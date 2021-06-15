Чтобы сердце работало без сбоев: Самарцы смогут бесплатно получить консультацию специалистов Клинического госпиталя ИДК

Берегите свое здоровье

В Самаре показатель смертности из-за сосудисто-сердечных заболеваний все еще остается достаточно высоким - 83,5 случаев на 100 тысяч населения. В числе самыми распространенными заболеваниями - инфаркт миокарда и инсульт. Как распознать недуг на ранней стадии, рассказали специалисты Клинического госпиталя ИДК. Специалисты ИДК оказывает высококвалифицированную плановую и экстренную медицинскую помощь в сфере сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе проводят диагностику и лечение ишемической болезни сердца (ИБС), лечение острого инфаркта миокарда и коронарного синдрома.

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- К первым признакам инфаркта миокарда относятся острые и сжимающие загрудинные боли, одышка, иррадиирующие спазмы. Если проявляются симптомы, нужно немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, либо самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, - предостерегает заведующая отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Клинического госпиталя ИДК Светлана Келехсаева.

Те, кто имеют полис обязательного медицинского страхования (ОМС), могут получить специализированную плановую медицинскую помощь специалистов Клинического госпиталя ИДК в виде коронарографии (исследование сосудов сердца) и стентирования коронарных артерий. Это означает, что процедура будет проведена бесплатно, в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Как записаться на прием

Для того, чтобы попасть в Госпиталь ИДК нужно получить направление из поликлиники по месту жительства формы №057/у-04.

Записаться на консультацию можно по единому номеру 8 (846) 379 06 09.

Если у вас появились симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, откладывать визит к врачу может быть опасным. Специалисты предупреждают, что современные способы решения сердечных проблем менее травматичны, чем представляют большинство пациентов.

- 99% процедур на сосудах сердца выполняются через прокол на руке. Врачи оперируют под местной анестезией, без общего наркоза, поэтому пациент может вставать уже через 2-3 часа после операции, - разъясняет Светлана Келехсаева.

Конкретно

В Клиническом госпитале ИДК оказывается плановая и экстренная медицинская помощь в сфере сердечно-сосудистых заболеваний.

Адрес госпиталя: г.Самара, Волжское шоссе, 70. Справка КП

Клиники «Мать и дитя – ИДК»:

Самара, ул. Энтузиастов, 29

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11

Телефон: 8 (846) 379 06 09

samara.mamadeti.ru

Инстаграм: @mcidk