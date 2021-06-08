Свежие новости о «Крыльях Советов» на 8 июня 2021: отъезд Голенкова в Чехию и встреча с руководством клуба

Егор Голенков – уроженец Самары и воспитанник местного футбола. Этим летом он переберется в Европу. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пять дней остается до того момента, как «Крылья» выйдут из отпуска и отправятся на сборы. Однако новости уже появились. Для многих болельщиков – не самые приятные. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 8 июня 2021.

Встреча с руководством

Но начнем не с плохого. Новое руководство «Крыльев Советов» готово встретиться с журналистами и болельщиками и ответить на их вопросы. Встреча пройдет в этот четверг, 10 июня, на «Солидарность Арене».

- Перед началом первого сбора, который наша команда проведет в Сербии, руководство клуба проведет встречу на «Солидарность Арене». В мероприятии примут участие председатель совета директоров Андрей Кислов, генеральный директор клуба Вадим Андреев и спортивный директор Сергей Корниленко, которые ответят на вопросы самарских СМИ. Кроме журналистов, приглашаем на эту встречу всех болельщиков, - говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев».

Приезжать можно к 11:00, пройти на стадион – через гейт №4.

Голенков собрался в Чехию

Теперь к не самым хорошим новостям. Егор Голенков покинет «Крылья» в это межсезонье. Однако форвард самарцев и воспитанник местного футбола отправится не в Ростов, как сообщалось раньше, а в Чехию. В нападающем заинтересованы два клуба из Первой лиги.

- Я скоро полечу на медосмотр, после это все станет ясно. Что за клубы? Пока не могу сказать, - сказал Голенков в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

При этом «Крылья» делали форварду предложение по продлению контракта, однако тот решил продолжить карьеру в Европе.

Киселев тоже покидает «Крылья»

Геннадий Киселев тоже в это межсезонье покинет Самару. Уроженец Йошкар-Олы и воспитанник Академии имени Коноплева играл за «Крылья» с 2016 года, сейчас у него закончился контракт, который не стали продлевать.

- Футболист играл за молодежную команду клуба, а также провел три матча за основной состав самарцев. Сезон 2020/21 Киселев на правах аренды играл за омский «Иртыш», - уточнили в пресс-службе «Крыльев».

В Сербии «КС» сыграют пять матчей

«Крылья» рассказали кое-какие подробности предстоящих сборов в Сербии. Там команда проведет пять товарищеских игр, первая из которых запланирована на 22 июня.

Соперников и график матчей в самарском клубе обещает сообщить позже.

«КС-2» на финишной прямой сезона

Близится к завершению сезон в ПФЛ, где играют «Крылья Советов-2». До конца чемпионата осталось два тура, самарцам осталось сыграть с ижевским «Зенитом» на выезде и с «Камазом» дома.

После 26 туров «КС-2» замыкают турнирную таблицу группы 4 ПФЛ. В активе самарской молодежи 11 очков, на очко меньше, чем у «Оренбурга-2», и на два очка меньше тольяттинской «Лады».