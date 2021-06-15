Как проходит ВолгаФест-2021 в Самаре, и почему важно его застать в 2021

На набережную Самары вернули верблюдов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский “ВолгаФест” скромно заявляет о себе как о “фестивале набережных”. Но с каждым годом он становится все более эффектным, разнообразным, сложно устроенными событием, раскрывающим жизнь волжан через всевозможные виды культурной деятельности. Фестиваль 2021 года можно смело назвать уникальным для России, и притом прыгнувшим выше собственной головы. “ВолгаФест” уже не просто играет музыку, но и показывает перфомансы, читает лекции, развлекает арт-объектами на площадках, устроенных там и здесь на набережной.

В первые же выходные фестиваль набережных посетили тысячи человек. Многие гости приезжали специально из других городов. По набережной и фестивальному городку в первые выходные прогулялся и губернатор Дмитрий Азаров, который попробовал себя в роли бурлака. А 14 июня прямо на фестивале прошло заседание комиссии Госсовета по культуре.

- Я рад, что это заседание происходит во время знаменательного для Самарской области фестиваля "ВолгаФест", который объединяет города и регионы нашей страны, представителей разных стран мира. Именно здесь мы обсуждаем вопросы социально-экономического и культурного развития России, развития креативных инициатив, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Филиал кумысолечебницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости одобрили яркий и масштабный фестиваль, отметив, что у самарцев есть все возможности хорошо отдохнуть прямо дома, не отправляясь в чужие страны.

Чайки, бурлаки и театр кругом

В самом деле, в минувшие выходные сюрпризов на набережной было не счесть. На участке пляжа команда организаторов обустроила Фестивальный городок - сюрреалистический на вид, но глубоко волжский по духу. Его достопримечательности - это видавшие виды плавательные судна на берегу, специально выстроенный амфитеатр, перед которым горит огромный костер, плавучая сцена на фоне ретро-парохода. Его обитатели - бурлаки, волжанки, поэт, “язычницы”, оркестр в духе фильма “Восемь с половиной”, чайки и разговорчивый Капитан. Попадая в Фестивальный городок, посетители оказываются в потоке странных событий - то рассчитанных на сотни зрителей, как концерт группы “Альянс”, то буквально эксклюзивных, происходящих будто бы случайно.

Интересные перфомансы - каждый день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

“Безусловно, одно из ярчайших событий Волгафест 2021 – это старт работы Фестивального городка, - говорит Михаил Савченко, руководитель фестиваля “ВолгаФест”. - Это уникальное пространство в речном стиле со своей театральной командой, плавучей сценой и программой на знаменитых волжских закатах. В этом году наша команда усилена знаменитым театральным деятелем, профессором Владимиром Гурфинкелем. Я очень рад, что за прошедший уикенд Фестивальный городок посетило огромное количество семей, такое комплексное арт-пространство наш город видит впервые”.

“По роли я должен бы быть в курсе всего, что происходит, но продолжаю обнаруживать сюрпризы, - рассказывает Капитан Фестивального городка Антон Черепок. - На первый взгляд происходящее кажется хаотичным - все эти бурлаки, поющие голосами солистов театра оперы и балета, бабы с бельем, жалующиеся на нелегкую жизнь, язычницы с обрядовыми песнями... На самом деле с точки зрения режиссуры и организации это тончайшая работа. Когда гости отвечают изумлением, улыбками, радостью, мы чувствуем, что все получается как задумано... Советую обязательно приходить в Фестивальный городок ближе к вечеру, чтобы не пропустить концерты в 20, в 21 и 22 часов, а потом обязательно поучаствовать в церемонии закрытия нашего городка”.

Бурлаки стали героями сотен фотографий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музыка со всей страны

Не ошибаются и те, кто приходит на “ВолгаФест” как на музыкальное событие. Открывался фестиваль серией вечерних концертов по будням - играли Messer Chups, “Артэк Электроника”, Анна Ворфоломеева и другие. На выходных же количество музыки выросло в разы. Можно было застать выступления Hodila Izba, симфонического оркестра театра оперы и балета, Саши Алмазовой и Non Cadenza, Pixelord, Shoo, Elektromonteur, “Альянс”, Заура Нагоева и еще десятков коллективов разной степени известности. Неизменно только одно - команда “ВолгаФеста” не приглашает “всенародно любимых” артистов, а предлагает зрителю совершать открытия. Концертная программа на финальные три дня фестиваля, с 18 по 20-е, способна взбудоражить меломанов еще больше. Так, например, в эти три дня в 21.00 “Главная палуба” будет принимать Kate NV, Optimystica Orchestra и “Самое Большое Простое число”.

Церемония открытия городка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объединяя города

Важное новшество ВолгаФеста 2021 - это “Резиденция волжских городов”. Ульяновск, Нижний Новгород, Саратов, Казань и, конечно, Самара на ней обнаруживают общие черты культурной жизни, делятся продуктивными идеями для ее развития. А случайные посетители резиденции просто знакомятся с волжскими городами и получают мощные имупльс к путешествиям в гости к соседям по реке.

“Первые три дня показали, что это очень востребованная история, - рассказывает один из кураторов “Резиденции волжских городов” Армен Арутюнов. - Не только для людей, которым интересны наши спикеры, а для всех самарцев. Очень надеюсь, что на будущих фестивалях количество городов-участников вырастет”.

Также Арутюнов рекомендует обратить внимание на хореографическую сцену, площадку музея им. Алабина, а для отдыха всей семьей предлагает “ВолгаБукФест”.

“Традиционно интересная в этом году паблик-арт программа, - продолжает Арутюнов. - Безумно популярные инсталляции - это “Преграды” и бинокль в форме башен самарского элеватора. Но мой кумир - верблюд из стретч-пленки. Вообще, “ВолгаФест” такой, что сюда приезжают очень серьезные, авторитетные артисты, режиссеры, но в первую очередь это фестиваль хорошего настроения. Улыбки гостей - одна из его целей.”

Впереди еще одни выходные, которые будут более насыщенными, чем первые. Чтобы ничего не пропустить, организаторы в один голос рекомендуют скачать приложение “ВолгаФеста”, оперативно отображающее все изменения в программе.

Интересные события происходят в фестивальном городке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

“На прошлых выходных акцент был сделан на жизнь Фестивального городка, - комментирует режиссер “ВолгаФеста” Сергей Кривчиков, - В следующий уик-энд начнут работать уже все площадки на променаде, насыщенность событий станет максимальной на всей территории фестиваля”.

Набережная зажила особой жизнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

“Грядущий уикенд, 19-20 июня, также готовит множество концертов, постановок, начнут работать музейные пространства, в том числе площадка Третьяковки в Самаре, - анонсирует Михаил Савченко. - Апогеем станет переход через Волгу канатоходца Фридди Кюне 19 июня. 1400 метров на высоте 80 метров – после такого Самара уже не будет прежней!” Согласен с ним и Армен Арутюнов. “Главная фишка фестиваля в этом году - канатоходец, - считает он. - Прекрасно понимаю, что он опытнейший человек. Но безумно интересно будет посмотреть, как он перейдет через Волгу, учитывая всю непредсказуемость погоды”. Эквилибрист начнет свое путешествие в 19.00.