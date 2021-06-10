«Не воруйте, добавьте автобусы и восстановите лес»: жители Тольятти составили список претензий к властям

Жители Тольятти написали более 7,5 тысяч наказов новому мэру Фото: Ольга НОВИКОВА

Жители Тольятти составили список претензий к городским властям. Более 7,5 тысяч наказов от горожан собрали активисты отделения ОНФ в Самарской области. К этой работе они приступили сразу после смены тольяттинского градоначальника, а сейчас готовятся передать пожелания жителей новому главе города Николаю Ренцу.

«Люди хотят озеленения и освещения»

- По этим наказам очень четко видно, какие вопросы больше всего волнуют жителей Тольятти, - уверен сопредседатель ОНФ в регионе Вадим Нуждин. – Так, в 47% наказов поднимались вопросы благоустройства, создания комфортной городской среды. Люди пишут, что городская среда в Тольятти кажется им унылой и однообразной, что у города отсутстует стиль, сетуют на большое количество пивных и агрессивной уличной рекламы. Есть большой запрос на озеленение, лавочки, освещение дворов и улиц. Также люди просят власти обратить внимание на транспортную проблему, особенно на сообщение между районами, а также вернуть экологичный троллейбус. Люди не просто хотят жить в комфортных условиях, но и высказывают конкретные предложения с конкретными адресами.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Вадим Нуждин озвучил собранные общественниками чаяния горожан Фото: Ольга НОВИКОВА

Как рассказал Вадим Нуждин, после того, как на прямую линию с президентом Владимиром Путиным поступило множество обращений из Тольятти, в город приехала целая комиссия общественных экспертов, в том числе представители центрального штаба ОНФ и федерального министерства строительства. Эксперты посетили недавно благоустроенные территории и проверили, в каком состоянии они находятся.

У общественников возникло немало вопросов к благоустройству набережной Комсомольского района. Фото: ОНФ

- На благоустройство набережной Комсомольского района потратили 10,3 млн рублей. В результате она получилась просто опасной для людей. Здесь скудное освещение, а на спуске его вообще нет. Мы зафиксировали провалы на дороге, трещины в асфальте, незакрытые «ливневки», детскую площадку без ограждения в метре от обрыва, так и не нашли предусмотренный проектом «мавританский газон» за 2,3 млн рублей, - перечисляет Вадим Нуждин. – На благоустройства бульвара Гая выделили 77,6 млн рублей, а он сейчас находится в плачевном состоянии. На создание «Итальянского сквера» потратили 61,4 млн рублей, и в результате получили деревянные сидения из необработанных досок с оторванными деталями и торчащими гвоздями, детские площадки с нарушенными нормами безопасности. Нигде не предусмотрена система автополива, поэтому появившиеся в результате благоустройства зеленые насаждения сейчас просто погибают. Мы направили запросы в прокуратуру, в результате несколько дел уже возбуждено, по нескольким пока проводится проверка.

На благоустройство Итальянского сквера потратили 61,4 млн рублей из бюджета. Фото: ОНФ

«Стоят в пробке по часу»

В 19% наказов новому мэру упоминаются проблемы дорог и развития общественного транспорта.

- Люди просят ремонта дорог, просят наладить работу общественного транспорта, особенно сообщение между районами, ввести дополнительные маршруты, - перечисляет Вадим Нуждин. – Также тольяттинцы просят у властей выделенные велосипедные дорожки. Так, например, люди отмечают плачевное состояние бульвара Кулибина, ул.Карбышева и др. Особенная боль – многолетняя пробка между с.Подстепки, Приморским и городом. Этой дорогой пользуется около 60 тысяч человек, о ней говорится в 15% обращений на прямую линию президента из Тольятти, люди вынуждены проводить в пробке по часу.

В пробке на Приморский ежедневно стоят тысячи тольяттинцев. Фото: скриншот видео

Как пояснил Вадим Нуждин, после общественного резонанса власти обратили внимание на проблему пробки, однако пока взаимопонимание по конкретным путям решения этого вопроса не найдено.

«Жилье для медиков, спорт для детей»

11% наказов касаются эффективности работы местных властей: горожане просят тольяттинских чиновников не воровать, бороться с коррупцией и больше думать о городе. Многих волнуют также вопросы экологии, выбросов промышленных предприятий.

- Во многих наказах содержится просьба скорее восстановить сгоревший лес, причем люди готовы сами выйти и помочь это сделать,- отмечает Вадим Нуждин.

Также среди первоочередных, по мнению тольяттинцев, задач – решение вопроса нехватки врачей, особенно узких специалистов, ремонт поликлиник, повышение эффективности работы скорой помощи. В частности жители города предлагают ввести дополнительные муниципальные меры поддержки для медиков, например, предоставлять им жилье.

На заброшенном стадионе "Юность" занимаются воспитанники мореходной школы. Фото: ОНФ

Просят горожане обратить внимание и на развитие массового спорта. Например, жители отметили плачевное состояние бывшего стадиона «Юность» - сейчас на заброшенном стадионе среди битых стекол занимаются воспитанники мореходной школы.

- В 2013 году эта земля была выведена из федеральной собственности. Однако собственник ей не занимается, все попытки построить здесь что-то получили отрицательное заключение общественных слушаний, - рассказал Вадим Нуждин. – Сейчас прокуратура проверяет законность сделки по продаже участка. Также возможны варианты обратного выкупа земли в муниципальную собственность или предоставление собственнику другого участка взамен этого. А здесь нужно возрождать стадион.

Все собранные наказы от жителей Тольятти общественники пообещали в самое ближайшее время передать мэру Николаю Ренцу. А еще – проконтролировать реакцию городских властей на просьбы тольяттинцев.