Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 17 июня 2021 года

В городах Золотого кольца вводятся новые ограничения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России за последние сутки выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом в 84-х регионах страны. В последние дни, по официальным данным, регулярно находят по 13-14 тысяч заразившихся. Из-за этого во многих регионах вводятся новые ограничительные меры.

Впрочем, во Владимирской области пока не планируют вводить жестких ограничений. Как рассказал губернатор Владимир Сипягин, в регионе достаточно коек, оборудования и вакцин, чтобы встретить новую волну во всеоружии.

- Пока речи о введении ограничений по примеру других регионов, в том числе соседних, не идет. Мы все прекрасно помним, как они болезненны и чем чреваты для предприятий и рядовых жителей. Очень надеемся на вакцинацию. По мнению специалистов, летний период – самый благоприятный для прививки, - сказал Сипягин.

Губернатор отметил, что лучший способ избежать заражения – прививаться. Однако, вакцинация должна оставаться добровольной. Другое дело, что нужно усиливать популяризацию. Как вариант – давать отгул работникам муниципальных организаций. Частники могли бы тоже придумать какие-то бонусы – считает губернатор.

В Ярославской же области глава региона Дмитрий Миронов готовит ограничения. Планируется ввести запрет на ночную работу общепита (с 2:00 до 6:00), запретить детям в возрасте до 14 лет ходить в торговые центры без родителей, перевести на удаленку не менее 30% работников на предприятиях, снизить до 50% заполняемость трибун на спортивных мероприятиях.

Обязательной вакцинации пока не вводят, рекомендуют прививать работников сферы услуг.

В Костромской области обязуют еженедельно тестировать на коронавирус работников сферы услуг, а также вводится семидневная самоизоляция для приезжих из других регионов (за исключением случаев, когда у граждан есть справка о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа перед приездом).

В залы театров, цирков, филармоний и других концертных площадках может присутствовать не более 50% зрителей. Публичные мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, запрещены до 18 июля.

В Ивановской области концерты проходят при условии 100-процентного тестирования зрителей. Приезжие должны отправиться на 14-дневный карантин при условии, если они не вакцинированы и не имеют справки о наличии антител.

Сотрудников общепита, торговли и общественного транспорта будут тестировать на коронавирус каждые 4 дня. Аналогичная мера вводится на предприятиях, где менее 60% привившихся сотрудников.

В Подмосковье введена обязательная вакцинация для работников сферы обслуживания, торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, в транспорте, на развлекательных мероприятиях, на концертных площадках, в музеях и подобных организациях. Кому прививка противопоказана, тот делать ее не обязан. Установлены сроки вакцинации – до 15 июля нужно получить первую дозу вакцины, до 15 августа – вторую.

До 15 июля в Подмосковье запрещены массовые мероприятия. До 20 июля на работе и в общественных местах нужно носить маски. За исключением тех, кто привился или переболел.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 1 283 (+3)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 2 370 (+60)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 2 231 (+38)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 11 149 (+20)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 11 245 (+13)

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 12 207 (+129)

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30