Городской лес, пирс и барбекю: каким будет благоустройство Загородного парка Самары в 2022 году

Загородный парк преобразится в 2022 году. Фото: СРО САР

В министерстве строительства Самарской области рассказали, каким может быть благоустройство Загородного парка в Самаре. Напомним, реконструкция парка запланирована на 2022 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- По данным министерства строительства в настоящее время проектная документация по реконструкции Загородного парка не разрабатывалась, - сообщили в минстрое журналисту «КП-Самара».

Главная ценность парка - вид на Волгу. Фото: СРО САР

«Превратить парк в полный приключений лес»

Однако в ведомстве пояснили, что в основу проекта может лечь концепция реконструкции Загородного парка, которая стала победителем конкурса 2018 года. Тогда конкурс выиграла творческая группа студентов МАРХИ Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Дарьи Дулевой и Фёдора Торгашева. Они представили проект «Городской лес». Именно этот проект в настоящее время опубликован и на сайте самарской мэрии в разделе планируемого на 2022 год благоустройства.

- Загородный парк в нынешнем состоянии ослаблен, существует без насыщенной социально-культурной жизни. В центре города не хватает природы, несмотря на то, что он окружен плотной тканью лесов, - пишут авторы проекта.

Пока конкретный проект реконструкции не готов, но за основу планируют взять концепцию, победившую в конкурсе 2018 года. Фото: СРО САР

По задумке, после реконструкции он должен «усилить городскую ткань».

- Самаре нужно больше зелени внутри города. Превращая парк в лес, мы создаем яркую и незабываемую сказку для горожан, - предлагают авторы проекта. - Парк возможно превратить в настоящий лес, полный приключений, в оплот природы в центре города, противовес растущему мегаполису.

Загородный парк хотят превратить в "городской лес". Фото: СРО САР

Для любого возраста

Проект реконструкции Загородного парка предусматривает создание прогулочной зоны, аллей и дорожек для пешеходов. беговые и велодорожки, площадки со сценой для проведения праздничных мероприятий, а также благоустройство спусков к реке Волге и к прибрежной зоне с городским пляжем. По задумке авторов проекта, вся внутренняя система парка должна вести посетителей именно к его главной ценности – Волге, на открытое пространство, которое должно будет усиливать впечатление от панорамы, открывающейся с высокого берега реки около исторической дачи.

- Пирс создаст мощную точку притяжения на берегу, летние кинотеатры пригласят жителей в парк, фестивальная событийность даст горожанам дополнительный импульс посетить лес, - уверены авторы проекта.

В парке предлагают построить этнодеревню. Фото: СРО САР

В обновленном парке зайдутся развлечения для всех возрастных категорий посетителей. Для детей предусмотрят игровые площадки, большие качели, прокат лошадей и «этнодеревню». Для подростков построят веревочный парк, смотровые площадки и горнолыжную школу. Для молодежи предусмотрят площадки для барбекю с навесами и мангалами. Для взрослых откроют спортцентр, музей пивоварения и уютные аллеи.

- Люди старшего возраста придут на танцы, прогуляются по яблоневой роще, поиграют в шашечном павильоне, - предлагают авторы проекта.- Активности создаются для каждой возрастной категории, с учетом их потребностей.

Также авторы проекта предлагают, чтобы в высаживании деревьев в обновленном парке приняли участие сами горожане. По их мнению, это поможет усилить восприятие этого пространства как «своего».

А вам чего в Загородном парке не хватает?

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