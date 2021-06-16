В Тольятти хотят построить новый микрорайон с научным центром и агрогостиницей. Показываем, как он будет выглядеть

Проект нового микрорайона в Тольятти представил частный инвестор. Фото: презентация проекта

В Тольятти хотят построить новый микрорайон «Треугольник» в Центральном районе. Проект представила ГК «Союз Партнер». Предполагается, что он разместится в треугольнике, образованном Южным, Хрящевским и Обводным шоссе города, в непосредственной близости от жилых кварталов Автозаводского района. Общая площадь предполагаемых земельных участков под застройку составит 103 гектара, они относятся к ТОР «Тольятти». Показываем, что хотят разместить на столь внушительной территории.

Транспорт, производства и наука

Предполагается, что новый микрорайон получит прямой доступ к железной дороге. В частности, именно здесь собираются построить транспортно-пересадочный узел «Южное» в рамках второго этапа проекта организации ускоренного железнодорожного сообщения на Новокуйбышевск – Самара – Аэропорт «Курумоч» – Тольятти» планируется в микрорайоне «Треугольник». Площадь предполагаемого логистического центра составит более 210 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что в микрорайоне разместится свой транспортно-логистический узел. Фото: презентация проеекта

На самой территории микрорайона «Треугольник» планируется размещение агропромпарка площадью 156,3 тысяч кв.метров. Предполагается, что здесь будет действовать производство по переработке молока и выпуску сухого молока, по первичной переработке мяса, изготовлению и фасовке круп, муки и макарон, упаковке, переработке и консервации овощей, фруктов и ягод, производство подсолнечного масла и переработка картофеля в крахмал, а также собственная пекарня.

Здесь же смогут разместиться фирменные магазины сельхозпроизводителей, сервисы по ремонту сельхозтехники, юридические и страховые организации, специализирующиеся на обслуживании аграрного сектора и т.д.

Агропромпарк вместит в себя предприятия по переработке сельхозпродукции. Фото: презентация проекта

На территории «Треугольника» собираются также построить научно-образовательный центр площадью в 144,8 тысяч квадратных метров. Он также будет специализироваться на решении проблем сельского хозяйства. Среди главных направлений предполагаются племенная работа, работа осеменительных станции, перспективы товарно-сырьевого рынка сельхозпродукции, рекомендации по севообороту и мониторинг плодородия, внедрение передовых агротехнологий, повышение квалификации специалистов аграрного сектора и т.д.

Научно-образовательный центр будет специализироваться на вопросах сельского хозяйства. Фото: презентация проекта

Агрогостиница и ботанический сад

Здесь же предполагается разместить большой торгово-выставочный комплекс в 225,6 тысяч кв.метров и ботанический сад с агрогостиницей. Они могут использоваться в качестве объекта агротуризма, использоваться для проведения мастер- классов, открытых уроков, семинаров, выставок и т.д. Конгресс-холл с универсальным концертным залом переговорными залами, пресс- центром, фудкортом, кафе и ресторанами также будет использоваться для организации разнообразных мероприятий. Предполагается, что площадь гостиничного комплекса составит 27,7 тыс.кв.метров, конгресс-холла и ботанического сада - 108 тысяч квадратных метров.

В микрорайоне будет свой собственный ботанический сад. Фото: презентация проекта

Пока проект находится на стадии презентации. Точные сроки и параметры его реализации неизвестны.

Так может выглядеть будущая гостиница. Фото: презентация проекта

А вы как думаете – какого микрорайона не хватает Тольятти?

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