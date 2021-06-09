Затащил в машину и повёз: бывшего зэка из Вологды обвинили в совращении 15-летней девочки и побили

Следователи проверяют информацию о бывшем зэке, который приставал к несовершеннолетней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вологодской области следователи начали проверять информацию о бывшем зэке, который освободился из мест лишения свободы и начал преследовать несовершеннолетнюю дочь своих родственников.

Ситуацию описал местный общественник Сергей Городишенин на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что к адвокату Ольге Соколовой обратились семья - отец с матерью и две их дочки. Как оказалось, один из их родственников примерно год назад освободился из тюрьмы, где провел порядка пяти лет за изнасилование 13-летней девочки. Эта "отсидка" была не первая. Как рассказали родственники, он и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщила мама из обратившейся к адвокату семьи, это 36-летний муж ее племянницы. В конце прошлого года он вместе с супругой стал часто захаживать в гости к родственникам, у которых росли две дочери - одной 17, другой 15 лет.

Девочкам гость отвешивал комплименты: "Какие красавицы выросли у вас". Такие знаки внимание насторожили родителей. Мама девочек рассказал, что как-то раз увидела в телефоне у дочери, как мужчина присылает ей свои фотографии, на которых он с голым торсом. "Я возмутилась! Говорю - это что такое? Отец никогда при вас не ходит без футболки! А он чужой мужик взрослый", - рассказала мама девочек (видео имеется в одном из telegram-каналов) и сказала дочери, чтобы та его заблокировала.

Как пишет общественник, преследования девочек не прекращались, при этом в семье продолжали общаться с мужчиной. В правоохранительные органы родители девочек обратились после того, как стало известно, что их родственник пытался изнасиловать одну из дочерей. "По дороге из школы ублюдок затащил пятнадцатилетнюю девочку к себе в машину и повёз в сторону, где нет домов, на окраину села", - пишет общественник, ссылаясь на рассказ родителей и представляет рассказ самой пострадавшей. Девочка рассказала, что мужчина откинул кресло пассажирского сиденья и приставал к ней, пытаясь стянуть одежду. Оттолкнув его, девочка выбежала из машины.

Девочка сумела убежать, когда мужчина затащил ее в машину

После этого случая родственники собрались все вместе, девочки рассказали о произошедшем родителям. По некоторым данным, между мужчинами произошел конфликт, в результате чего отец девочек якобы нанес побои бывшему зэку. После этого родители девочек обратились в полицию и следственный комитет, однако, как сообщается в соцсетях, обидчика девочки отпустили, а вот относительно отца проводят проверку, поскольку у его оппонента имеются побои. В сообщениях отмечается, что в следственном комитете за дело и вовсе не взялись.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, в правоохранительные органы действительно обращалась женщина со своей 15-летней дочерью, которые заявили о домогательствах в отношении несовершеннолетней.

При этом в следственном комитете отмечают, что появившаяся в соцсетях информация о бездействии правоохранительных органов не соответствует действительности.

- Заявление о половом преступлении зарегистрировано в установленном порядке и по нему незамедлительно организована доследственная проверка. От несовершеннолетней получено объяснение в присутствии педагога и законного представителя, - говорится в сообщении регионального следственного управления. Также отмечается, что конфликтом двух мужчин занимаются органы внутренних дел.

Сейчас проверка продолжается, проведена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются возможные очевидцы.