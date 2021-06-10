До 90-летия мне осталось 1133 километра! 86-летний пловец рассказал, как готовится к чемпионату в Японии

Станислав Вязовский собирается обогнать всех в Японии Фото: Личный архив

- В бассейн ходить не могу сейчас – коронавирус, не пускают по правилам. Странно это, но деваться некуда. Поэтому сейчас я тренируюсь и плаваю в озере «Утоплое» - холодновато, конечно, температура воды всего 12-14 градусов. Но деваться некуда – если остановлюсь и тренироваться перестану, наверное, умру на следующий день, - возраст подтянутого мужчины выдает только седина в волосах. Станиславу Вязовскому – 86 лет, но назвать его пенсионером не поворачивается язык.

Чемпион мира, победитель многочисленных всероссийских соревнований – пловца «серебряного возраста» из небольшого села Красный Яр Самарской области знает вся страна. В 2012 году он переплыл Волгу – 4 километра туда и обратно, пусть и под прикрытием спасательного катера. В том году ему исполнилось 77 лет. В 2018 году он уже преодолевал по великой русской реке 5 километров – на соревновании в Нижнем Новгороде. И поставил рекорд международных соревнований, преодолев эту дистанцию за 1 час 44 минуты!

Пенсионер собирается до 90 лет проплыть 10 тыс километров

Казалось бы, возраст уже дает о себе знать, да и старые болячки начинают беспокоить. Но неугомонный пловец-пенсионер не собирается останавливаться. В ноябре следующего Станислав Вязовский собирается в Японию на очередной турнир.

- В Японию ехать собираюсь в ноябре 2022 года, но нужно, во-первых, дожить, а во-вторых, туда нужны большие деньги - 150 тысяч рублей. Я не знаю, где возьму их, - сетует спортсмен в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Чтобы попасть на соревнования в Японии, нужно было пройти отборочный этап. На них Станислав Федорович стал победителем в категории «Мастерс». Чемпион рассказал о трудностях, которые встречались на пути к победе.

- В Саранске на чемпионате России я выиграл пять дистанций. Установил рекорд России на дистанции «Комплекс — 400 м». Перевыполнил нормативы! - радостно делится достижением Станислав Федорович. - Сложнее всего было выполнять «Комплекс — 400 м», там я заработал больше всего очков — 538 сразу. Нужно было проплыть «Баттерфляй —100 м», что очень трудно для возраста 86 лет, потом 100 и 200 метров - брассом, проплыть на спине и кролем, - рассказывает пловец корреспонденту «КП-Самара».

Станислав Вязовский — гордость не только для Самары, но и для всей нашей страны. Пловец занимается спортом зимой и летом, поддерживает физическую форму и передает спортивное воспитание из поколения в поколение. Станислав Федорович рассказал, что его внуки также чемпионы страны — внучка побеждала соревнования по плаванию, а внук является чемпионом в гиревом спорте. Пловец мечтает о том, чтобы в Красном яру построили плавательный комплекс, где он сможет проводить тренировки с пловцами.

Тренироваться приходится в прохладном озере - в бассейн пенсионеров не пускают

Легенда Самарской области поделился своими мечтами.

- У нас есть группа, где мы занимаемся плаванием три раза в неделю, 18 лет в одни те же дни, в одно и то же время в спортивном комплексе «Сок». Я научил более 2000 людей спортивному плаванию. В фитнес-центре у нас сделали ремонт, есть беговые дорожки, но нет бассейна. Документы мы уже подавали в министерство спорта. Не дождусь я, наверное, умру, а бассейна так и не будет. Остается мне плавать и тренироваться в озере, надеюсь, что для наших спортсменов построят плавательный комплекс.

Станислав Вязовский на соревнованиях

А еще у мужчины есть прекрасная мечта и цель, которая не дает ему расслабиться.

- К девяностолетию я пообещал себе поставить рекорд - проплыть за всю жизнь 10 тысяч километров, мне осталось проплыть уже 1133 километра. Я стараюсь показывать пример нашему обществу, регулярно плаваю в озере, ставлю рекорды и тренируюсь, - улыбается Станислав Вязовский.

Хочется верить, что у него точно все получится!