Самарцы включились в формирование арт-пространства

Покрасить стену мог каждый желающий

Новое арт-пространство появилось в Самаре во время фестиваля «ВолгаФест». Горожане раскрасили забор Самарской ГРЭС в цвета, которые в течение месяца выбирали, участвуя в проекте «Общее решение».

Арт-проект для мэра, министра и горожанина

На сайте проекта любой желающий мог проголосовать за понравившийся цвет. Каждый цвет имел название и описание, характеризующие впечатления от города.

Всего проголосовали порядка двух тысяч человек. Среди них были глава города Елена Лапушкина и министр культуры Татьяна Мрдуляш.

- Мы, фактически, всем городом решаем, как будет выглядеть одна конкретная стена. Я очень надеюсь, что это лишь первый проект арт-благоустройства Самары. Я рада, что меня пригласили поучаствовать в проекте, - сказала Татьяна Мрдуляш и с кистью в руках забралась на стремянку, чтобы красить стену в выбранный ею цвет с поэтичным названием «Желтая Хлебка».

Ширина цветных полос стала отражением суммы мнений горожан. Самыми популярными, набравшими большее количество голосов жителей Самары, стали «Рыбная бирюза», «Ночной волжский», «Вечерний Струковский», «Пурпурный на дне» и «Пляжный». Глава Самары Елена Лапушкина, кстати, отметила, что выбрала один из тех цветов, который собрал наименьшее количество голосов, и даже переживала, что не сможет дотянуться до своей полосы. Но, взяв в руки кисть, мэр легко справилась со своим участком.

Глава города и министр культуры красили стену вместе с горожанами, которые тоже голосовали за свои любимые цвета.

- Энергетики в Самаре работают уже более 120 лет, вместе с городом пережили и, горести и радости. Проект позволит нам всем вместе сделать комфортную среду своими руками. Мы горячо поддерживаем этот проект. Спасибо художнику за идею, и всем участникам, - сказал директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Арт-пространство соединяет набережные

Стену раскрашивали во время фестиваля «ВолгаФест», который буквально насыщен творческими площадками. Как рассказал директор фестиваля Михаил Савченко, всегда хотелось, чтобы пространство между набережными тоже стало выражением творчества горожан.

Проект предложил художник Андрей Сяйлев. «Получился очень красивый, поэтичный проект. Описание цветов – просто бальзам на душу любого волжанина. Мне кажется, это даже можно издать отдельным буклетом», - сказал Савченко.

По словам Андрея Сяйлева, были сделаны такие условия, чтобы буквально каждый желающий мог принять участие – полосы достаточно большие, чтобы всем хватило места, а процесс в целом координировали волонтеры.

- Каждый может вложить в это решение свою долю внимания и энергии. Совместно сделаем этот проект и получим опыт, который потом можем масштабировать на другие дела, - рассказал художник.