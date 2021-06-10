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Общество10 июня 2021 14:15

«Он носил его 42 года»: в самарском морге с руки мертвого полковника сняли обручальное кольцо

Полиция больше полугода не может найти мародера, который промышлял в здании, напичканном камерами
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Вера Георгиевна до сих пор не может поверить. что Владимира Николаевича больше нет рядом

Вера Георгиевна до сих пор не может поверить. что Владимира Николаевича больше нет рядом

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неожиданная гибель

Владимир Николаевич - полковник запаса, прослужил 32 года в спецназе. Всю жизнь занимался спортом и никогда не жаловался на здоровье. Вечером 4 ноября прошлого года он тихо сел на диван и умер.

- Я сначала не поняла, что произошло, думала, он подшучивает надо мной. Вот сейчас поднимет голову и засмеется: «Ну что, испугалась?» Но он не приходил в себя, я поняла, что все серьезно, позвонила в «Скорую помощь», - вспоминает тот страшный день его вдова Вера Георгиевна.

Врачи, осмотрев Владимира Николаевича, заметили характерную «сеточку» на груди, которая говорила о том, что причиной смерти, скорее всего, стал оторвавшийся тромб. Помочь мужчине не мог никто - он умер мгновенно.

- Когда его забирали в морг, медики сразу предупредили: снимайте все ценное. Я так и сделала, - вспоминает Вера Георгиевна. - Осталось только обручальное кольцо. Он носил его 42 года и никогда не снимал, да и не мог: после травмы во время игры в волейбол сухожилия на пальце стали немного шире, и кольцо не снималось, хотя на пальце вроде бы сидело свободно.

Когда тело отдали родственникам, кольца на пальце уже не было

Когда тело отдали родственникам, кольца на пальце уже не было

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам женщины, в документах и медики, и участковый прописали отдельно: золотое обручальное кольцо остается и будет похоронено вместе с покойным.

Очевидное, но невероятное

Но когда через два дня тело привезли в ритуальный зал, кольца не было. Зато была ранка на безымянном пальце, которая показывала: мародерам пришлось попотеть, чтобы его снять.

Вера Георгиевна написала заявление в полицию и просила привлечь сотрудников морга, обобравших покойника, к уголовной ответственности по статьям «Кража» и «Надругательство над телами умерших».

Не сразу, но дело все же возбудили. По статье «Кража», но... в отношении неустановленного лица. И по прошествии полугода стражи порядка так и не смогли выяснить, что же за мародер орудовал в морге. Это при том, что посторонних ночью там быть не может, плюс повсюду установлены камеры видеонаблюдения.

Как это часто бывает, семье пострадавшего пришлось провести собственное расследование. И узнали они гораздо больше, чем стражи порядка.

Участковый, который проводил проверку по заявлению вдовы, опросил сотрудников и выяснил, в какой момент пропало кольцо

Участковый, который проводил проверку по заявлению вдовы, опросил сотрудников и выяснил, в какой момент пропало кольцо

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Насколько нам удалось выяснить, ночью кто-то из сотрудников морга залез в холодильник, где хранилось тело, и снял это кольцо, - рассказывает Вера Георгиевна. – Мы знаем имя и фамилию этого человека, он – близкий родственник руководства морга. Сейчас он уволился.

Остается безнаказанным

Вера Георгиевна написала обращения в полицию, прокуратуру и минздрав, где изложила все факты, которые удалось выяснить. Она также просила руководство министерства здравоохранения обратить внимание на тот факт, что в Самарском областном бюро судебно-медицинской экспертизы на момент совершения преступления работали муж и жена, первый при этом находился в прямом подчинении у своей супруги.

В ответ она получила удивительное письмо за подписью руководителя управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи минздрава Ильи Сиротко. Из него следует, что Бюро – это чуть ли не микрогосударство со своими правилами, и минздрав не может провести там проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

В минздраве вдове ответили, что не могут провести проверку в Бюро на предмет "местничества"

В минздраве вдове ответили, что не могут провести проверку в Бюро на предмет "местничества"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С тех прошло семь месяцев. Человек, который снял кольцо с руки покойника так и не найден, полиция приостановила расследование. Значительная часть сотрудников морга, работавших в ноябре прошлого года, уже сменилась.

- Нам предлагали деньги за то, чтобы я забыла про эту историю и не предавала ее огласке, - признает Вера Георгиевна. – Я отказалась и сразу сказала: покажите мне этого человека, который не постеснялся обокрасть покойника, дайте мне с ним встретиться, чтобы я ему в глаза посмотрела. Неужели я так много хочу?

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ