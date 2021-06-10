«Гони бабло, барыга!»: в Самаре судят бандитов, которые вымогали деньги у своих жертв, обвиняя их в торговле наркотиками

По версии следствия, подсудимые при помощи угроз получили чуть больше 250 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анне Р. 22 года, у нее тихий голос, вид безобидного подростка и бурное прошлое – из-за него она и оказалась на скамье подсудимых. Ее предполагаемые сообщники (а их семеро) – «серьезные» ребята, многие из них имеют за плечами криминальный «послужной список». Предположительно, именно Анна заманивала жертв и передавала их с рук на руки своим «друзьям». Девушка все отрицает, в деле сейчас разбирается суд.

Следствие считает, что жертвами банды стали трое мужчин. Первого – Сайида Ф. – вечером 28 ноября 2019 избили, запихали в машину и стали требовать с него денег. Услышав что-то типа «Гони бабло, барыга!» Сайид сначала не понял, какие именно к нему предъявляют претензии, а потом было уже настолько страшно, что это стало и не важным. Когда в лицо тычут пистолетом, лишних вопросов не задашь.

- По версии следствия, потерпевший занял у знакомых 93 тысяч рублей, плюс передал нападавшим iPhone, - озвучила в суде версию следствия прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Татьяна Марина.

Всего через несколько дней – 1 декабря жертвой той же «компании» стал Роман В. Молодые люди действовали по той же схеме, ведь она уже доказала свою эффективность. В самом деле – Роман, также как и Сайид, быстро занял у знакомого необходимую сумму, отдал «ребятам» 100 тысяч рублей и обещал достать еще 30 000. Но до этого дело не дошло.

Третью жертву – Владислава П., по оперативным данным, Анна заманила в квартиру на ул.Советской Армии, потом дала знать сообщникам о том, что все готово, а когда они подъехали, сразу открыла им двери. У Владислава требовали 200 тысяч рублей. По версии следствия, угрожали ему не только пистолетом, но и ножом. Однако тут все пошло не по плану – получить с Владислава удалось лишь смартфон стоимостью 28 тысяч рублей, 15 000 наличными и золотой кулон, некогда приобретенный за 4500.

9 июня все восемь предполагаемых членов банды оказались на скамье подсудимых. Им вменяют бандитизм, грабеж и вымогательство, у каждого свой «список подвигов». Все они утверждают, что никакой банды не было, а их дела не так страшны, как их описывает следствие. К каким выводам придет суд, покажет время. Только за участие в банде, без учета других эпизодов, суд предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.