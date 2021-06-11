Опыт. Знания. Мастерство: в Самаре определили лучших специалистов в 13-ти ключевых рабочих профессиях трубопроводного транспорта

Участники конкурса. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Уже много лет подряд - с 2001 года - в ПАО «Транснефть» проходит традиционный конкурс «Лучший по профессии». За путевку в финал соревнований поборолись 56 сотрудников из пяти структурных подразделений дочернего предприятия компании АО «Транснефть - Приволга».

НА НИХ РАВНЯЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Второй этап ежегодного смотра-конкурса собрал представителей Самарского, Волгоградского, Бугурусланского, Саратовского районных нефтепроводных управлений и Центральной базы производственного обеспечения - ЦБПО. Все они уже стали лучшими в своих коллективах.

- Конкурс позволит вам продемонстрировать свои профессиональные навыки, проявить себя. В 2019 году финал принимала площадка в Самаре. Могу с гордостью сказать, что в общекомандном зачете наша команда удостоилась первого места: из 12 рабочих профессий 10 призовых мест достались нашему обществу, из них шесть - первых. По его результатам будет формироваться кад ровый резерв предприятия, - поприветствовал участников главный инженер АО «Транснефть - Приволга» Андрей Тащилин.

Конкурсанты должны на зубок знать и теорию, и практику. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Конкурсанты должны на зубок знать нормативную документацию, технологические процессы и профессиональную терминологию. Все операции нужно выполнять быстро и в точной последовательности. Как? Это знают ветераны конкурса. Николай Астапов - водитель автомобиля. За 30 лет работы в компании - с 1989 года - он уже пять раз отстаивал честь предприятия на корпоративных состязаниях. В 2019 году Николай Астапов стал лучшим водителем ПАО «Транснефть».

- После этого я месяц спать не мог, столько эмоций. Конкурс многое дает. Я учился в Казанской высшей школе водительского мастерства. Кардинально поменял и стиль вож дения, и отношение к автомобилю, - рассказывает Николай и в шестой раз он становится лучшим водителем АО «Транснефть - Приволга».

Соревнования водителей — одни из самых зрелищных. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Каждый год в конкурс привносится что-то новое. Появляются новые технологии, оборудование. Например, трубопроводчики линейные проводили работы по герметизации торца трубопровода с применением нового оборудования - герметизирующего устройства «ФУГУ», предназначенного для временного перекрытия внутренней полости трубопровода, с целью предотвращения выхода горючих газов, нефти, нефтепродуктов и их паров при проведении ремонтных работ.

В этом году к конкурсу добавилась специальность охранника. Соревнования для них оказались непростыми, но настоящие мужчины испытания выдержали с честью.

- Ребята соревновались в стрельбе, умении оказать первую доврачебную помощь, тушили пожар, искали несанкционированные врезки в трубопровод. Специалистам необходимо знать теорию порядка применения оружия. Важна способность хладнокровно и профессионально действовать в чрезвычайной ситуации, - считает заместитель начальника отдела организации ведомственной охраны Юрий Костенко.

Конкуренция среди претендентов на победу была велика. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Участвовать в соревнованиях стремятся многие. Это шанс продвинуться по карьерной лестнице, весомая денежная премия, а самое главное - растет престиж рабочих профессий.

- Я уже третий год работаю охранником: все устраивает, - рассказывает сотрудник отряда «Просвет» Сергей Бойчук. - Вопреки стереотипам, работа интересная и даже творческая. Попробуйте уследить за парой сотен камер. К тому же, это работа с людьми, а это всегда непросто.

Сергей к конкурсу готовился почти полгода. И не зря: он стал лучшим в своей специальности и завоевал путевку в финал.

Конкурс — возможность проявить себя. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

ВПЕРЕДИ ТЮМЕНЬ

Итоги нескольких дней соревнований таковы: 1 место завоевала команда Самарского районного нефтепроводного управления. Коллектив подразделения получил приз в 1 млн рублей!

- Значение конкурса для компании очень высоко, - отметил генеральный директор АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев. - Каждый участник старался показать наивысшие результаты в условиях серьезнейшей конкуренции: ведь здесь собрались лучшие из лучших. Конкурсной комиссии порой с трудом удавалось выявить победителей, так профессионально выступали конкурсанты.

Все операции нужно выполнять быстро и в точной последовательности. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Впереди у победителей поездка в Тюмень. Именно там в этом году пройдет финальный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников ПАО «Транснефть».

- Ваша победа - это колоссальный труд, высокий профессионализм, полная самоотдача всех участников этого процесса: наставников, тренеров, судей. Уверен, мы подтвердим свой уровень новыми высокими результатами, - подвел итог конкурса Дмитрий Бузлаев.