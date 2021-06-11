В Самаре регистрирует много смертельных случаев от коронавируса и проверяют магазины

В Самарской области за сутки нашли порядка 60-ти заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 61 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся нашли в областной столице, где 21 заболевший. Следом идет Тольятти, где 14 новых случаев. В остальных городах и районах меньше десяти новых заразившихся.

В регионе 10 смертельных случаев за сутки. Умерли семь женщин в возрасте от 44-х до 87-ми лет, а также трое мужчин, которым было 59, 70 и 80 лет. У всех у них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 65 456 человек, из которых выздоровели 62 474. Всего умерли 2 060 человек среди заразившихся.

В Самаре продолжаются профилактические рейды по торговым точкам. Их проверяют на наличие рециркуляторов, разметки для социальной дистанции, средств индивидуальной защиты у продавцов и покупателей, а также обращают внимание на необходимость проведения регулярной дезинфекции.

С сентября прошлого года провели уже 9 тысяч проверок, составив 215 актов.