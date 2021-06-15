«Камера! Мотор! Начали!». На набережной Самары прошли съемки художественного фильма «Селебрята»

Съемки фильма привлекли внимание горожан Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ладья на набережной Самары стала съемочной площадкой молодежной комедии «Селебрята». Режиссер фильма Александр Сюткин приветствовал всех объятиями и улыбкой, к месту сбора подходило все больше и больше детей. Долгожданный день для юных актеров города наступил, на набережной проходила массовая съемка эпизода.

По сюжету фильма юные модели со всей страны участвуют в ежегодной премии «Ребенок года» в резиденции модельного арт-агентства CMG в Москве. Детей ждут конкурсные задания и приключения в борьбе за суперприз. Празднику пытается помешать директриса продюсерского центра «Рога и Копыта» Тракторина Жирнова со своими приспешниками. Фильм «Селебрята» о детстве, о каждом из нас.

Александр в режиссуре находится уже 12 лет, это не просто профессия, это стиль и образ его жизни. Режиссер рассказал о главной идее фильма:

— Очень давно в России не снимают детское кино. С помощью фильма передаются главные ценности. Мы хотим возводить детское настоящее доброе кино. Мы соединились с модельным арт-агентством «Celebrity model group», у них талантливые дети, а у нас отличные знания.

Погода не помешала ребятам на съемках Фото: Анастасия ЛЕСОВАЯ

Перед достопримечательностью Самары собралось около 90 детей, они репетировали танец для массовой съемки. Ребята улыбаются и слушают руководителя, не смотря на возраст, у них отличная дисциплина. Александр рассказал нам секрет продуктивной работы:

— В работе есть 3 правила: творить с помощью любви, творить с помощью позитива, вкладывать любовь и добро в сердце каждого. На площадке нет необходимости ругать детей, но, если я вижу, что кто-то «расхлебывает партнера» на площадке, я убираю его из кадра. Ребенок со временем осознает свой поступок.

Основной сюжет содержится в тайне, режиссер рассказал, что все герои очень многомерны, для каждого прописано по 40 страниц биографии. Помимо сюжета авторы фильма не разглашают города, в которых будут проводиться съемки, так они хотят удивить зрителей.

— Самара — город очень чистый и красивый, за это спасибо властям, здесь нет такого бешеного ритма как в Москве. Природа очень удивляет, а вид на горы вызывает особые чувства. Здесь ты живешь, живешь душой, — поделился своими впечатлениями о городе на Волге Александр Сюткин.

Режиссер советует творческим ребятам ассоциировать себя с «расцветающим деревом в саду»:

— Вы даете плоды, помните это! Если вас будут клевать вороны или поедать черви, не сдавайтесь. Только вперед и ни шагу назад!

На площадке из уст Александра Сюткина чаще всего звучит фраза «Камера, мотор, начали», автор говорит, что «Камера! Мотор!» — это его первые слова, а режиссура является признанием.

Соавтор сценария, создатель сети модельных арт-агентства CMG Екатерина Максимова рассказала, что на кастинг присылали около 1000 видео-визиток, заявки распределили по городам, а отбор проходили по следующим требованиям:

— Для нас важно, чтобы ребенок был открытым и энергичным. Мы смотрим, чтобы желание сниматься в фильме исходило именно от юного актера, а не от родителей. Истинные желания можно увидеть даже по видео-визитке.

Екатерина и Александр являются соавторами сценария, на съемочной площадке присутствует дружелюбная и легкая атмосфера. Самарские актрисы рассказали о том, что во время съемок им помогают, наставляют и заряжают мощной энергией. Александр Сюткин рассказал, что дети расстраиваются, когда съемки подходят к концу, они не хотят уходить домой, они проникаются историей героев.

Екатерина Максимова поделилась одним из забавных моментов:

— На съемочной площадке у нас есть поросенок, которому 1,5 месяца, он стоит и возле камеры и визжит, но когда включается камера он сразу замолкает.

Совсем юные актрисы играют разные эпизодические роли, от съемок у них отличные эмоции. Сами девочки хотят, как можно большему научиться в данной работе. Сам фильм по словам Екатерины Максимовой подразумевает противостояние между добром и злом. Арина Ледяева играет доброго персонажа — вожатую отряда селебрят, но у нее есть и другие планы на будущие роли:

В картине расскажут, как дети становятся звездами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я бы хотела сыграть роль злодейки или царицы мира, хотелось бы показать мощную энергию, попробовать примерить на себя отрицательного персонажа.

Сафина Диляра рассказала, как ей давался первый опыт съемок:

— В эпизоде я играю жертву, вживаться в роль было не сложно, съемочная группа помогала. Когда приходишь домой какое-то время еще остаешься в роли, сцена очень затягивает, дома много репетирую, стараюсь играть лучше и лучше, чтобы это было более правдоподобно.

Съемки фильма «Селебрята» идут полным ходом, нам остается лишь ждать премьеры и угадывать, в каком городе будут следующие съемки.