В Самаре поставили первый отечественный фандомат для приема упаковки. Как это работает

Фандомат принимает пластиковые пэт-бутылки и алюминиевые банки Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре появился первый в городе фандомат – аппарат для приема упаковки. Его установили в магазине «ВкусВилл» на ул.Ново-Садовой, 24, партнером проекта выступила пивоваренная компания «Балтика». Ранее подобные фандоматы для приема упаковки появились в Москве и Санкт-Петербурге. Самара стала третьим городом в стране и первым региональным мегаполисом, в котором установили такой аппарат. Журналист «КП-Самара» разбиралась, зачем нужен фандомат, как он работает и что потом происходит со сдаваемой упаковкой.

Что можно сдать в фандомате?

Аппарат принимает два вида упаковки. Во-первых, это ПЭТ-бутылки (пластиковые бутылки из-под напитков) объемом от 0,5 до 2 литров. Сдавать можно любые ПЭТ-бутылки, в том числе белые из-под молочных продуктов, а также бутылки от лимонадов ярких «кислотных» расцветок. Снимать этикетки и крышки не нужно. Также в фандомат можно сдать алюминиевые банки из-под напитков. Фандомат рассчитан на прием около 200 бутылок. В Москве и Санкт-Петербурге один такой аппарат собирает в среднем 3,5 тыс. бутылок в месяц.

Каждую банку или бутылку нужно класть в отверстие штрих-кодом вверх Фото: Ольга НОВИКОВА

Как работает фандомат?

Пластиковую бутылку или алюминиевую банку необходимо засунуть в специальное приемное отверстие штрих-кодом вверх. Каждую принесенную бутылку или банку нужно сдавать отдельно.

Важно: сминать бутылки и банки нельзя, иначе штрих-код не считается и упаковку просто-напросто не примут. Как объясняют разработчики, сканирование штрих-кодов нужно для того, чтобы система «учла» сданную упаковку. Так аппарат может проконтролировать наполненность бака и сигнализировать, когда будет пора его вывозить.

После этого нужно ввести на экране номер телефона, к которому привязана карта «ВкусВилл». За каждую сданную упаковку на карту начисляется 1 бонусный балл. 1 балл = 1 рубль. Потратить их можно здесь же, в магазине ВкусВилл.

Экологичный образ жизни становится все более популярным среди самарцев Фото: Ольга НОВИКОВА

Что происходит со сданной упаковкой?

Вывозить и перерабатывать собранные ПЭТ и алюминий будут партнеры «Балтики» по рециклингу отходов – компании «СамПЭТ» и «АЛМЕТ». И пластик, и металл отправятся на вторичную переработку и получат вторую жизнь. Например, вчерашние пэт-бутылки будут использованы для производства пэт-пленки и упаковочной стреп-ленты.

- Мы дробим и моем пэт-бутылку, и изготавливаем из нее несколько видов продукции. Во-первых, это пэт-пленка для потребительской тары – например, контейнеров для еды, тросов, деталей для машин и т.д., А во-вторых, из вчерашних бутылок изготавливается пэт-лента (стреп-лента) для упаковки, - рассказал журналисту «КП-Самара» представитель компании «СамПЭТ» Алексей Лущаев. - Процесс вторичной переработки небыстрый. Сначала нужно отсортировать вторсырье, убрать все лишнее. После этого бутылка дробится, моется, сушится. И уже на другом оборудовании идет производство пленки или ленты. И пленку, и ленту потом можно снова переработать. Мы видим, что экоответственость самарцев растет, видим, что повышается интерес к раздельному сбору и переработке отходов. Например, если раньше в сетки для ПЭТ-бутылок горожане кидали все подряд, то сейчас стали подходить более ответственно.

Фандомат рассчитан на прием пластиковых бутылок от 0,5 до 2 литров и алюминиевых банок из-под напитков. Фото: предоставлено "Комсомолке"

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наталья Ржевская, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в дивизионе «Урал-Поволжье» пивоваренной компании «Балтика» (CarlsbergGroup)

- «Балтика» и «ВкусВилл» запустили пилотный проект по установке фандоматов в 2019 году, став первыми заказчиками отечественных машин для приема упаковки Ecoplatform. Фандомат для нас – способ привлечь внимание к раздельному сбору и поощрить тех, кто сдает вторсырье. С 2013 года «Балтика» развивает проект по сбору отходов упаковки на переработку «Принеси пользу своему городу», выполняя добровольные обязательства по сокращению экоследа продукции. Мы сокращаем углеродный след пива от «поля до бокала»: отслеживаем СО2-профиль полей с ячменем, используем «зеленое» топливо на пивоварнях, «озеленяем» логистику и холодильное оборудование, строим очистные сооружения, реализуем энергосберегающие технологии. Но почти 40% нашего углеродного отпечатка приходится на упаковку. В 2020 году в рамках проекта было собрано и отправлено на вторичное использование 158 000 тонн ПЭТ, алюминия, стекла и макулатуры. Это примерно 50% от объема выпускаемой компанией на рынок упаковки. Но мы не сможем решить проблему упаковки без поддержки покупателей. Поэтому мы благодарны нашим потребителям, которые разделяют ценности компании и возвращают упаковку на переработку, в том числе – через фандомат.