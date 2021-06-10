Показываем, как будут выглядеть новые многоэтажки в историческом центре Самары

Вот такие многоэтажки могут появиться на месте старого квартала. Фото: https://viva-land.ru

Стало известно, как будут выглядеть новый квартал с многоэтажками в историческом центре Самары. План проекта застройки в границах улиц Арцыбушевская, Чкалова, Буянова и Маяковского в Ленинском районе опубликовал застройщик. На днях были опубликованы результаты публичных слушаний – самарцы поддержали многоэтажную застройку в данном квартале. В поддержку проекта на слушаниях поступило 44 голоса. Показываем, как будет выглядеть новый квартал.

Сейчас на месте предполагаемой застройки находятся старые дома. Фото: Яндекс.карты

Рядом исторический техникум и ломбард

Как сообщает застройщик, проект планировки и застройки он разрабатывал на основании договора с мэрией о развитии застроенной территории в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова от 06 июня 2016 года.

Вот так могут выглядеть новые высотки. Фото https://viva-land.ru

- Проектируемый квартал расположен в территориальной зоне Ц-1, это многофункциональная зона в границах исторического поселения. На территории квартала расположены объекты культурного наследия регионального значения «Техникум» (ул. Арцыбушевская, 143, литера К) и «Здание городского ломбарда» (ул. Арцыбушевская, 145, литеры А, Б). , - говорится в документации.

Жилой комплекс будет рассчитан на 526 квартир. Фото https://viva-land.ru

Площадь территории под застройку составляет 2,798 га. Объем нового строительства составит 47 750 квадратных метра, из них 40 550кв.м предусмотрено под жилые помещения. Также проект предусматривает 1040 кв.метров помещений социального назначения и 4849 кв.метров – делового назначения.

Неподалеку от застройки находятся памятники культуры. Фото https://viva-land.ru

До девяти этажей

Застройщик планирует построить в квартале дома этажностью от 3 до 9 этажей. Первые этажи будут отданы под магазины и офисы, а остальные 2-8 этажей будут жилыми.

Новый жилой комплекс будет рассчитан на 526 квартир. Их общая площадь составит 31540 кв.метров. Средняя площадь каждого жилого помещения будет относительно небольшой – 60 кв.метров.

Высота новостроек составит 9 этажей. Фото https://viva-land.ru Фото: Ольга НОВИКОВА

Предполагается, что каждая квартира будет обеспечена собственным парковочным местом – в проекте прописано строительство двухуровневого подземного паркинга, емкость первого уровня составит 240 мест, второго уровня – 526 мест.

Квартал находится в границах исторического поселения. Фото https://viva-land.ru

Также проектом предусматривается, что будет несколько очередей застройки. Первая очередь предполагает строительство 162 квартир: 14200 квадратных метров, в том числе 12500 – жилой площади и 1700 – нежилых помещений. Также в рамках первой очереди застройки будет предусмотрено 246 парковочных мест.

На первых этажах предусмотрены деловые и торговые помещения. Фото: https://viva-land.ru

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