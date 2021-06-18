Кто в доме глава: Тольяттиазот поздравляет семейных сотрудников с Днем отца

Когда младшие Янюшкины подрастут, семья отправится покорять туристические маршруты.

В том, что на Тольяттиазоте работают настоящие мужчины, сомневаться не приходится: они не только укрепляют славу предприятия, входящего в десятку мировых лидеров по производству аммиака, но и ходят под парусом, покоряют горные вершины и спортивные пьедесталы. Однако все это на втором месте. На первом - роль отцов, которую химики считают важнейшей миссией, достойной самого ответственного выполнения.

Пять характеров

Александр Корнелюк трудится в цехе очистных сооружений аппаратчиком - занимается обезвоживанием осадка. Проще говоря, осушает стоки предприятия - твердые частицы отправляются на дальнейшую переработку, а вода, проходя через остальные этапы очистки, возвращается в природу. Это экологически ответственное дело для Александра Владимировича важно вдвойне, а точнее - в пять раз: отцу пятерых детей небезразлично, в какой среде будут жить дети и внуки. Александру всегда мечталось, чтобы за большим семейным столом собиралось много родных друг другу людей. Когда встретил свою половинку Марину, выяснилось, что и она хотела того же - договорились о восьми детях! Врачи эту цифру скорректировали до пятерых. Старшей дочери Софии 12 лет - девочка увлекается творчеством и любит плавать. Игорь младше сестры всего на год, однако его интересы диаметрально противоположные - парень серьезно занимается рукопашным боем, дисциплинированно тренируясь каждый день. Сейчас, летом, ходит в спортивный лагерь, а компанию ему составляет 9-летний Мирон - каратист. Их младшая сестра Кира еще дошкольница, но в свои пять лет уже показывает лидерские задатки, а ее терпению позавидует любой учитель.

В семье Корнелюк каждый заботится друг о друге и уважает чужое мнение.

- Когда вся семья собирается за столом, за Кирой не заржавеет напомнить об этикете: «выпрями спину, не клади локти на стол», - смеется отец. - Рвется к знаниям, мечтает о школе - сама учится читать. Ох и деловая дочка растет!

Пятый сын Вовка скоро отметит первый день рождения.

- По характеру ребята абсолютно разные, - говорит Александр Корнелюк. - Но все относятся к родителям с уважением, а друг к другу - по-товарищески. Всегда подумают о братьях-сестрах, всегда поделятся чем-то вкусненьким. Эгоизма ни капли!

Друг за друга горой

Сергей Шитов - электромонтер 5 разряда. В его задачу входит текущий ремонт электрооборудования вспомогательных цехов химгиганта. Утром, получая от мастера задание, Сергей Георгиевич отправляется в «обход» по предприятию: здесь нужно починить станок, там - поменять лампочку. Чтобы после его визита все, что должно крутиться - крутилось, светить - давало свет. В том, что дело будет сработано на совесть, коллеги не сомневаются - на отца шестерых детей уж точно можно положиться. Сергей и его супруга Марина вырастили пятерых сыновей и дочь, хотя сами не из многодетных семей - у каждого всего по одному родному брату. Зато каждому из своих детей обеспечили целую команду поддержки самых близких людей.

Денис и Илья Шитовы - папина гордость: боксеры!

- Как решились? Разговор короткий: «Потянем?» - «Постараемся!», - улыбается Сергей Георгиевич. - Тяжеловато, конечно. Пока малышу не исполнится полгода, не поспишь. Потом другие заботы - сделать так, чтобы все были одеты-обуты, ни в чем не нуждались. Компьютер завели одними из первых и постоянно его обновляли, сотовые телефоны - тоже. Пришлось покрутиться, да и бабушки помогали.

Первенец Георгий уже сам воспитывает двоих детей. Второй сын, Кирилл, пока не женат. Третий носит необычное имя Сильвестр. На вопрос «Как Сталлоне?» Сергей привычно объясняет: «Это старое славянское имя, между прочим. А у Сталлоне бабушка русская!» Единственная дочь Анастасия сейчас ждет ребенка, так что у четы Шитовых появится третий внук. Пятый сын Денис - спортсмен, чемпион Самарской области по боксу в легком весе. Как отец, может отремонтировать любое электрооборудование. Младший Илья тоже увлекается боксом. Все дети трудятся в разных сферах, но часто приезжают к родителям в деревню, чтобы помочь по хозяйству - земли 13 соток, в следующем году планируют завести гусей. В Новое Еремкино Шитовы переехали в 2007 году - в городе улучшение жилищных условий «не светило», поэтому и купили сельский дом. Здесь и вырастили детей, которые потом вернулись в Тольятти.

- Слава Богу, дети у меня выросли хорошие, справедливые, - говорит Сергей Шитов. - Воспитывал просто - не ругал за правду. Что бы ни случилось, скажи как есть, не ври. Ребята у меня ответственные - почти погодки, старшие всегда помогали матери с младшими. Очень сплоченными выросли - горой друг за друга!

Вместе весело шагать

Алексей Янюшкин трудится начальником сектора администрирования и сопровождения систем безопасности Тольяттиазота. Без пропуска на предприятие мышь не проскочит! А дома Алексея Алексеевича ждут четверо детей:16- леняя Дарья, т р е х л е т н и е б л и з н е ц ы Максим и Ксюша и младшенькая Алиса, которая появилась на свет в апреле.

- Я сам из многодетной семьи - у меня два брата и три сестры. Поэтому, когда задумывался о своем будущем, точно знал, что у меня будет больше двух детей, - признался Алексей Янюшкин. - Братья и сестры - это взаимопомощь, взаимовыручка. Так же пытаюсь воспитывать и своих детей. Старшая дочь, например, заботится о младших. Молодежь почему-то боится многодетности, а я всегда был к этому готов. В отличие от супруги - Анна сначала побаивалась, зато теперь не нарадуется!

Сотрудникам Тольяттиазота действительно можно думать об увеличении семей - предприятие ответственное, с внушительным социальным пакетом. Здесь не только путевки, но и различные с е м е й н ы е мероприятия - спортивные и творческие. А у Янюшкиных есть и собственные традиции семейного отдыха - любители походов Алексей и Анна ждут только, когда малыши немножко подрастут для костров и палаток. Подождет и Молодецкий курган!