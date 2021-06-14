Коэффициент летальности в регионе выше, чем в среднем по стране: последние новости о коронавирусе в Самаре 14 июня 2021

С начала пандемии в Самарской области от ковида и сопутствующих заболеваний умерли 2 099 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии уже выявлено более 65,6 тысяч пациентов с коронавирусом, 62 639 из них выздоровели, 2 099 – скончались.

За последние сутки в регионе подтверждена гибель 12 человек в возрасте от 54 лет до 91 года, причиной смерти которых стали ковид и сопутствующие заболевания.

Хотя в Москве в связи с увеличение числа заболевших COVID-19 вводят все новые ограничения, в Самарской области пока что все остается, как было: маски обязательно нужно надевать в общественном транспорте и местах массового скопления народа, в том числе в магазинах. В остальном специалисты советуют избегать элементарные правила безопасности: чаще мыть руки и избегать толпы.

В регионе уже третью неделю выявляют менее сотни больных ковидом за сутки. В последний раз 107 новых пациентов с коронавирусом, согласно статистике, в области выявляли 23 мая.

За последние сутки в регионе положительные анализы на COVID-19 получили 58 человек:

21 – в Самаре

6 – в Тольятти

5 – в Чапаевске.

4 - в Красноярском и Сергиевском районах

3 – в Сызрани, Жигулевске и Кинельском районе

2 – в Кинеле, Пестравском и Сызранском районах

1 – в Елховском, Кошкинском и Нефтегорском районах.

Вместе с тем, в регионе выросли показатели смертности, которые ранее были раза в два меньше, чем по стране.

В частности, на данный момент показатель смертности на 100 тысяч населения по стране - 86,59, а по Самарской области - 65,74, а коэффициент летальности в России - 2,43, у нас в регионе - 3,19.

Стали ли вирус "злее" или иммунитет заболевших слабее, пока не ясно.