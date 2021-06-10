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Общество10 июня 2021 11:15

Красотка из Самары может стать мисс «Уголовочка». Показываем ее яркие танцы

11 июня в Москве пройдет заключительный этап Шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Анастасия Околелова имеет все шансы на победу во Всероссийском конкурсе ФСИН

Анастасия Околелова имеет все шансы на победу во Всероссийском конкурсе ФСИН

Старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Самарской области Анастасия Околелова принимает участие в Шестом Всероссийском конкурсе «Мисс УИС» - 2021. С 7 по 11 июня 2021 года на официальном сайте ФСИН России будет проходить онлайн-голосование, по результатам которого выберут победительницу в номинации «Мисс интернет-голосование», а после выберут «Мисс УИС – 2021».

В конкурсе принимают участие 12 девушек, которые представляют территориальные органы ФСИН. Самарчанка Анастасия Околелова смогла обойти 86 претенденток и войти в финальный состав конкурса. Участницы представили четыре выступления – рассказ о крае «Краса России», видеоролик «Реклама профессии», «оживление» музейного экспоната в конкурсе «Ночь в музее» и танцевальный номер.

Красавица из Самары представила жюри зажигательный танец под популярный бит. Для конкурса «Краса России» Анастасия представила трогательный рассказ о жизни военнообязанных женщин, который девушка дополнила народным танцем на самарской набережной.

Для конкурса «Ночь в музее» девушка «оживила» картины известных художников. Анастасия много лет является участницей театра моды «Квадрат». Талантливая Светлана Черкашина создает наряды, вдохновляясь известными художественными произведениями.

Для рекламы своей профессии девушка применила нестандартный прием – она рассказала о работе в УФСИН в стихотворной форме.

Сама Анастасия Околелова рассказывает, что с детства мечтала служить и носить погоны. В 5 лет Настя занималась танцами, а после прибавился волейбол и театр моды. Самарчанка всю жизнь проявляла активность и лидерские качества. В старших классах Анастасию выбрали лидером молодежного парламента, а также она активно занималась волонтерством.

- Я всегда ставила перед собой задачи и целенаправленно шла к их достижению, а мечты, как известно, должны сбываться. Я поступила в Самарский юридический институт ФСИН России и теперь гордо ношу звание сотрудника уголовно-исполнительной системы, - говорит целеустремленная девушка.

Анастасия помимо службы не забывает о своих увлечениях – она также является участницей театра мод, занимается спортом, а недавно у нее родилась дочка.

- Я, как и раньше, танцую, играю в волейбол, принимаю участие в конкурсах и соревнованиях. Жалею лишь об одном, что в сутках только 24 часа, - говорит Анастасия.

Редакция КП-Самара поздравляет красавицу Анастасию Околелову с выходом в финал. Мы желаем Насте победы и достижения новых вершин.

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