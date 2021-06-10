«Он носил его 42 года»: в самарском морге с руки мертвого полковника сняли обручальное кольцо

Вера Георгиевна до сих пор не может поверить. что Владимира Николаевича больше нет рядом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неожиданная гибель

Владимир Николаевич - полковник запаса, прослужил 32 года в спецназе. Всю жизнь занимался спортом и никогда не жаловался на здоровье. Вечером 4 ноября прошлого года он тихо сел на диван и умер.

- Я сначала не поняла, что произошло, думала, он подшучивает надо мной. Вот сейчас поднимет голову и засмеется: «Ну что, испугалась?» Но он не приходил в себя, я поняла, что все серьезно, позвонила в «Скорую помощь», - вспоминает тот страшный день его вдова Вера Георгиевна.

Врачи, осмотрев Владимира Николаевича, заметили характерную «сеточку» на груди, которая говорила о том, что причиной смерти, скорее всего, стал оторвавшийся тромб. Помочь мужчине не мог никто - он умер мгновенно.

- Когда его забирали в морг, медики сразу предупредили: снимайте все ценное. Я так и сделала, - вспоминает Вера Георгиевна. - Осталось только обручальное кольцо. Он носил его 42 года и никогда не снимал, да и не мог: после травмы во время игры в волейбол сухожилия на пальце стали немного шире, и кольцо не снималось, хотя на пальце вроде бы сидело свободно.

Когда тело отдали родственникам, кольца на пальце уже не было Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам женщины, в документах и медики, и участковый прописали отдельно: золотое обручальное кольцо остается и будет похоронено вместе с покойным.

Очевидное, но невероятное

Но когда через два дня тело привезли в ритуальный зал, кольца не было. Зато была ранка на безымянном пальце, которая показывала: мародерам пришлось попотеть, чтобы его снять.

Вера Георгиевна написала заявление в полицию и просила привлечь сотрудников морга, обобравших покойника, к уголовной ответственности по статьям «Кража» и «Надругательство над телами умерших».

Не сразу, но дело все же возбудили. По статье «Кража», но... в отношении неустановленного лица. И по прошествии полугода стражи порядка так и не смогли выяснить, что же за мародер орудовал в морге. Это при том, что посторонних ночью там быть не может, плюс повсюду установлены камеры видеонаблюдения.

Как это часто бывает, семье пострадавшего пришлось провести собственное расследование. И узнали они гораздо больше, чем стражи порядка.

Участковый, который проводил проверку по заявлению вдовы, опросил сотрудников и выяснил, в какой момент пропало кольцо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Насколько нам удалось выяснить, ночью кто-то из сотрудников морга залез в холодильник, где хранилось тело, и снял это кольцо, - рассказывает Вера Георгиевна. – Мы знаем имя и фамилию этого человека, он – близкий родственник руководства морга. Сейчас он уволился.

Остается безнаказанным

Вера Георгиевна написала обращения в полицию, прокуратуру и минздрав, где изложила все факты, которые удалось выяснить. Она также просила руководство министерства здравоохранения обратить внимание на тот факт, что в Самарском областном бюро судебно-медицинской экспертизы на момент совершения преступления работали муж и жена, первый при этом находился в прямом подчинении у своей супруги.

В ответ она получила удивительное письмо за подписью руководителя управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи минздрава Ильи Сиротко. Из него следует, что Бюро – это чуть ли не микрогосударство со своими правилами, и минздрав не может провести там проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

В минздраве вдове ответили, что не могут провести проверку в Бюро на предмет "местничества" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С тех прошло семь месяцев. Человек, который снял кольцо с руки покойника так и не найден, полиция приостановила расследование. Значительная часть сотрудников морга, работавших в ноябре прошлого года, уже сменилась.

- Нам предлагали деньги за то, чтобы я забыла про эту историю и не предавала ее огласке, - признает Вера Георгиевна. – Я отказалась и сразу сказала: покажите мне этого человека, который не постеснялся обокрасть покойника, дайте мне с ним встретиться, чтобы я ему в глаза посмотрела. Неужели я так много хочу?