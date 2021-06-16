В Самаре ситуация пока не внушает опасений. Но все может измениться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России ужесточают ограничения из-за коронавируса в тех регионах, где ситуация далека от идеальной. В Москве ввели нерабочие дни, с переводом на дистанционную работу, ограничили работу общепита, детских комнат. В Санкт-Петербурге ограничили работу ресторанов, фуд-кортов, бары и рестораны будут закрыты по ночам, вузам рекомендовали перейти на дистанционку. Закрыт въезд в Ивановскую область, режим обязательной смоизоляции введен в Костромском регионе, жесткие ограничения начинают действовать в Нижнем Новгороде. Коронавирус по словам экспертов стал жестче и агрессивнее, появляются новые штаммы, заболевают более молодые люди. Выяснили, что ждет в этих условиях Самарскую область и введут ли в Самаре самоизоляцию и жесткие ограничения из-за коронавируса в июне 2021 года.

Решение штаба: проверяем койки

Заседание оперативного штаба прошло в Самарской области накануне, 15 июня 2021 года. Динамика по заболеваемости в регионе положительная: на 100 тысяч населения показатель 1,95. При этом увеличение количества больных все же есть среди детей от 7 до 17 лет и молодежи от 18 до 29 лет. По сравнению с прошлым годом пневмоний меньше на 69,5%.

При этом тот факт, что в других регионах ситуация развивается не лучшим образом, беспокоит местные власти. Именно поэтому губернатор Дмитрий Азаров дал команду провести ревизию всех больничных коек, которые можно отдать под ковидные госпитали, проверить, нормально ли идет обеспечение кислородом, работают ли ИВЛ.

- Чтобы мы с вами не работали в авральном режиме, в котором сегодня вынуждены работать некоторые субъекты, у нас должны быть значительные запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, - потребовал губернатор.

А вот мероприятия ближайшие в регионе решили не отменять. Это касается камерных мероприятий, посвященных памяти Великой Отечественной войны. А вот День Молодежи рекомендовали провести в менее массовом формате - даже на свежем воздухе. Пока варианты прорабатываются.

Также неясной остается судьба Грушинского фестиваля: ранее в начале июня правительство заявляло, что он пройдет в начале июля, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Мнение эксперта: болезнь все ближе

Своим мнением о ситуации поделился глава информационного центра оперативного штаба, экс-главврач больницы №5 в Тольятти Николай Ренц. Он отметил, что цифры по заболеваемости вызывают в регионе благостное настроение и успокаивают, но это делать рано.

- Призывы специалистов остались неуслышанными. Мы не делаем простых вещей: не носим маску и не прививаемся. Мы думаем, что нас проблема минует. В прошлом году я тоже думал, что коронавирус, может быть, затронет только крупные города. Но все получилось не так. У нас не было главного - иммунитета. А сегодня мы можем его получить. Налажено производство вакцины. Сейчас более 10 тыс. доз есть в наличии - а записалось на прививку 1,5 тысячи человек, - отмечает он.

Николай Ренц отметил, что именно такая позиция, такое отношение к вакцинации и привело к закрытию уже нескольких городов. И в Самарской области ситуация тоже может ухудшиться в любой момент, если жители не будут благоразумны.

- Инфекция распространяется, появляются все более сильные штаммы коронавируса, более активные, более заразные. Чем дольше вирус циклирует среди незащищенных граждан, тем больше он приспосабливается, больше у него разновидностей становится, сложнее с ним бороться, - подчеркивает Николай Ренц.

Сегодня в регионе привито около 360 тыс. человек. Это недостаточно - для того, чтобы защитить популяцию, нужно в нашем регионе привить около 60% взрослого населения.

- Я в очередной раз вас призываю, если мы не хотим третьей волны инфекции, мы должны услышать специалистов и сделать прививку. Мы не хотим, чтобы возвращались ограничения, чтобы все больницы были переполнены и не оказывали помощь людям с другими болезнями. Сегодняшнее равнодушие и отношение "на авось" - это проблемы для региона уже в скором будущем, - резюмировал врач.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Московской области главный санитарный врач объявил обязательную вакцинацию для определенных групп населения. Также обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели на Кузбассе.