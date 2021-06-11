Ведение беременности «под ключ» в Самаре

В клиниках ИДК разработаны специальные программы по ведению беременности

Беременность – замечательное и очень важное время в жизни любой женщины. В этот период будущей маме важно получать поддержку опытного специалиста. Наблюдение у своего акушера все 9 месяцев должно быть комфортным и информативным. С медицинской компанией «Мать и дитя - ИДК» мечты об идеально медицинском обслуживании в период беременности могут превратиться из фантазии в реальность.

В клиниках ИДК разработаны специальные программы по ведению беременности, которые призваны обеспечить будущей маме уверенность в контроле состояния своего здоровья и развития малыша.

Что входит в договор на введение беременности? Будущим мамочкам в клиниках ИДК предлагают два вида программы: «Базовый договор» и «Стандартный договор». Обе программы сформированы на основании рекомендаций ВОЗ и содержат все необходимые приемы специалистов, анализы и исследования.

- При заключении договора, девушка может сама выбрать врача, который пройдёт с ней путь от двух полосок до самых родов. Врач всегда будет на связи и сможет ответить на все вопросы как очно на консультациях, так и по мобильному телефону, - рассказали в медицинской компании. - Два варианта пакета ведения беременности предлагают девушке выбор, какой из них наиболее подходит для неё по составу и наполнению.

Бонусы получите

Будущие мамы, вставшие на учет по беременности в клиниках ИДК, получают сразу ряд преимуществ. В их числе бонусы:

- Скидка на роды от 25 до 30%;

- Скидка на детский абонемент от 15 до 20%;

- Скидка на пребывание в Отделении патологии беременности (при необходимости), редкие анализы, узкие специалисты со скидкой от 15 до 20%;

- Фиксируется стоимость на все услуги на дату заключения договора - при повышении цен они останутся неизменными;

- А также приятный подарок в день заключения контракта.

На заметку

Договор на ведение беременности в клиниках ИДК может быть заключен на любом сроке. Исходя из срока беременности при постановке на учёт, будет скорректирован график скринингов/приемов и, соответственно, варьироваться стоимость договора. Конкретно

Стоимость контрактов: - Базовый - от 40 тыс. руб. - Стандарт - от 60 тыс. руб.

Кстати, любой из договоров можно заключить с частичным внесением средств. Минимальная сумма первоначального платежа - 10 000 рублей. Оставшуюся сумму пациент может внести в течение 3-х месяцев.

Справка КП:

Адреса:

Клинический Госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

Клиники:

г. Самара, ул. Энтузиастов, 29

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11

Телефон: 8 (846) 379 06 09

samara.mamadeti.ru

Инстаграм: @mcidk

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