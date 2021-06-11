В Самаре стартует масштабный футбольный турнир среди дворовых команд

В соревнованиях за несколько лет приняли участие тысячи мальчиков и девочек Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В пятницу 11 июня 2021 года стартует не только чемпионат Европы по футболу, но и проект «Лето с футбольным мячом». Третий год подряд он проводится по инициативе Самарского регионального отделения «Единой России».

Соревнования традиционно проходят в Самаре. Главная их цель — пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, популяризация футбола и организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми во время каникул.

В турнире принимают участие как парни, так и девушки. Речь идет о двух возрастных категориях — 9-11 лет и 12-14 лет. Состязание состоит из трех этапов: игры в районах и городах, групповые и зональные соревнования, финал.

Впервые дворовые команды областной столицы сошлись на поле в 2009 году. Спустя пару лет проект приобрел региональный масштаб, теперь в нем принимают все города Самарской области, а также районные коллективы.

Соревнования повидали немало известных гостей. Так, в 2017 году финал посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Вместе с ним были представители 32 международных информационных агентств, послы Чемпионата мира по футболу, олимпийская чемпионка из Самарской области Николь Родомакина, а также экс-игрок «Крыльев Советов», ведущий и автор ютуб-канала «КраСава» Евгений Савин.

Спустя год — в 2018 году — «Лето с футбольным мячом» было посвящено ЧМ-2018. Все лето мальчишки и девчонки соревновались за право попасть в финал. Решающий отрезок турнира проходила на «Самара Арене» в рамках Всероссийского фестиваля дворового спорта и оказаться там мечтали многие. Гости приехали из 27 регионов России, были организованы интерактивно-развлекательные площадки, соревнования проходили по 15 видам спорта, а разминку перед началом соревнования провела трехкратная олимпийская чемпионка, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ирина Роднина.

Добавим, что в 2018 году капитаны команд, принимающих участие в проекте, провели матч со звездами главной игры с мячом. Среди них был и экс-капитан и главный тренер «КС», легенда российского футбола Андрей Тихонов. Победителей тогда награждали в торжественной обстановке на главном поле «Самара Арене» при участии почетных гостей и главы региона Дмитрия Азарова. За происходящим наблюдали более 10 тысяч зрителей.

Стадион, построенный к ЧМ-2018, принимал открытие турнира и в 2019 году. Тогда участники встретились в товарищеском поединке с лучшими игроками и тренерами РФС, включая экс-игрока сборной России и «Челси», советника президента ФК «Динамо» Алексея Смертина. Вместе с ним ребятам противостояли игроки и ветераны самарских «Крыльев». Участников и гостей ждали не только соревнования и развлекательная программа, но и посещение финала Кубка России по футболу.

В 2020 году в расписание турнира вмешался коронавирус. Из-за пандемии его решили провести в новом формате. Год назад состоялся Первый региональный олнайн турнир по интерактивному футболу FIFA-2020. Юноши и девушки проверяли свои силы на игровых приставках и компьютерах. Также для участников проекта были проведены онлайн-конкурсы фотографий, рисунков, социальных плакатов и футбольного фристайла. Награждали лауреатов также на «Самара Арене» с участием почетных гостей. Состоялся традиционный уже товарищеский матч и викторина на знание истории «Крыльев Советов», футбола и чемпионата мира в России в 2018 году. Игроки и ветераны «КС» провели автограф сессию и сфотографировались со всеми желающими.

Именно на основе положения проекта «Лето с футбольным мячом» в 2019 году было запущено новое направление реализации федерального проекта «Детский спорт» — «Дворовый футбол». В первый год к нему присоединились 73 региона РФ. В финале были команды из 63 регионов, а победителем стал коллектив из Самарской области.

Дружеские матчи в рамках нового проекта проводились во всех муниципалитетах. Кроме этого, в программе значились мастер-классы с участием известных спортсменов, творческие конкурсы, культурно-развлекательные события. Участникам турнира вручали сувениры, памятные призы и эксклюзивные футболки с символикой проекта.

За 12 лет в проекте «Лето с футбольным мячом» приняли участие более 400 тысяч мальчишек и девчонок. Их педагоги и родители помогали в организационных мероприятиях.

В 2021 году соревнования тоже обещают быть масштабными. Из реализация тесно связано с задачами нацпроектов и положительно сказывается на развитии футбола и спортивной инфраструктуры Самарской области. Постоянно появляются новые площадки, поля и объекты, на которых могут заниматься молодые люди. Открытие турнира сегодня прошло на дворовой спортивной площадке на улице Никитинской.