Вернуть пальцам подвижность за 15 минут: в «Реавизе» без разрезов и наркоза оперируют пациентов с патологиями кисти

Уникальные операции в сфере кистевой хирургии теперь доступны и самарским пациентам. Фото: "Реавиз".

Руки – незаменимый инструмент человека разумного. Именно они воплощают в жизнь все, что генерирует наш мозг, двигают вперед человеческую цивилизацию в целом и каждого из нас в частности. И когда заболевание не позволяет взять даже ложку или ручку, мы готовы на самые сложные операции и длительное восстановительное лечение, чтобы вернуть рукам подвижность. К счастью, сегодня передовые медицинские технологии позволяют устранять патологии кисти быстро и безболезненно. Уникальные малоинвазивные операции уже доступны в многопрофильной клинике «Реавиз». При каких диагнозах они показаны и как чувствуют себя первые пациенты? Подробности в видеоролике.

К сожалению, патологии кисти сегодня не так уж редки среди самарцев. Например, контрактура Дюпюитрена заставляет застывать пальцы в неестественном, скрюченном положении. Из-за генетического заболевания, провоцирующего рост соединительной ткани, сухожилия укорачиваются, а пальцы перестают разгибаться. Не то что играть на пианино – взять расческу в руки сложно. В основном недуг поражает мужчин после 40 лет. У их ровесниц другая частая проблема - синдром запястного канала. Он же «туннельный синдром», он же «болезнь гаджетов», подстерегающий активных пользователей смартфонов и ноутбуков. Ноющая боль в предплечье, онемение пальцев, бессилие рук – все это малоприятные симптомы заболевания.

Не так давно обе проблемы решали с помощью скальпеля под общим наркозом. Длительный больничный с перевязками, болезненное восстановление подвижности пальцев – естественный ход восстановления после традиционной операции. Между тем, сейчас у самарцев появилась альтернатива – решение проблемы быстрее и ювелирнее. В начале июня в Самаре состоялся Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов. Он собрал для обмена опытом и инновациями более двухсот врачей, в том числе - специалистов самарской многопрофильной клиники «Реавиз». Врачи «Реавиза» пригласили на свою площадку одного из самых успешных кистевых хирургов современности - Андрей Жигало провел для них мастер-класс по малоинвазивным вмешательствам.

Андрей Жигало и Валерий Быховцев показали мастер-класс на площадке «Реавиз». Фото: "Реавиз".

НАША СПРАВКА

Андрей Вячеславович Жигало – кандидат медицинских наук, кистевой хирург, руководитель центра хирургии кисти в клинике «Согаз» в Санкт-Петербурге, входит в топ-3 лучших специалистов в мире по версии международного общества по лечению контрактуры Дюпюитрена.

Первые операции для пациентов с контрактурой Дюпюитрена и синдромом запястного канала провел сам Андрей Жигало совместно с кистевым хирургом «Реавиза» Валерием Быховцевым. Никаких разрезов не потребовалось – воздействие на поврежденные ткани прошло через небольшие проколы под местным наркозом. Всего 15 минут – и пациент может идти (или даже ехать за рулем) домой.

- Задача современной кистевой хирургии - сделать помощь доступной с минимальными затратами, - считает хирург Андрей Жигало. - Такие операции не требуют дорогостоящего оборудования и специальных материалов. Они проводятся амбулаторно, без последующих перевязок и дальнейшего наблюдения у оперирующего врача – разве что придется прийти на контрольный осмотр. Специальная реабилитация также не понадобится. Это очень важно, учитывая, что от заболеваний страдают люди трудоспособного возраста: «выключить» такого пациента из обычной жизни на 2-3 месяца – это удар и по экономике. Теперь вернуть его на работу мы можем уже на следующий день.

Малоинвазивные вмешательства – одно из ключевых направлений в «Реавизе». Не случайно новый для Самары подход к хирургии кисти врачи многопрофильной клиники освоили одними из первых. Впрочем, здесь внимательно следят за новыми веяниями во всех областях медицины – удачно перенимают и применяют новаторские технологии и подходы, способные облегчать жизнь пациентам.

- «Реавиз» - современная быстроразвивающаяся клиника, которая соответствует европейским и мировым стандартам. В то же время хирургия кисти – зарождающаяся в России специальность, которой врачей пока не обучают вне повышения квалификации или стажировок на рабочем месте. Мы идем в ногу со временем, поэтому решили провести такой мастер-класс на базе нашей клиники. В нем приняли участие наши хирурги, травматологи и ортопеды, - отметил кистевой хирург Валерий Быховцев. https://reaviz.com/service/service-main/mature/travmatolog-ortoped/

Если вас беспокоит скованность кистей рук, онемение пальцев, их щелканье при сгибании и разгибании – это повод для обследования. Чтобы получить квалифицированную помощь по направлению «хирургия кисти», достаточно обратиться за консультацией в многопрофильную клинику «Реавиз». Помашите болезням ручкой!

Многопрофильная клиника Реавиз

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