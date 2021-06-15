В Самарском цирке детям с ограниченными возможностями показали все особенности дрессировки животных

Детям показали, как обращаться с животными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В цирке был практически каждый: круглая арена, декорации, а главное — это животные. Казалось бы, как дикие звери могут так спокойно подчиняться дрессировщику? Чтобы узнать ответ на этот вопрос достаточно посетить закулисье цирка, но зрителю, обычно, туда не пройти. А вот Самарский цирк приоткрыл занавес и показал процесс репетиции детям с ограниченными возможностями. Оказывается, животных именно просят выполнить трюк, а они соглашаются, так еще и вкусное лакомство получают. Вот так! А вы знали? Мы тоже нет, но заслуженная артистка России Елена Федотова рассказала всем, почему дрессировка является сложной работой.

- Существуют опасные номера, например «Проход в ноги». В такие моменты дрессировщик очень рискует, потому что это всё же хищник, он непредсказуем. Поэтому мы должны контролировать ситуацию и изменения в поведении животного, - говорит зрителям Елена Федотова.

Детям выступления очень понравились Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На арене выделяется Анфиса, она проходится интересной походкой, слегка неуклюже, это изюминка тигрицы. У детей Анфиса вызывает улыбку, тигрица привлекает внимание и выглядит весьма забавно.

- А вот и наша тигрица, мы называем её Пельмешкой, потому что если она не хочет сидеть как другие тигры, то просто ляжет на спину, - поведала о необычной тигрице дрессировщица Алиса Нестерова.

Детям показали процесс дрессировки верблюдов, есть совсем молодые самцы, но есть и один старый. Он выходит на приветствие и поклон с остальными, но трюков уже не делает. Среди верблюдов есть один любимец артистки цирка Елены Исрафиловой.

- У нас с ним произошел контакт, он дает себя погладить и очень ласковый, такое бывает не со всеми. С ним как будто особенная связь, верблюд очень дружелюбный, - говорит дрессировщица.

Подобные мероприятия для детей с ограниченными особенностями в Самаре проводятся регулярно: ребята посещают различные мастер-классы, ходят на премьеры в театр и кино. Организатор детского футбольного клуба «Крылья мечты» рассказала нам о мероприятиях для детей с ограниченными возможностями:

- Отличные впечатления, в цирке на репетиции не первый раз, я представляю детей-инвалидов футбольного клуба «Крылья мечты». Цирк приглашает посмотреть, очень интересно зайти и посмотреть закулисья, это уникальная возможность.

Ребята приходят на репетицию в цирк уже не в первый раз, их уже приглашали посмотреть на животных. В футбольном клубе дети занимаются не только футболом, но и творчеством, ходят на мастер-классы, посещают уроки домоводства. Ребятам о приглашении на репетицию в цирк объявили еще неделю назад, они с трепетом ждали встречи с животными. Родители также рады подобным приглашениям, они активно посещают подобные мероприятия со своими детьми.

На представлении ребята смогли узнать много интересного Фото: Анастасия ЛЕСОВАЯ

Елена Захарова пришла на репетицию животных со своим 18-летним сыном — Вадимом Захаровым. Парень пришел с мамой и другом, они узнали об акции из спортивного клуба «Крылья мечты», где друзья играют в футбол. Впечатления от репетиции самые положительные, ребята смотрели дрессировку с восторгом.

- В основном Вадим уже выбирается на подобные мероприятия без меня, но сегодня мы пришли вместе. Сама репетиция является необычной, это не просто поход в цирк, мы видим другую сторону медали, нам показали большее, чем можно увидеть на представлении. Мы с сыном с радостью посещаем разные творческие мероприятия, Вадим ходит на барабаны и играет в футбол, ему нравится ходить с папой на матчи футбольного клуба «Крылья Советов», - поделилась впечатлениями Елена.

Цирк - это не только зрелище, но и работа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дети задавали много познавательных вопросов дрессировщикам, им было интересно, чем питаются животные, как они показывают свою любовь и зачем носорогу рог. А вы об этом знаете?