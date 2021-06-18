Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2021 10:00

Кто в доме глава: Тольяттиазот поздравляет семейных сотрудников с Днем отца

Многодетные папы химгиганта поделились секретами воспитания дружной сплоченной семьи.
Анна ФЕДОРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Когда младшие Янюшкины подрастут, семья отправится покорять туристические маршруты.

Когда младшие Янюшкины подрастут, семья отправится покорять туристические маршруты.

В том, что на Тольяттиазоте работают настоящие мужчины, сомневаться не приходится: они не только укрепляют славу предприятия, входящего в десятку мировых лидеров по производству аммиака, но и ходят под парусом, покоряют горные вершины и спортивные пьедесталы. Однако все это на втором месте. На первом - роль отцов, которую химики считают важнейшей миссией, достойной самого ответственного выполнения.

Пять характеров

Александр Корнелюк трудится в цехе очистных сооружений аппаратчиком - занимается обезвоживанием осадка. Проще говоря, осушает стоки предприятия - твердые частицы отправляются на дальнейшую переработку, а вода, проходя через остальные этапы очистки, возвращается в природу. Это экологически ответственное дело для Александра Владимировича важно вдвойне, а точнее - в пять раз: отцу пятерых детей небезразлично, в какой среде будут жить дети и внуки. Александру всегда мечталось, чтобы за большим семейным столом собиралось много родных друг другу людей. Когда встретил свою половинку Марину, выяснилось, что и она хотела того же - договорились о восьми детях! Врачи эту цифру скорректировали до пятерых. Старшей дочери Софии 12 лет - девочка увлекается творчеством и любит плавать. Игорь младше сестры всего на год, однако его интересы диаметрально противоположные - парень серьезно занимается рукопашным боем, дисциплинированно тренируясь каждый день. Сейчас, летом, ходит в спортивный лагерь, а компанию ему составляет 9-летний Мирон - каратист. Их младшая сестра Кира еще дошкольница, но в свои пять лет уже показывает лидерские задатки, а ее терпению позавидует любой учитель.

В семье Корнелюк каждый заботится друг о друге и уважает чужое мнение.

В семье Корнелюк каждый заботится друг о друге и уважает чужое мнение.

- Когда вся семья собирается за столом, за Кирой не заржавеет напомнить об этикете: «выпрями спину, не клади локти на стол», - смеется отец. - Рвется к знаниям, мечтает о школе - сама учится читать. Ох и деловая дочка растет!

Пятый сын Вовка скоро отметит первый день рождения.

- По характеру ребята абсолютно разные, - говорит Александр Корнелюк. - Но все относятся к родителям с уважением, а друг к другу - по-товарищески. Всегда подумают о братьях-сестрах, всегда поделятся чем-то вкусненьким. Эгоизма ни капли!

Друг за друга горой

Сергей Шитов - электромонтер 5 разряда. В его задачу входит текущий ремонт электрооборудования вспомогательных цехов химгиганта. Утром, получая от мастера задание, Сергей Георгиевич отправляется в «обход» по предприятию: здесь нужно починить станок, там - поменять лампочку. Чтобы после его визита все, что должно крутиться - крутилось, светить - давало свет. В том, что дело будет сработано на совесть, коллеги не сомневаются - на отца шестерых детей уж точно можно положиться. Сергей и его супруга Марина вырастили пятерых сыновей и дочь, хотя сами не из многодетных семей - у каждого всего по одному родному брату. Зато каждому из своих детей обеспечили целую команду поддержки самых близких людей.

Денис и Илья Шитовы - папина гордость: боксеры!

Денис и Илья Шитовы - папина гордость: боксеры!

- Как решились? Разговор короткий: «Потянем?» - «Постараемся!», - улыбается Сергей Георгиевич. - Тяжеловато, конечно. Пока малышу не исполнится полгода, не поспишь. Потом другие заботы - сделать так, чтобы все были одеты-обуты, ни в чем не нуждались. Компьютер завели одними из первых и постоянно его обновляли, сотовые телефоны - тоже. Пришлось покрутиться, да и бабушки помогали.

Первенец Георгий уже сам воспитывает двоих детей. Второй сын, Кирилл, пока не женат. Третий носит необычное имя Сильвестр. На вопрос «Как Сталлоне?» Сергей привычно объясняет: «Это старое славянское имя, между прочим. А у Сталлоне бабушка русская!» Единственная дочь Анастасия сейчас ждет ребенка, так что у четы Шитовых появится третий внук. Пятый сын Денис - спортсмен, чемпион Самарской области по боксу в легком весе. Как отец, может отремонтировать любое электрооборудование. Младший Илья тоже увлекается боксом. Все дети трудятся в разных сферах, но часто приезжают к родителям в деревню, чтобы помочь по хозяйству - земли 13 соток, в следующем году планируют завести гусей. В Новое Еремкино Шитовы переехали в 2007 году - в городе улучшение жилищных условий «не светило», поэтому и купили сельский дом. Здесь и вырастили детей, которые потом вернулись в Тольятти.

- Слава Богу, дети у меня выросли хорошие, справедливые, - говорит Сергей Шитов. - Воспитывал просто - не ругал за правду. Что бы ни случилось, скажи как есть, не ври. Ребята у меня ответственные - почти погодки, старшие всегда помогали матери с младшими. Очень сплоченными выросли - горой друг за друга!

Вместе весело шагать

Алексей Янюшкин трудится начальником сектора администрирования и сопровождения систем безопасности Тольяттиазота. Без пропуска на предприятие мышь не проскочит! А дома Алексея Алексеевича ждут четверо детей:16- леняя Дарья, т р е х л е т н и е б л и з н е ц ы Максим и Ксюша и младшенькая Алиса, которая появилась на свет в апреле.

- Я сам из многодетной семьи - у меня два брата и три сестры. Поэтому, когда задумывался о своем будущем, точно знал, что у меня будет больше двух детей, - признался Алексей Янюшкин. - Братья и сестры - это взаимопомощь, взаимовыручка. Так же пытаюсь воспитывать и своих детей. Старшая дочь, например, заботится о младших. Молодежь почему-то боится многодетности, а я всегда был к этому готов. В отличие от супруги - Анна сначала побаивалась, зато теперь не нарадуется!

Сотрудникам Тольяттиазота действительно можно думать об увеличении семей - предприятие ответственное, с внушительным социальным пакетом. Здесь не только путевки, но и различные с е м е й н ы е мероприятия - спортивные и творческие. А у Янюшкиных есть и собственные традиции семейного отдыха - любители походов Алексей и Анна ждут только, когда малыши немножко подрастут для костров и палаток. Подождет и Молодецкий курган!

КАРТИНА ДНЯ