что в его семье чтят и свою историю, и историю всей страны.

- Мы вместе с сыном и женой отвечали на все вопросы, искали подсказки в интернете. Жена у меня – учитель и теперь она загорелась идеей устроить такой же конкурс для своих учеников. Историю помнить очень важно. Тем более «Ростелекому» есть, чем гордиться, ведь связисты на полях Великой Отечественной войны совершали каждодневный подвиг, обеспечивали устойчивую связь, рисковали жизнью, чтобы восстановить «канал передачи данных». И здорово, что в компании помнят свою историю и подвиг своих ветеранов, - поделился мнением Алексей.

Мы рады поздравить всех участников и вручить подарки победителям, которые удивили нас своей активностью и интерактивностью. С вами свяжутся представители «Комсомолки» и вручат подарки.

Это: Наталья Иванова и Юлия Бурдаева, Дмитрий Иванкин, Алексей Стрежнев и Ирина Мошина.

Читатели активно отвечали на вопросы конкурса

Участниками нашего интерактива стали пять районов Самарской области, хотя, безусловно, свои герои есть практически в каждом уголке нашего края. Мы готовы к сотрудничеству с школами и местными отделениями Юнармии – обращайтесь в редакцию «КП-Самара» и мы сможем вместе организовать мини-квест со звонком из прошлого в вашем селе или городе. Пишите на почту kpsamara@phkp.ru или в мессенджеры по номеру 89170379165. И таксофон «Ростелекома» обязательно зазвонит и в вашем населенном пункте.