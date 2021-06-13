В Самарской области продолжается вакцинация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе продолжается вакцинация. Сделать прививку могли все желающие в мобильном пункте на площади Куйбышева. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самаре на 13 июня 2021.

Статистика

За сутки в Самарской области выявили 59 новых случаев COVID-19. По этому показателю 63 регион в середине антирейтинга по стране. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 65 515 человек.

Больше всего новых случаев в Самаре – 21. Следом идут Тольятти (12 случаев) и Сызрань (6 случаев). Весь список выглядит так:

- 21 в г. Самаре

- 12 в г. Тольятти

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Волжском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Кинель

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шигонском районе.

Смертей среди пациентов с COVID-19 снова много: за сутки скончались 13 человек. Общее число жертв коронавируса в Самарской области - 2 074.

Самой младшей жертве COVID-19 за прошедшие сутки было всего 37 лет. Это был мужчина, который также страдал инфекционным заболеванием.

Мобильные пункты вакцинации

Вчера, в День России, в Самаре на площади Куйбышева все желающие могли сделать прививки от коронавируса. Там работал мобильный пункт вакцинации.

Сделать прививку мог любой желающий старше 18 лет, у которого нет медицинских противопоказаний. С собой достаточно было взять паспорт.

Перед вакцинацией всех консультировал врач-терапевт. Он смотрел, нет ли противопоказаний.

После прививки врачи давали памятки, когда нужно вакцинироваться повторно.