Настоиграли ихи курмыши! Какие слова поймет только настоящий самарец

Настоящих самарчанок отличишь не только по красоте, но и по речи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Яндекса изучили статьи на платформе Яндекс.Дзен, отобрали самые интересные слова, которые употребляют далеко не во всех регионах и вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН дали им определения. В списке есть и Самарская область - аналитики выяснили, что на берегах Волги знают, как поточнее донести свою мысль до слушателя. И умеют удивлять. Редакция "КП-Самара" разобралась с предложенными словечками. С чем-то согласились, чему-то и сами удивились. Делимся самыми интересными открытиями.

Просто переделываем слова

В списке "самарских" - 20 слов. Некоторые мы делим с соседними регионами. Есть некоторые "чисто" наши. Ряд слов просто образован от высоколитературных товарищей с помощью суффиксов: например, ругачка в значении ссоры, малясь - немного, мало, помидора - впрочем, такой род этого слова распространен много где. К этой же группе относится слово обплеваться (исплеваться и переплеваться - в других регионах) - испытывать и выражать недовольство, не стесняясь эмоций.

А живут иногда в Курмышах. И от этого козявит

- В исследовании встречаются не только слова, но и местные устойчивые выражения: например, в Нижегородской области говорят как бешеная тарашка ‘лихорадочно, очень спеша’, в Воронежской и Липецкой области — в три вилюшки ‘очень длинный, обычно изгибающийся (об очереди)’, во многих регионах Сибири и в Челябинской области — ставить (сажать) на божничку ‘превозносить’, - комментирует заведующий сектором института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Борис Иомдин.

Найдем, чем удивить

Интересно, что некоторые слова оказываются синонимичными в разных регионах. Например, нашу "стерку" (ластик) называют стирашкой. А каблуху - рогачкой, фазанкой, путягой, хабзайкой.

- Слова каблуха я ни разу не слышал в своей жизни, а вот фанфурик похож на наш фунфырик, - рассказывает житель Перми Борис.

А вот Анна из Краснодара ни разу не слышала слово Курмыши - когда самарская подруга так сказала в первый раз, подумала, что ослышалась.

- А она удивилась - даже не думала, что это какое-то необщеупотребительное слово. Я никогда не задумывалась, как назвать отдаленный район, а в Самаре оказалось так даже про спальные районы говорят, - делится Анна.

Учатся самарцы в каблухе

Кстати, во Владивостоке вот такие вот отдаленные местности называют очкуры. Ну а в Нижегородской области есть ... город Курмыш!

Еще интересное слово настоиграть - тут этимология понятна, но звучит забавно. Как будто бы для тех, кто наигрался. Понятно происхождение и слова "лишкануть" - сделать что-то чересчур, слишком много.

Более подробно результаты исследования можно увидеть на сайте Яндекс.

А пока отвечайте на вопросы и узнайте, знаете ли вы самарские слова?