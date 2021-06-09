«Никакой «лотереи», впереди именно сильнейшие»: эксперты подвели итоги парусной регаты в Тольятти

В ожидании старта. Фото: Ольга Ильина

Тольятти - город парусов

С 29 мая по 5 июня в Тольятти в заключительном этапе соревнований рассекали волны 190 яхтсменов из 17 регионов, выступающих в восьми олимпийских классах. Место проведения было выбрано не случайно. Именно здесь располагается яхт-клуб «Дружба», имеющий развитую инфраструктуру на берегу Куйбышевского водохранилища. Клуб уже более полувека растит сильнейших спортсменов, регулярно отбирающихся в сборную страны.

Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила, что не напрасно Тольятти ежегодно доверяют проведение всероссийских соревнований. Парусный спорт в нашем регионе имеет многолетние традиции и входит в число базовых видов.

- Третий, заключительный, этап Кубка России в олимпийских классах яхт, как и прошедший вместе с ним президиум Всероссийской федерации парусного спорта, утвердивший состав Олимпийской женской сборной, поднял престиж города и всего самарского спортивного сообщества. Парусный спорт достаточно дорогостоящий, поэтому мы благодарны всем, кто поддерживает яхтинг в Самарской области. В первую очередь, это "КуйбышевАзот", который на протяжении многих лет помогает развитию парусного спорта в нашем регионе - подчеркнула Лидия Рогожинская.

Самим яхтсменам вызов в сборную страны дает шанс проявить себя в регатах более высокого уровня с перспективой «отобраться» на Олимпиаду 2024 в Париже.

Главное держать балласт и увернуться от гика. Фото: Ольга Ильина

Ветра было много, хватило всем

Представители Тольяттинской парусной школы уверено вошли в число призеров заключительного, третьего этапа Кубка России. В классе яхт «470» третье место заняла пара Борис Кучеренко (Санкт-Петербург) / Полина Сухова (Тольятти), а вот в классе «49-й FX» еще один смешанный экипаж Зоя Новикова (Санкт-Петербург) и Диана Сабирова (Тольятти) стал победителем. Серебро у тольяттинок Натальи Ермаковой и Алены Суховой.

По итогам трех этапов кубка наши яхтсмены смогли завоевать медали в трех классах. «Накра 17 – микст» Кубок России завоевали Максим Семенов / Алина Щетинкина, третье место у пары Олеся Жукова / Максим Судачков. В классе «49-й FX» Зоя Новикова / Диана Сабирова (Тольятти) – Кубок России и Наталья Ермакова / Алена Сухова – серебро. И в конечном итоге, в «470»-ом, смешанная пара Борис Кучеренко (Санкт-Петербург) / Полина Сухова (Тольятти) стали обладателями Кубка.

- Соревнования прошли на «отлично». Все было на высоте – и организация, и судейство на воде, и выставление дистанций. Ветра порой было даже многовато! - выразила свое мнение о финале соревнований на Куйбышевском водохранилище в СМИ главный тренер сборной России Наталья Иванова. - Во всех классах было проведено достаточное количество гонок для того, чтобы объективно выявить победителей. Не было никакой «лотереи», впереди именно сильнейшие, и победили они в честной спортивной борьбе.

На воде как на дороге идущий левым галсом должен уступить правому. Фото: Ольга Ильина

Первые шаги без помощи не сделать

Для КуйбышевАзота развитие парусного спорта –одна из основных социальных программ, которая реализуется уже на протяжении многих лет. Важно, что предприятие делает акцент на поддержку начинающих спортсменов, помогая развитию детско-юношеского яхтинга. Предприятие финансирует работу тренеров, поездки юных яхтсменов на соревнования и предоставляет материальную базу для тренировочного процесса. В интересах подрастающей спортивной смены, на базе яхт-клуба «Дружба» созданы специальные безопасные гавани. Яхтенная инфраструктура в Тольятти уже соответствует самому высокому уровню, и готова принимать соревнования всероссийского формата. Уже в конце июня на базе яхт-клуба «Дружба» стартует Чемпионат и Первенство ПФО, а в августе - Первенство России.