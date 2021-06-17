Жизнь на батарейке: в Самаре из-за отключения света едва не погиб ребенок

У Ясина - редкое генетическое заболевание Фото: Предоставлено героем публикации

Ясину Зинатову 2 годика. Вскоре после рождения у мальчика диагностировали редчайшее генетическое заболевание, из-за которого у него постепенно «умирает» мозг. В России Ясин такой один. Более того, считается, что дети с такой болезнью, как у него, не доживают до двух лет. Но мальчик упорно борется за жизнь. 15 июня он чуть не погиб из-за обычного отключения света.

Задохнулся от плача

- Я сначала не поняла, что произошло, - вспоминает тот страшный день Елена Зинатова, мама мальчика. – Я сидела рядом с ним, пискнул кислородный концентратор, стало тихо, и Ясин начал плакать.

У Ясина Зинатова - понтоцеребеллярная гипоплазия первого Б типа. Периодически он «забывает», как это – дышать. Как раз из-за проблем с дыханием в январе мальчик попал в больницу и провел там долгих четыре месяца. В апреле его выписали домой, а буквально на следующий день во всем доме «вырубился» свет.

Елена Зинатова страшно перепугалась за сына. Фото: предоставлено БФ ЕВИТА

- Тогда я быстро успокоила его, объяснила, что все в порядке, я рядом, и сейчас мы будем дышать вместе. Так мы продержались те 10-20 минут, что не было электричества. Я видела, что ему страшно, но он держался молодцом, - рассказывает Елена Зинатова.

В этот раз электричество отключили около 10 часов утра. Вся аппаратура, которая работала от сети, выключилась. Остался работать только монитор, куда выводилась информация о состоянии мальчика – видимо, он был на батареях.

Ясин в это время только проснулся и лежал, внимательно прислушиваясь к маминому голосу и жужжанию аппаратов, которые в случае ЧП всегда были наготове и могли спасти ему жизнь. Когда они выключились, мальчик испугался – он, видимо, понял, что его ничего теперь не подстраховывает, и от этого запаниковал, заплакал, содержание кислорода в крови резко упало, он начал задыхаться.

Родители делают все, что в их силах, чтобы облегчить жизнь Ясина Фото: Предоставлено героем публикации

Справлялись подручными средствами

Увидев, что ребенок быстро синеет, его мама кинулась за кислородной подушкой – ее купили сразу после апрельского ЧП. Но на сколько хватит кислорода в ней? Елена Зинатова вызвала «Скорую помощь» и в панике позвонила мужу:

- И тут он говорит: я же принес домой аккумулятор от автомобиля. Сейчас я тебе расскажу, как подключить к нему аппаратуру, - Елена Зинатова под руководством мужа запустила от автомобильного аккумулятора домашний кислородный концентратор, который помог продержаться Ясину 40 минут до приезда «Скорой помощи» со специальным кислородным баллоном. Время шло, кислород заканчивался, встал вопрос о том, вести ребенка в больницу или вызывать другую бригаду с новым кислородным баллоном. В это время в квартиру вернули электричество. К тому моменту прошло два часа.

- Электричество отключили в 9.50, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в АО «ССК». – Сделали это после того, как от жильцов дома поступила информация об искрении в кабельной коробке. Нужен был срочный ремонт, мы согласовали его с персоналом ТСЖ «Шверника-10», которое обслуживает этот дом, и предложили им перевести энергоснабжение дома на резервную кабельную линию. Оборудование для этого находится в зоне ответственности ТСЖ. В 11.54 после окончания ремонтных работ электроснабжение дома восстановили. До этого, 3 апреля, приостановка электроснабжения длилась не более 10 минут и была связана с текущим ремонтом трансформатора – об этом руководство ТСЖ уведомляли заранее.

У мальчика есть старшая сестра, которая очень переживает за здоровье братика Фото: Предоставлено героем публикации

В разговоре с корреспондентом «КП-Самара» председатель ТСЖ «Шверника 10» сообщил, что никакой резервной кабельной линии в доме нет, уведомлений об аварийном отключении света ТСЖ не вывешивало:

- Мы никого не предупреждали, это же все не по нашей вине произошло, - отметил Юрий Васильевич. – Об аварийной ситуации никто никого не предупреждает.

С точки зрения закона, тут придраться не к кому: каждая из сторон действовала в рамках своих полномочий.

Но чтобы подобных страшных ситуаций в жизни Ясина больше не повторялось, благотворительный фонд ЕВИТА объявил сбор денег на покупку автономного кислородного концентратора. Стоит он 180 тысяч рублей, помочь малышу можно через сайт фонда.

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