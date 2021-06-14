Полицейские из Самары помогли беременной женщине выбраться из пробки

Полицейские пришли на помощь семье из Кинеля

Самарские полицейские помогли беременной жительнице Кинеля добраться до больницы. К патрульным, которые дежурили на посту в Зубчаниновке 19 мая утром подбежал взволнованный мужчина. Его автомобиль намертво встал в утренней пробке на трассе, а в машине находилась его жена, которая уже практически рожала. Мучжина чуть не плакал, опасаясь опоздать в больницу. Капитаны полиции Игорь Тарабрин и Андрей Юшкевич и лейтенант Иван Крутских вошли в положение водителя, мгновенно оценив ситуацию.

- Они передали дежурному сообщение о случившемся, пересадили в патрульный автомобиль роженицу и её мужа и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, сопроводили их в роддом, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Доставить роженицу в больницу получилось вовремя: полицейские помогли мужу передать беременную жену в приемный покой больницы, а потом спокойно вернулись к месту несения службы.

О благородном поступке они никому не рассказали, зато счастливый отец тут же поделился в социальных сетях своей радостью после рождения малыша и поблагодарил полицейских, которые пришли ему на помощь.

- Только благодаря им наша семья пополнилась долгожданным малышом без каких-либо проблем. Ребенок родился через полчаса после того, как жена попала в больницу, - написал он.

А вот сами инспекторы совершенно не считают свой поступок героизмом и говорят, что за годы работы не раз приходили на помощь участникам дорожного движения.