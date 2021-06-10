Самарцы могут получить консультацию ведущих лор-специалистов за рубль

Своевременная консультация специалиста может помочь избежать многих сложной со здоровьем в будущем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для тех, чей нос не дышит

Если вы чувствуете, что ваш нос плохо справляется со своими обязанностями, лучше не гадать, что не так, а сразу обратиться к специалисту. Аллергия, гайморит, искривление перегородки носа – точную причину недуга может определить только врач, а никак не коллега или соседка.

Решить проблемы с помощью советов из интернета или знакомых тоже вряд ли получится, да и народные средства могут лишь усугубить ситуацию.

Учитывая актуальность проблемы и многообразие причин для возникновения затрудненного носового дыхания, врачи ЛОР отделения хирургического стационара Клинической больницы «РЖД-Медицина» проводят Дни консультаций за один рубль. Записаться на прием можно на 24 или 25 июня.

Это прекрасная возможность разобраться в проблеме. Лор-врачи отделения хирургического стационара Клинической больницы «РЖД-Медицина» приглашают на прием и отмечают, что если у вас при себе уже есть результаты предыдущего обследования (КТ носа и ОНП), их следует взять с собой на прием. В случае необходимости в стационаре есть возможность выполнения КТ носа и ОНП.

Для тех, у кого что-то с голосом

Если ваш голос осип, изменил качество, стал монотонным, бесцветным, резким или тихим, не ждите печальных последствий, а своевременно проконсультируйтесь с врачом. В Клинической больнице «РЖД-Медицина» проходит акция для пациентов с жалобами на проблемы с голосом, а также для тех, кто использует свой голос как профессиональный инструмент. Это актуально для лекторов, учителей и вокалистов. Дни консультаций за рубль лор-врачей хирургического стационара ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» для тех, у кого что-то с голосом, пройдут 1 и 2 июля.

Пациенты смогут пройти полный лор-осмотр, включая эндоскопию гортани (ларингоскопия) и получить рекомендации профессионалов. Специфической подготовки не требуется.

КОНКРЕТНО

Записаться на консультацию за рубль к лор-врачам отделения хирургического стационара Клинической больницы «РЖД-Медицина» на 24 или 25 июня можно по телефону

8 (846) 300-4-003.

Спешите, количество мест ограничено.

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

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