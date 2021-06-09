Каких змей можно встретить в самарских лесах, и чем они опасны

Желтые пятна на голове - это уж. Он не ядовит, но может укусить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С приходом долгожданного лета тысячи самарцев устремились на отдых. Но так как отпуск ожидает далеко не всех, многие попросту в выходные и праздничные дни выбираются в лесные массивы Самарской области, которыми она богата. Сезон клещей прошёл, от комаров можно защититься репеллентом, а значит остерегаться стоит только более крупной живности. И если кабана или волка можно увидеть издалека, то вот змеи могут таиться в траве и не сразу быть увиденными.

К сожалению, зачастую наши знания в герпетологии ограничиваются тем, что в Самарской области водятся ужи, бояться которых не стоит, а так же точно не водится гигантская анаконда из одноимённого голливудского фильма. «Комсомольская правда – Самара» решила устроить себе ликбез и спросить у герпетолога института экологии Волжского бассейна РАН Анастасии Клёниной, какие же хладнокровные пресмыкающиеся живут в наших лесах и степях.

По словам Анастасии, в Самарской области обитает всего 6 видов змей: обыкновенный уж, водяной уж, обыкновенная медянка, узорчатый полоз, обыкновенная гадюка и степная гадюка. Ядовиты только два последних вида, но при этом гадюки имеют небольшие размеры (около 80 см) и неагрессивны. К тому же, все виды наших змей являются достаточно редкими и занесены в Красную книгу области.

Герпетолог института экологии Волжского бассейна РАН Анастасия Клёнина. Фото: Личный архив

Стоит ли бояться змей?

- Бояться змей не стоит, но следует проявлять осторожность при встрече с ними: всегда смотрите под ноги, чтобы случайно не наступить на змею, обходите встреченное животное стороной, не пытайтесь поймать или убить змею. Во-первых, при встрече с человеком любая змея в первую очередь постарается скрыться и спасти свою жизнь, а рассказы о целенаправленном преследовании человека змеями являются домыслом. Во-вторых, змеи играют важную роль в природе, где нет ничего ненужного и вредного. В-третьих, прямым уничтожением не извести всю популяцию, грубо говоря, убивай не убивай, приползут ещё. В четвёртых, за убийство краснокнижных видов предусмотрен штраф.

Как отличить опасных змей от неопасных?

- У каждого вида есть свои примечательные черты, например всем известный обыкновенный уж имеет "жёлтые пятна" на голове. Но мало кто знает, что эти пятна бывают разного цвета, от белого до оранжевого, а также могут вовсе отсутствовать у особей-меланистов. Так что отсутствие таких пятен не является признаком для определения ядовитости змеи. Ужи не опасны и бояться их не стоит.

У водяного ужа нет таких пятен, это змея от серого до черного цвета, обитающая возле воды и питающаяся рыбой. Если вы видите плывущую в воде с рыбой в пасти, то это стопроцентно водяной уж. Как понятно из названия, далеко от воды он старается не удаляться. Его часто принимают за гадюку, но на самом деле эта змея даже не кусается. Но в руки его тоже лучше не брать, так как может забрызгать экскрементами.

Узорчатый полоз имеет коричневый оттенок и вибрируют кончиком хвоста при опасности. Если вы услышите, что у соседа на даче обитает гремучая змея, знайте, что это неядовитый узорчатый полоз. Они нередко заползают в дома, так как охотятся на грызунов.

Обыкновенная медянка внешне похожа на полоза, но меньше размерами и ведёт в целом скрытный образ жизни. Вопреки сложившимся заблуждениям, медянка не ядовита. Но если взять её в руки, то она может начать зажёвывать пальцы. Это не опасно, но трогать её всё же не стоит.

Гадюки отличаются от вышеперечисленных ужовых змей рядом признаков. Например, у гадюк вертикальный зрачок, а у ужовых змей круглый; у гадюк укороченное тело, у ужовых оно вытянутое; у гадюк форма головы более треугольная и много мелких щитков. Но для быстрого определения уползающей змеи нужен опыт, для специалиста эти различия очевидны, а для простого человека нет. Поэтому наилучший способ определения - сфотографировать и отправить фото специалисту-герпетологу. Они редко встречаются в нашей области.

Что делать, если змея всё-таки напала и укусила?

- Согласно медицинской статистике, большинство укусов приходится в руку, когда человек пытался поймать или убить змею. Для любого животного нехарактерно нападать на врага большего размера, это возможно в случае угрозы его жизни, если загнать животное в угол, тогда ему придется обороняться. Если укус всё-таки случился, в первые 5 минут можно отсосать яд. Но если есть ранки во рту, это может привести к флюсу. Кстати в случае случайного проглатывания сам яд переварится в желудке и вреда здоровью не нанесет. Яд наших двух видов гадюк не очень сильный, о смертельных случаях мне неизвестно. Яд гадюки в отличие от яда кобры не влияет на нервную систему, поэтому в следствие укуса развивается только местный отек.

Если вас укусили, то надо принять противоаллергенное, пить больше жидкости, обратиться в медучреждение.

Чего не стоит делать при укусе?

Не стоит прижигать место укуса (это только усилит механическое повреждение тканей), накладывать жгуты (яд все равно разнесется по крови), отрубать укушенную конечность. И, конечно, не стоит гоняться за змеёй с целью отомстить.

КСТАТИ

Уж обыкновенный

Обыкновенный уж

Место обитания: Берега водоёмов, края низинных болот, низменные луга, пойменные кустарники, старые вырубки

Кусается: да

Опасен: нет

Уж водяной

Водяной уж

Место обитания: Берега рек и водоёмов

Кусается: нет

Опасен: нет

Узорчатый полоз

Узорчатый полоз

Место обитания: В излучинах рек и тростниковых садах

Кусается: да

Опасен: нет

Медянка обыкновенная

Обыкновенная медянка

Место обитания: лиственные и хвойные леса, горы, поросшие кустарником склоны

Кусается: да

Опасна: нет

Гадюка обыкновенная

Обыкновенная гадюка

Место обитания: Смешанные и лиственные леса, заросшие травой поляны, лесные опушки и вырубки

Кусается: да

Опасна: скорее нет

Гадюка степная

Степная гадюка

Место обитания: Равнинные и горные полынные степи, луга, сухие кустарники

Кусается: да

Опасна: скорее нет