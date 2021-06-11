В Самаре школьник избил одноклассника из-за сигареты, а другие дети снимали это на видео

Драка за гаражами оказалась крайне жестокой Фото: кадр с видео

"Бил как машина"

Жестокая драка между учениками седьмого класса самарской школы №174 случилась еще месяц назад, в конце апреля. Причиной ссоры, переросшей в потасовку послужила электронная сигарета. Вроде бы кто-то из ребят принес диковинку в школу, ее взял посмотреть или попробовать 13-летний Сергей, но в какой-то момент мимо проходил гроза школы, хулиган Даня Д. Он выхватил сигарету из рук второго парня, тот обиделся. Сначала "разборки" шли в переписке, слово за слово - договорились встретиться за гаражами, выяснить отношения. Школьная драка переросла в потасовку до последнего вздоха. Сергея в итоге увела скорая, с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга. Даня остался героев. Вскоре посмотреть на поединок века смогли все желающие - окружившие драчунов ребята не разнимали их, а, как принято сегодня, снимали на видео.

— Тот начал бить первым. Он бил с такой жестокостью, что мой сын упал на асфальт и смог только защищать голову от многочисленных ударов, — рассказывает мама пострадавшего Сергея в разговоре с журналистом КП-Самара.

Переживания женщины можно понять - теперь отпускать ребенка в школу, где учится столь агрессивный парень страшно. Ее слова подтверждает и видео: кадры запечатлели как Даня прижимает противника к полу и наносит удар за ударом, как будто боевая машина в киношных боевиках. Остановил бойню случайный прохожий, и это не порадовало агрессора. На видео он говорил, что будет продолжать, пока противник в сознании.

Но ведь герои видео - обычные школьники!

"Он один мужчина в семье!"

Мама Сергея рассказала, что обидчик сына профессионально занимается борьбой в федерации дзюдо Самарской области. Однако на запрос «Комсомольской правды» в федерации ответили, что парня нет в их списках, и к ним он отношения не имеет.

Однако мальчик все же занимался борьбой. Мы поговорили с тренером парня Владимиром Лобановым. Он рассказал, что подросток занимался дзюдо 4 года и недавно сдал на «зеленый» пояс.

- Мы недавно сами узнали, что он подрался. Он неделю где-то не ходил на занятия, и потом нам его родители рассказали о проблемах в школе. Для нас для тренеров и наших воспитанников, кто с ним занимается это был шок. Он трудолюбивый, неконфликтный парень, стремится к медалям. Да и мы учим не драться на улице, вне спортивных стен. Я конечно не знаю применял ли он приемы какие-то. Потом у нас с ним состоялась беседа. Он сказал, что тот мальчик его обозвал, оскорбил по национальности. Видимо это и спровоцировало. Потому что, повторюсь, он нормальный парень. Его мама воспитывает одна, папы нет. Еще дедушка помогают и дядя, насколько я знаю. И он понимает, что он мужчина в семье, - рассказал журналисту радио "Комсомольская правда" тренер Владимир Лобанов.

Уже попадал в историю?

По словам мамы избитого подростка, Даня уже не в первый раз был замечен в драке с учениками школы. Однако в прошлый раз директор урегулировала конфликт и родители обоих мальчиков пошли на примирение.

— Я не хочу это дело оставлять безнаказанным. Мой сын получил сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы на теле и на лице. Я подала заявление в полицию, — рассказывает мать потерпевшего.

Полицейские приняли заявление и опросили обе стороны конфликта. По словам Сергея, второй парень силой выхватил электронную сигарету, мальчик хотел вернуть ее законному владельцу, но обидчик отказался. После этого Сергей еще несколько раз писал однокласснику сообщения в социальных сетях с просьбой вернуть чужую вещь, но в ответ получал отказ. Сергей сказал, что будет жаловаться завучу в школе.

По версии Дани, которую он озвучил полицейским, он не понимает о чем идет речь и никогда не брал никакую электронную сигарету. Подросток утверждает, что его оклеветали, и Сергей сам спровоцировал драку, оскорбляя его по национальному признаку.

Однако, по словам мамы Сергея, Данелян вскоре после драки начал продавать ту самую электронную сигарету в школе другим учащимся - у женщины есть скрины, подтверждающие это.

"Пришла в соцсети, чтобы добиться правды"

История неслучайно всплыла спустя месяц. Все это время мама Сергея ждала, когда обидчика накажут, выгонят из школы. Но ничего не проихсодило. Она сейчас утверждает, что ее даже просили забрать заявление - мол, у семьи парня есть связи в высших кругах. Чтобы не оставить ситуацию в том виде, в каком она есть сейчас и чтобы другим ученикам не пришлось страдать от обидчика, женщина решила привлечь максимальное внимание к теме.

Сейчас женщина добилась того, что была назначена комиссия о постановке Дани на учет. Кроме того женщина получила на руки результаты экспертизы здоровья сына.

Журналист КП-Самара пробовала связаться со второй стороной конфликта — мамой Данеляна, но, к сожалению, ответ получить не удалось. А в прокуратуре рассказали, что заседание комиссии уже назначено на вторник, сейчас же тот, кто затеял драку, поставлен на внутришкольный учет. В дальнейшем его может ждать учет в отделе по делам несовершеннолетних. Если же будет доказан причиненный здоровью одноклассника вред, то штраф может получить мама мальчика.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратурой Железнодорожного района проводится проверка по факту драки между двумя 13-летними одноклассниками школы г. Самары, в результате которой один обратился в медицинское учреждение.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, ход которой контролирует прокуратура Железнодорожного района . По материалу назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью.

Участник конфликта поставлен на внутришкольный учёт и будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Готовится представление в школу в связи с ненадлежащей профилактической работой.