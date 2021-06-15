Быстрее полета птицы: между Самарой и Тольятти теперь курсирует скоростной поезд «Ласточка»

В первый рейс состав отправился с максимальной посадкой. Фото: Евгения ВАСИНА

Скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти перестало быть фантастикой. С 11 июля столицу региона и главный автомобильный город страны связал скоростной поезд «Ласточка». Современный, комфортабельный и быстрый. В первый рейс новенький состав отправился 11 июня в 18 часов с первой платформы самарского железнодорожного вокзала. Этого события жители региона ждали с особым волнением.

- О том, что между Самарой и Тольятти теперь будет курсировать скоростной поезд, узнали накануне, прочитав новости в социальных сетях. Очень рады такому событию. Из Тольятти в Самару и обратно нам частенько приходится ездить. Очень рады, что теперь будет ходить такой красивый и современный поезд. Получается, что сейчас это самый удобный и быстрый вариант, - отмечает пассажир первого рейса Ольга Тарнуева. Она вместе с родными в этот день возвращалась из Самары домой в Тольятти.

Внутри все создано для удобства пассажиров Фото: Евгения ВАСИНА

Прямо из увлекательного тура по Волге в вагон современной и уютной «Ласточки» попала Наталья Секачева. Первый рейс она специально ждала несколько часов. Вернуться домой хотелось непременно на новом поезде.

- У нас сегодня закончился тур на теплоходе, и мы решили вернуться домой в Тольятти на «Ласточке». Чтобы попасть на первый рейс нам пришлось ждать пять часов, - рассказала Наталья Секачева. - Не зря. Поезд удобный, красивый. Пока привыкаем к расписанию. Получается, что рейсы будут утром и вечером. Нам с детьми лучше бы еще и днем.

Внутри просторно и светло. Фото: Евгения ВАСИНА

С 12 июня «Ласточки» будут курсировать по маршруту Самара – Жигулевское море ежедневно шесть раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию: 07:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00. Время в пути составит всего 1 час 25 минут. Остановок будет шесть, кроме Самары и Жигулевского моря, еще Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

- Запуск первого поезда «Ласточка» - праздник для жителей Самарской области. Это действительно первая ласточка — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта Курумоч и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Впереди большая работа по проектированию, по воплощению в жизнь, но я уверен, что все у нас получится. У нас уже есть поддержка РЖД и опыт успешного сотрудничества в различных сферах, в том числе социальной и научной. Объединяя усилия Самарской области и Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» нам любые задачи по плечу, — отметил Дмитрий Азаров. — Благодарю руководство ОАО«РЖД», лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме реализовали проект.

В поезде найдется место даже для не габаритного груза. Например, велосипеда. Фото: Евгения ВАСИНА

В каждом пятивагонном составе «Ласточка» 416 мест для пассажиров. Состав оборудован подъемниками для инвалидных колясок, что позволяет маломобильным людям осуществлять посадку и высадку даже с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок. Предусмотрено и место для перевозки крупногабаритного груза и даже пространство для размещения велосипедов. Вагоны электропоезда созданы специально для максимального комфорта всех пассажиров: мягкие удобные кресла, системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающее светодиодное освещение, системы видеонаблюдения и информационные табло, а также розетки для подзарядки мобильных устройств и экологически чистые туалетные комнаты.

- Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольтяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав¸ развивающий скорость до 160 км/ч. Это первый шаг в направлении внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры, - отметил начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев. - Мы планомерно работаем над повышением комфорта пассажиров. Этот новый маршрут, этот поезд - все это делается ради наших пассажиров. Я благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за ваш личный вклад в этот проект.

Дмитрий Азаров и Вячеслав Дмитриев получили памятные «билеты» на первый рейс. Фото: Евгения ВАСИНА

В первый рейс поезд отправился с максимальной посадкой. На Куйбышевской железной дороге отметили, что 1 час 25 минут между Самарой и Тольятти – это далеко не предел возможностей «Ласточки». Есть еще запас для дальнейшей работы по сокращению времени в пути.

Стоимость «разового» билета – 199 рублей, «туда-обратно» – 358 рублей. Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет цена «разового» билета ниже на 30%. Купить билеты можно будет и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Старт скоростного сообщения между Самарой и Тольятти стал праздником. Фото: Евгения ВАСИНА

Самарцы в свою очередь отметили, что «Ласточка» может стать отличным вариантом городского транспорта для тех, кто живет в отдаленных районах города и на Безымянке, ведь скоростной поезд точно не будет стоять в пробке.