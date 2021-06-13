В Самарской области продолжается вакцинация.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В регионе продолжается вакцинация. Сделать прививку могли все желающие в мобильном пункте на площади Куйбышева. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самаре на 13 июня 2021.
Статистика
За сутки в Самарской области выявили 59 новых случаев COVID-19. По этому показателю 63 регион в середине антирейтинга по стране. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 65 515 человек.
Больше всего новых случаев в Самаре – 21. Следом идут Тольятти (12 случаев) и Сызрань (6 случаев). Весь список выглядит так:
- 21 в г. Самаре
- 12 в г. Тольятти
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Волжском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Кинель
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шигонском районе.
Смертей среди пациентов с COVID-19 снова много: за сутки скончались 13 человек. Общее число жертв коронавируса в Самарской области - 2 074.
Самой младшей жертве COVID-19 за прошедшие сутки было всего 37 лет. Это был мужчина, который также страдал инфекционным заболеванием.
Мобильные пункты вакцинации
Вчера, в День России, в Самаре на площади Куйбышева все желающие могли сделать прививки от коронавируса. Там работал мобильный пункт вакцинации.
Сделать прививку мог любой желающий старше 18 лет, у которого нет медицинских противопоказаний. С собой достаточно было взять паспорт.
Перед вакцинацией всех консультировал врач-терапевт. Он смотрел, нет ли противопоказаний.
После прививки врачи давали памятки, когда нужно вакцинироваться повторно.